Alphabet: Bức tranh tài chính ấn tượng!

Alphabet đã công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025, cho thấy doanh nghiệp đang tăng tốc rõ rệt ở các mảng cốt lõi. Doanh thu đạt mức kỷ lục 113,8 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ và vượt dự báo thị trường là 111,4 tỷ USD. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2,82 USD, cao hơn mức kỳ vọng 2,65 USD, trong khi lợi nhuận ròng đạt 30,1 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Những con số này cho thấy Alphabet không chỉ duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định và có hệ thống, mà còn thương mại hóa hiệu quả các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), dòng chip xử lý độc quyền TPU, cũng như chiến lược mở rộng dịch vụ điện toán đám mây. Công ty đang chứng minh rằng các công nghệ tương lai không còn chỉ là câu chuyện tầm nhìn, mà đã trở thành nguồn tạo doanh thu và lợi nhuận thực tế, qua đó củng cố vị thế của Alphabet như một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong nền kinh tế số toàn cầu.

Điểm nhấn tài chính chính – Q4/2025

Tổng doanh thu: 113,8 tỷ USD (+18% YoY)

Google Services: 95,9 tỷ USD (+14% YoY)

Google Search: 63,1 tỷ USD (+17% YoY)

YouTube: 11,4 tỷ USD (+9% YoY)

Google Cloud: 17,7 tỷ USD (+48% YoY)

Lợi nhuận hoạt động (Operating income): 35,9 tỷ USD (+16% YoY)

Biên lợi nhuận hoạt động: 31,6%

Lợi nhuận ròng: 34,5 tỷ USD (+30% YoY)

EPS: 2,82 USD (+31% YoY)

Phân tích theo mảng kinh doanh

Google Services tiếp tục là nền tảng doanh thu quan trọng nhất của Alphabet, đóng góp phần lớn kết quả kinh doanh quý. Mảng này ghi nhận 95,9 tỷ USD doanh thu, cho thấy mô hình quảng cáo số truyền thống vẫn tạo ra lợi nhuận lớn và ổn định. Động lực tăng trưởng đến từ Search & other tăng 17%, subscriptions, platforms và devices tăng 17%, cùng với quảng cáo YouTube tăng 9%. Điều này khẳng định quảng cáo trực tuyến vẫn là “động cơ tài chính” cốt lõi của Alphabet, bất chấp cạnh tranh ngày càng gay gắt và các quy định siết chặt về quyền riêng tư.

Không chỉ mang lại doanh thu, Google Services còn đóng vai trò như một nguồn tạo dòng tiền chiến lược, giúp Alphabet có đủ nguồn lực để tài trợ cho các khoản đầu tư lớn ở những lĩnh vực tăng trưởng mới. Tỷ trọng đóng góp cao của mảng này cho thấy quảng cáo truyền thống không những bền vững mà còn đang được nâng cấp nhờ các công cụ AI, giúp tối ưu khả năng nhắm mục tiêu và gia tăng hiệu quả tiếp cận nhà quảng cáo toàn cầu.

Trong khi đó, Google Cloud là mảng tăng trưởng nhanh nhất của Alphabet, với doanh thu đạt 17,7 tỷ USD, tăng mạnh 48% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy các giải pháp liên quan đến Cloud và AI đang ngày càng trở thành nguồn doanh thu quan trọng. Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng lớn đối với hạ tầng AI, các dịch vụ doanh nghiệp, và sự mở rộng của tập khách hàng tổ chức. Alphabet cũng đang liên tục phát triển hệ sinh thái điện toán riêng, bao gồm chip TPU và các công cụ AI nội bộ, tạo ra lợi thế công nghệ đáng kể so với các đối thủ.

Ở mảng Other Bets (bao gồm các dự án thử nghiệm như Waymo và Verily), Alphabet ghi nhận 370 triệu USD doanh thu, nhưng vẫn lỗ hoạt động 3,6 tỷ USD. Dù chưa có lợi nhuận, việc mức lỗ giảm và khả năng kiểm soát chi phí tốt hơn cho thấy Alphabet đang quản trị rủi ro hiệu quả trong các khoản đầu tư dài hạn — những dự án có thể tạo ra giá trị lớn trong tương lai nếu thành công.

Chi tiêu vốn (CapEx) và triển vọng

Alphabet cho biết công ty dự kiến phân bổ 175–185 tỷ USD cho chi tiêu vốn (CapEx) trong năm 2026, tăng hơn 60% so với năm trước. Mức tăng đầu tư rất lớn này chủ yếu nhằm mở rộng hệ thống trung tâm dữ liệu, xây dựng hạ tầng AI, thúc đẩy tăng trưởng Google Cloud, đồng thời hiện đại hóa nền tảng hạ tầng phục vụ mảng quảng cáo hiện hữu.

Quy mô đầu tư lần này là mức cao chưa từng có trong lịch sử Alphabet, cho thấy công ty không chỉ duy trì lợi thế cạnh tranh mà đang chủ động đặt nền móng cho tăng trưởng dài hạn trong lĩnh vực AI và dịch vụ điện toán đám mây. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang theo dõi sát tác động của mức chi tiêu khổng lồ này lên biên lợi nhuận và dòng tiền trong ngắn hạn.

Góc nhìn và kết luận

Alphabet đang chứng minh khả năng kết hợp hiệu quả giữa đầu tư mạnh tay và khả năng thương mại hóa có lợi nhuận. Tăng trưởng ổn định của Google Services, đà mở rộng nhanh của Google Cloud, cùng việc kiểm soát mức lỗ trong mảng Other Bets phản ánh sự cân bằng giữa chiến lược mở rộng và mục tiêu lợi nhuận.

Sau nhiều tháng thị trường nghi ngờ Alphabet đã “bỏ lỡ” làn sóng AI, kết quả kinh doanh mới nhất cho thấy công ty thực tế đang vươn lên dẫn đầu. Doanh thu Google Cloud tăng mạnh và khả năng thương mại hóa AI gia tăng trên cả mảng quảng cáo lẫn cloud khẳng định Alphabet không chỉ bắt kịp xu hướng mà còn đang định hình tiêu chuẩn ngành. Việc sở hữu chip TPU độc quyền, phát triển hạ tầng AI và mở rộng trung tâm dữ liệu giúp công ty mở rộng quy mô sản phẩm nhanh hơn và tăng doanh thu ở các mảng chiến lược.

Những chuyển biến này cũng phản ánh rõ trên thị trường vốn. Cổ phiếu Alphabet đã vượt trội so với các doanh nghiệp khác trong nhóm Magnificent Seven trong 12 tháng qua, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đang tăng lên đối với khả năng tạo doanh thu từ AI và duy trì vị thế dẫn đầu trong công nghệ cloud. Alphabet đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, trong đó doanh thu từ quảng cáo và cloud tăng trưởng có hệ thống đi cùng chiến lược triển khai vốn quy mô lớn — yếu tố có thể định hình vị thế thị trường của công ty trong nhiều năm tới, đặc biệt khi AI ngày càng trở thành trọng tâm của nền kinh tế số toàn cầu.