Hormuz gây áp lực, cổ phiếu Heico rơi về đáy!

Cổ phiếu của công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng Heico (HEI.US) đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025 và tiếp tục xu hướng đi xuống, trong bối cảnh lo ngại về tình hình ngành hàng không liên quan đến các xung đột ở Trung Đông và giá nhiên liệu máy bay tăng cao. Việc số chuyến bay có thể giảm trong tương lai có thể dẫn đến nhu cầu sửa chữa và phụ tùng thấp hơn, qua đó tạo áp lực lên tăng trưởng doanh thu trong trung hạn.

Mặc dù công ty đã công bố kết quả kỷ lục trong quý gần nhất, thị trường nhìn chung đang định giá lại các doanh nghiệp có mức độ tiếp xúc với lĩnh vực hàng không dân dụng. Cơ cấu doanh thu của Heico tương đối cân bằng giữa mảng thương mại và quốc phòng.

Ngoài ra, trong những quý gần đây, chính mảng thương mại là lĩnh vực tăng trưởng nhanh hơn. Thị trường đã tận dụng môi trường bất ổn như một cơ hội để chốt lời, khiến cổ phiếu hiện giảm khoảng 20% so với đỉnh lịch sử — mức giảm lớn nhất kể từ mùa xuân năm ngoái. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dù là doanh nghiệp mang tính chu kỳ, công ty đã nhiều lần vượt qua các giai đoạn suy giảm thành công và vẫn là một trong những cổ phiếu có hiệu suất dài hạn hàng đầu kể từ năm 1990. Nhà đầu tư vẫn sẵn sàng trả mức định giá cao cho cổ phiếu này, với hệ số P/E dự phóng 12 tháng gần 50, trong khi tỷ lệ giá trên doanh thu và giá trên giá trị sổ sách đều khoảng 9.

Heico (HEI.US)

Mức giảm hiện tại so với đường trung bình động 200 phiên (EMA200) vào khoảng 10% — một mức hiếm gặp trong lịch sử và trong giai đoạn 2020–2026 thường đi kèm với các nhịp hồi phục do lực cầu dẫn dắt. Nếu eo biển Hormuz được mở thông trong thời gian tới, điều này có thể trở thành chất xúc tác mạnh cho cổ phiếu. Tuy nhiên, nếu tình trạng gián đoạn kéo dài, thị trường có thể tiếp tục thận trọng đối với công ty.

Source: xStation5