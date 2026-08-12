Liệu lạm phát có làm suy yếu khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9?

Báo cáo dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng nhất trong tuần sẽ được công bố vào lúc 19:30 – chỉ số CPI tháng 7 của Mỹ. Báo cáo thị trường lao động mới nhất (NFP) thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng, đặt ra câu hỏi về khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Gần đây, thị trường đã điều chỉnh đáng kể kỳ vọng về các bước đi tiếp theo của FOMC. Cho đến trước đây, nhà đầu tư gần như đã hoàn toàn định giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9. Hiện tại, xác suất thị trường dự báo cho động thái này chỉ còn tương đương tung đồng xu 50/50.

Điều gì đứng sau sự thay đổi theo hướng ôn hòa?

Lập trường thiếu thuyết phục của Kevin Warsh

Tại cuộc họp báo gần nhất sau cuộc họp FOMC, Chủ tịch Fed một lần nữa nhấn mạnh cách tiếp cận cứng rắn đối với lạm phát, cố gắng thuyết phục thị trường về lập trường diều hâu của mình. Trong tháng 6, điều này là đủ để duy trì kỳ vọng của thị trường, nhưng đến tháng 7, nhà đầu tư kỳ vọng nhiều hơn.

Nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ liệu những tuyên bố mạnh mẽ có thực sự được chuyển hóa thành hành động hay không, đặc biệt khi nhớ lại những phát biểu của Warsh một năm trước. Khi đó, ông thường xuyên phát tín hiệu ủng hộ việc cắt giảm lãi suất trong các cuộc phỏng vấn – trên FOX News, ông công khai đứng về phía Tổng thống, cho rằng sự thất vọng của Donald Trump đối với chính sách tiền tệ của Powell là hoàn toàn có cơ sở. Đồng thời, ông chỉ trích Fed vì hạ lãi suất quá chậm và quá phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế có độ trễ.

Dữ liệu NFP yếu

Số lượng việc làm mới trong nền kinh tế Mỹ, không bao gồm lĩnh vực nông nghiệp, giảm 23.000 trong tháng 7, thấp hơn kỳ vọng tới 5 độ lệch chuẩn. Nếu giả định dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn, chúng ta sẽ phải chờ khoảng 290.000 năm để chứng kiến một kết quả tương tự.

Khó có thể phủ nhận rằng đây là một báo cáo yếu – ngoài mức giảm 23.000 việc làm, dữ liệu của hai tháng trước còn bị điều chỉnh giảm tổng cộng 103.000 việc làm.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức sụt giảm này phần lớn đến từ việc số lượng việc làm trong lĩnh vực giáo dục công giảm, yếu tố có thể mang tính mùa vụ. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,1% cũng thấp hơn dự báo. Đây được cho là một trong những chỉ báo được nhiều thành viên FOMC ưu tiên theo dõi trong bối cảnh hiện tại.

Có vẻ thị trường lao động vẫn đang ở trạng thái “ít sa thải – ít tuyển dụng”. Cho đến khi các thành viên FOMC nhận được bằng chứng thuyết phục rằng tình trạng sa thải đang gia tăng, ưu tiên hàng đầu có lẽ vẫn là đưa lạm phát ổn định về mức mục tiêu.

Hình 1: NFP và tỷ lệ thất nghiệp (1980–2026)

Nguồn: XTB Research, 12.08.2026

Báo cáo CPI gần nhất cho thấy điều gì?

Trong tháng 6, dữ liệu CPI thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Đáng khích lệ nhất là lạm phát lõi gần như không tăng, tức chỉ số loại trừ các nhóm giá năng lượng và thực phẩm có mức biến động cao. Đà tăng của chi phí nhà ở cũng chậm lại, đây có thể là một tín hiệu đặc biệt tích cực đối với FOMC.

Hình 2: Lạm phát CPI Mỹ + các thành phần đóng góp chính [theo tháng] (2019–2026)

Nguồn: XTB Research, 12.08.2026

Chúng ta có thể kỳ vọng điều gì hôm nay?

Sự chú ý sẽ tập trung vào lạm phát lõi, được kỳ vọng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021, với mức đồng thuận là 2,5%. Diễn biến của giá trong lĩnh vực dịch vụ sẽ đặc biệt đáng chú ý.

Hình 3: Các thành phần đóng góp chính vào lạm phát CPI tháng 6

Nguồn: XTB Research, 12.08.2026

Chỉ số CPI toàn phần cũng được kỳ vọng tiếp tục giảm, với dự báo ở mức 3,4%, một phần nhờ giá nhiên liệu thấp hơn. Điều này cũng có thể góp phần kéo giảm giá vé máy bay và giá khách sạn. Tuy nhiên, giá thực phẩm được dự báo sẽ tăng.

Một số yếu tố khác đáng lưu ý:

Tác động từ thuế quan dường như đã được thị trường phản ánh đầy đủ vào giá – điều này thể hiện rõ ở các nhóm như thiết bị âm thanh, dụng cụ và thiết bị thể thao.

Tình trạng thiếu hụt chip nhớ nghiêm trọng được dự báo tiếp tục đẩy giá máy tính và phần mềm tăng cao.

Hình 4: Tác động của các nhóm ngành đến thay đổi động lực lạm phát hàng năm tại Mỹ (2023–2026)

Nguồn: XTB Research, 12.08.2026

Thị trường trước khi dữ liệu được công bố

Cặp EURUSD vẫn đang giao dịch tương đối ổn định. Kể từ đầu tuần, cặp tiền này giảm khoảng 0,2%, chủ yếu do các thông tin liên quan đến tình hình Trung Đông. Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần, chỉ khoảng 10 tàu mỗi ngày.

Giá dầu Brent hiện ở mức trên 89 USD/thùng và tiếp tục tăng trong phiên hôm qua, bất chấp những tuyên bố lạc quan từ Bộ Ngoại giao Pakistan.

Trong đêm, Donald Trump tuyên bố trong các cuộc phỏng vấn truyền thông rằng Mỹ đang “hoàn toàn kiểm soát” (100%) eo biển Hormuz. Phía Iran, ngược lại, đưa ra những điều kiện cứng rắn để mở lại tuyến hàng hải này, bao gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, chấm dứt phong tỏa hải quân và Mỹ phải bồi thường cho những thiệt hại do chiến tranh gây ra.

Hình 5: Tỷ giá EUR/USD (26/02/2026–12/08/2026)

Nguồn: xStation, 12.08.2026

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Michał Jóźwiak, XTB Financial Markets Analyst