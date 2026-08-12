CoreWeave công bố kết quả kinh doanh: Trấn an cổ đông, cổ phiếu tăng hai chữ số

Công ty “neo-cloud” đã công bố kết quả kinh doanh quý gần nhất. Cổ phiếu CoreWeave đã chịu áp lực rất lớn trong những tháng gần đây; riêng từ tháng 6, giá đã giảm khoảng 50%. Đợt bán tháo xuất phát từ những nghi ngờ ngày càng lớn về hiệu quả của các khoản đầu tư vào AI và quan trọng hơn là ai sẽ thực sự là bên hưởng lợi cuối cùng từ làn sóng đầu tư này.

Mặc dù mô hình kinh doanh và cách công ty tài trợ cho chi tiêu vốn (CAPEX) vẫn còn nhiều điểm đáng lo ngại, xét về hoạt động kinh doanh, CoreWeave đã phần nào xoa dịu những lo ngại của nhà đầu tư. Cổ phiếu tăng khoảng 18% khi thị trường mở cửa sau báo cáo.

Kết quả kinh doanh

Tâm lý tiêu cực trước đó có thể phần nào giúp thị trường đón nhận báo cáo tích cực hơn, nhưng cần khẳng định rằng đây là một báo cáo tốt, không chỉ cho thấy tăng trưởng về mặt doanh thu mà quan trọng hơn là chất lượng tăng trưởng đang được cải thiện.

Doanh thu đạt 2,57 tỷ USD, cao hơn nhẹ so với mức kỳ vọng 2,56 tỷ USD. Mức vượt dự báo không lớn, nhưng doanh thu vẫn tăng hơn 100% so với cùng kỳ.

Backlog tăng lên 104,2 tỷ USD, cao hơn gần 5% so với quý trước.

Bất ngờ lớn nhất nằm ở khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh. Mức giá thuận lợi trên các hợp đồng mới cho thấy công ty đang nhanh chóng kiếm tiền từ công suất đã triển khai, điều đặc biệt quan trọng đối với mô hình kinh doanh của CoreWeave.

Lợi nhuận hoạt động đạt 128 triệu USD, gần gấp đôi mức kỳ vọng 66 triệu USD.

Biên lợi nhuận hoạt động tăng lên 5%, gần gấp 5 lần so với quý trước.

Tuy nhiên, bất chấp mức vượt kỳ vọng đáng kể, CoreWeave vẫn là CoreWeave.

Khoản lỗ ròng đạt 567 triệu USD, dù thấp hơn mức khoảng 677 triệu USD mà thị trường dự báo.

Khoản lỗ này chủ yếu đến từ quy mô đầu tư rất lớn của công ty.

CAPEX đạt 9,35 tỷ USD, cao hơn mức dự kiến khoảng 9 tỷ USD và vượt ngưỡng trên của kỳ vọng thị trường.

Nếu không phải vì mức chi tiêu vốn khổng lồ này, phản ứng của thị trường đối với báo cáo có lẽ còn tích cực hơn.

Triển vọng kinh doanh

Triển vọng mà ban lãnh đạo đưa ra tiếp tục củng cố quan điểm rằng nền tảng cơ bản của CoreWeave đang được cải thiện.

Doanh thu cả năm dự kiến vượt 12,4 tỷ USD.

ARR dự kiến tăng lên hơn 18,5 tỷ USD vào cuối năm.

Lợi nhuận có thể đạt tới 1,15 tỷ USD.

CAPEX dự kiến ở mức 35–39 tỷ USD, tăng so với dự báo trước đó là 31–35 tỷ USD.

Kết luận

CoreWeave đã công bố một báo cáo rất tích cực, vượt kỳ vọng của thị trường ở những yếu tố quan trọng nhất, đồng thời xuất hiện đúng vào thời điểm nhà đầu tư cần một lý do để tiếp tục tin tưởng vào câu chuyện tăng trưởng của công ty.

Sự cải thiện về hoạt động kinh doanh là rõ ràng và thực tế. Trong ngắn hạn, rất khó để kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ suy yếu đáng kể.

Quan trọng nhất đối với luận điểm tăng giá là CoreWeave vẫn sở hữu đòn bẩy hoạt động rất lớn, và yếu tố này mới chỉ bắt đầu được phản ánh trong kết quả kinh doanh. Doanh thu đang tăng trưởng mạnh, nhưng EBITDA và biên lợi nhuận còn tăng nhanh hơn. Ngay cả khoản lỗ ròng cũng đã thu hẹp đáng kể, đưa công ty đến gần hơn với điểm hòa vốn lợi nhuận.

Nếu tốc độ tăng trưởng hiện tại được duy trì, lợi nhuận dành cho cổ đông có thể tăng lên rất mạnh chỉ trong vài quý tới.

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó.

Khoảng cách giữa EBIT và EBITDA lên tới 1,3 tỷ USD. Nguyên nhân đến từ khoản khấu hao và phân bổ tài sản khổng lồ mà công ty phải ghi nhận. Đây là một trong những điểm yếu lớn của các doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu, dù khác với CoreWeave, đối với phần lớn các doanh nghiệp khác, cơ sở hạ tầng chỉ là một phần của hoạt động kinh doanh thay vì là phương tiện chính để tạo ra doanh thu. Khả năng bao phủ các khoản nợ phải trả chỉ ở mức 0,41 lần. Mặc dù công ty vẫn có thể duy trì cấu trúc này ở thời điểm hiện tại, nhưng nếu điều kiện kinh doanh hoặc tâm lý trên thị trường nợ doanh nghiệp xấu đi đáng kể, CoreWeave có thể đối mặt với rủi ro mất khả năng thanh toán. CoreWeave vẫn là một trong những cược có tính tập trung và rủi ro cao nhất vào cuộc cách mạng AI. Tuy nhiên, báo cáo kết quả kinh doanh lần này đã khiến cán cân rủi ro – lợi nhuận phần nào nghiêng nhiều hơn về phía tăng giá.

Phân tích kỹ thuật CoreWeave (D1)

Xu hướng dài hạn trên biểu đồ vẫn ở mức tiêu cực vừa phải, thể hiện rõ qua kênh giảm được hình thành từ đỉnh giữa năm 2025. Trong ngắn hạn, tình hình cũng chưa thực sự tích cực khi giá thường xuyên giảm xuống dưới EMA200. Tuy nhiên, báo cáo kinh doanh mới nhất có thể hỗ trợ cổ phiếu vượt lên trên EMA200 và tiến gần biên trên của xu hướng giảm, qua đó mở ra cơ hội phá vỡ chuỗi diễn biến kỹ thuật tiêu cực. Vùng kháng cự quan trọng quanh 69 USD hiện đóng vai trò là ngưỡng cản đáng chú ý mà phe bán vẫn chưa thể phá vỡ theo hướng bền vững. Hiện cũng chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy điều này sẽ sớm thay đổi. Nguồn: xStation5.