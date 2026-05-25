💯Tin đầu ngày: Phố Wall tiếp tục nối dài mạch tăng

📈 Thị trường toàn cầu & chứng khoán Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng mạnh, với chỉ số Dow Jones Industrial Average thiết lập mức đỉnh lịch sử mới: hợp đồng US30 đang giao dịch trên 50.800 điểm sau khi vượt qua ngưỡng tâm lý 50.000 điểm trong phiên tuần qua.

Hợp đồng US500 cũng đang tiến sát vùng đỉnh lịch sử, duy trì trên mốc 7.500 điểm và ghi nhận tuần tăng thứ 8 liên tiếp - chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 2023.

Sự lạc quan trên Phố Wall đi kèm với việc chỉ số biến động VIX giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2. Tâm lý tích cực chủ yếu được thúc đẩy bởi giá dầu giảm sau những phát biểu gần đây của Donald Trump cùng các tín hiệu từ Iran cho thấy các cuộc đàm phán hòa bình đang tiến triển tích cực.

Thị trường hiện chứng kiến một đợt tăng hẹp tập trung vào nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi UBS cảnh báo về mức độ tập trung quá mức này - kể từ khi xung đột Iran bùng phát vào đầu tháng 3, rổ cổ phiếu liên quan đến AI (ví dụ hệ sinh thái Anthropic) đã tăng 56%, trong khi thị trường chung (S&P 500 Equal Weighted) gần như đi ngang.

Dòng vốn tiếp tục hỗ trợ thanh khoản doanh nghiệp - tổng giá trị các chương trình mua lại cổ phiếu và hoạt động M&A tại Mỹ đã vượt mốc kỷ lục 1 nghìn tỷ USD trong năm 2026. 📱 Doanh nghiệp Cổ phiếu IBM (+2,2%) và GlobalFoundries (+5,5%) tăng giá sau quyết định của chính phủ Mỹ hỗ trợ 2 tỷ USD cho việc phát triển hạ tầng lượng tử nội địa.

Dẫn đầu đà tăng sau báo cáo kết quả kinh doanh hoặc cập nhật triển vọng gồm có: IMAX (+15% nhờ tin đồn công ty có thể được bán lại), Workday (+8,1%), Zoom (+8%), Ross Stores (+5,2%) và Take-Two (+4,6%), đơn vị chính thức xác nhận Grand Theft Auto VI sẽ phát hành vào ngày 19/11.

Các công ty công nghệ Trung Quốc chịu áp lực bán mạnh, bao gồm BABA (-3,9%) và TCOM (-6,1%), sau thông tin về các biện pháp siết quản lý mới. Trong khi đó, Denali Therapeutics (-3,1%) giảm do thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị Parkinson thất bại. 📊 Kinh tế vĩ mô Chỉ số niềm tin tiêu dùng Đại học Michigan giảm mạnh xuống còn 44,8 điểm (so với kỳ vọng 48,2 điểm), đồng thời kỳ vọng lạm phát 1 năm tăng vọt lên 4,8% và kỳ vọng 5 năm lên 3,9%.

Chỉ số Ifo của Đức gây bất ngờ tích cực khi tăng lên 84,9 điểm (thị trường kỳ vọng giảm còn 84,2 từ mức 84,4 trước đó), trái ngược hoàn toàn với các dữ liệu PMI yếu kém - chỉ số kỳ vọng tăng lên 83,8 trong khi đánh giá hiện tại đạt 86,1.

Doanh số bán lẻ của Anh thấp hơn nhiều so với dự báo - tăng trưởng theo năm chững lại ở mức 0% (dự báo 1,3% YoY so với 1,7% trước đó), còn theo tháng ghi nhận mức giảm -1,3% MoM (so với dự báo -0,6% và mức trước đó +1,7%).

Bộ Ngoại giao Iran cho biết các vấn đề hạt nhân hiện chưa được thảo luận trong giai đoạn đàm phán hiện tại, mặc dù nhiều nguồn tin khác cho rằng việc chuyển uranium làm giàu sang nước thứ ba sẽ là điều kiện then chốt để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Tehran. 🏦 Chính sách tiền tệ & Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Tổng thống Donald Trump đã chính thức tuyên thệ nhậm chức cho Kevin Warsh với vai trò Chủ tịch Fed mới, qua đó định hình học thuyết Trump–Warsh mới: ngân hàng trung ương sẽ từ bỏ forward guidance để chuyển sang hướng linh hoạt và khó đoán hơn; quan điểm cho rằng kinh tế mạnh tất yếu gây lạm phát cũng bị bác bỏ (ưu tiên kích thích phía cung và đổi mới sáng tạo), đồng thời chiến lược mới hướng tới tăng trưởng GDP mạnh để “thoát nợ bằng tăng trưởng” mà không cần nâng lãi suất quá mạnh. Trump tuyên bố Warsh hoàn toàn độc lập, nhưng cũng nhấn mạnh rằng tân Chủ tịch Fed hiểu rõ sự cần thiết phải hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng.

Các thành viên Fed đang thể hiện lập trường hawkish rõ nét hơn, dẫn đầu là Christopher Waller - bài phát biểu của ông đã hỗ trợ đồng USD tăng giá. Waller gọi việc bàn luận về cắt giảm lãi suất sớm là “điên rồ” và cho biết Fed đang chuyển sang lập trường trung lập đến hawkish, trong bối cảnh lạm phát dai dẳng và kỳ vọng tiêu dùng cao trở thành yếu tố quyết định chính sách. Ông đề xuất tiếp tục thu hẹp bảng cân đối kế toán (QT thêm 300–500 tỷ USD) và chính thức thừa nhận Fed khó có thể quay lại quy mô bảng cân đối nhỏ như trước năm 2008, đồng thời cảnh báo rằng việc giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý 6 nghìn tỷ USD có thể làm tê liệt thị trường liên ngân hàng. 🛢️ Hàng hóa Giá dầu WTI giảm mạnh hơn 2%, lùi về vùng 95 USD/thùng, trong khi dầu Brent sau khi rollover hiện giao dịch dưới ngưỡng 100 USD/thùng.

Giá vàng giảm 0,5% trong ngày, dao động ngay trên vùng 4.500 USD/ounce và chưa thể phản ánh tác động tích cực từ giá dầu giảm do chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên. 💱 Tiền tệ Đồng USD đang cho thấy đà tăng rõ rệt, kéo cặp EURUSD giảm về gần mốc 1,16, đồng thời gây áp lực giảm lên thị trường kim loại quý trong phiên hôm nay.

