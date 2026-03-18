Dầu điều chỉnh, US100 tiếp đà tăng

- Thị trường chứng khoán toàn cầu đang kéo dài đà phục hồi sang phiên thứ ba liên tiếp trước quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm nay (19:00 GMT, Chủ tịch Jerome Powell phát biểu lúc 19:30 GMT). Hợp đồng tương lai của các chỉ số Mỹ và châu Âu cũng tăng khoảng 0,5%, cho thấy khả năng tiếp tục tăng khi thị trường mở cửa.
- Thị trường hiện không kỳ vọng Fed thay đổi lãi suất và đang định giá ở mức khoảng 3,75%. Lộ trình trung vị được điều chỉnh thấp hơn trong ngắn hạn nhưng cao hơn nhẹ trong dài hạn.
- Các thị trường cổ phiếu phần lớn đang tạm thời bỏ qua căng thẳng địa chính trị hiện tại, dù xung đột liên quan đến Iran vẫn tiếp tục gây lo ngại về giá năng lượng và lạm phát. Giá dầu giảm trong khi chứng khoán tăng, phản ánh tâm lý tích cực hơn trong ngắn hạn của nhà đầu tư.
- Chỉ số MSCI All Country World Index – thước đo phổ biến của thị trường cổ phiếu toàn cầu – tăng 0,4%, ghi nhận chuỗi tăng dài nhất trong gần một tháng. Thị trường châu Á vượt trội với mức tăng khoảng 2%, được hỗ trợ bởi đà tăng mạnh của các công ty công nghệ lớn như Samsung, vốn được xem là ít chịu ảnh hưởng tương đối từ căng thẳng Trung Đông.
- Nhìn chung, tâm lý thị trường thể hiện sự lạc quan thận trọng hơn là niềm tin tuyệt đối, khi nhà đầu tư cân nhắc giữa đà tăng cải thiện và bối cảnh địa chính trị chưa được giải quyết.
- Trong khi đó, các hoạt động quân sự tại khu vực vẫn tiếp diễn. Mỹ và Israel tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công mới, nhưng chưa có sự rõ ràng về thời điểm kết thúc chiến dịch. Israel cho biết đã tiêu diệt Ali Larijani – lãnh đạo an ninh của Iran – trong một chiến dịch qua đêm, làm gia tăng căng thẳng vốn đã ở mức cao.
Charts (US100, OIL)
Nguồn: xStation5
Nguồn: xStation5
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.