Alphabet gia nhập DJIA và tăng hơn 4% 🚀

Phiên giao dịch thứ Hai trên Phố Wall chứng kiến Alphabet và Tesla dẫn đầu về mức tăng tuyệt đối. Google đang lấy lại một phần mức giảm trong những tuần gần đây và tăng khoảng 4% trong phiên hôm nay.

Động lực chính đến từ sự kiện mang tính biểu tượng - nhưng có ý nghĩa lớn đối với thị trường - khi cổ phiếu GOOGL chính thức gia nhập chỉ số Dow Jones Industrial Average (DJIA). Công ty thay thế Verizon và trở thành doanh nghiệp niêm yết trên NYSE đầu tiên gia nhập nhóm năm thành viên của “Magnificent Seven” trong chỉ số biểu tượng gồm 30 cổ phiếu, cùng với Nvidia, Amazon, Apple và Microsoft. Nhờ mức giá cổ phiếu (khoảng 350 USD), Alphabet ngay lập tức vươn lên vị trí thứ sáu về tỷ trọng trong chỉ số được tính theo phương pháp price-weighted.

Một chất xúc tác khác cho đà tăng là báo cáo của Financial Times (FT) cho biết Google đang hạn chế quyền truy cập vào năng lực tính toán đối với các khách hàng doanh nghiệp quan trọng, bao gồm cả Meta. Dù điều này nghe có vẻ đáng lo ngại, trong ngắn hạn thị trường lại diễn giải đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu đối với Gemini vượt quá nguồn cung - điều này nghịch lý thay lại càng củng cố câu chuyện về sức mạnh của sản phẩm.

Bất chấp đợt phục hồi này, bối cảnh vĩ mô đối với GOOGL vẫn còn nhiều thách thức. Công ty đang trải qua một trong những tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 2 năm ngoái - cổ phiếu đã đóng cửa trong sắc đỏ ở 6 trong 7 tuần gần nhất. Nhà đầu tư đang định giá hàng loạt rủi ro: làn sóng nhân sự chủ chốt rời DeepMind (bao gồm Noam Shazeer, người đã chuyển sang OpenAI), áp lực cạnh tranh về giá từ các mô hình AI của Trung Quốc (DeepSeek V4 dự kiến ra mắt trong vài tuần tới), cũng như những căng thẳng trên bảng cân đối kế toán -Alphabet đã không thực hiện chương trình mua lại cổ phiếu trong quý I lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, trong khi tổng nợ tăng hơn 140 tỷ USD để tài trợ cho cuộc đua đầu tư vốn (capex) vào AI.

Việc gia nhập Dow Jones là một cột mốc quan trọng - nhưng tự nó không làm thay đổi các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Cần lưu ý rằng ba công ty gần nhất được thêm vào chỉ số (Nvidia, Salesforce và Apple) đều mất giá trong 60 ngày đầu tiên sau khi được đưa vào DJIA. Câu hỏi quan trọng nhất đối với nhà đầu tư vẫn chưa có lời giải: Liệu các khoản chi tiêu vốn khổng lồ hiện nay có kịp chuyển hóa thành lợi nhuận từ AI trước khi các mô hình giá rẻ hơn của Trung Quốc đẩy Gemini khỏi thị trường doanh nghiệp hay không?

Cổ phiếu GOOGL đang nỗ lực phục hồi lên trên đường EMA100, đây có thể đóng vai trò là mốc kiểm soát quan trọng theo góc độ phân tích kỹ thuật. Nguồn: xStation.