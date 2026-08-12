Lumentum công bố kết quả kinh doanh: Ngành quang tử đang tăng tốc nhờ AI

Kết quả kinh doanh quý 2 năm tài chính 2026 của Lumentum tốt hơn đáng kể so với kỳ vọng, trong khi triển vọng cho những tháng tới thậm chí còn mang đến bất ngờ tích cực lớn hơn.

Nhà sản xuất linh kiện quang học đang hưởng lợi từ sự gia tăng mạnh mẽ của đầu tư vào các trung tâm dữ liệu AI, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với bộ chuyển mạch quang học và laser tiên tiến. Cổ phiếu công ty tăng khoảng 8% khi thị trường mở cửa sau báo cáo kết quả kinh doanh.

Kết quả kinh doanh

Doanh thu công ty vượt ngưỡng tâm lý 1,00 tỷ USD, so với kỳ vọng thị trường khoảng 988 triệu USD. Con số này tương đương mức tăng khoảng 109% so với cùng kỳ năm trước và 24% so với quý trước.

EPS đạt 3,23 USD, vượt mức đồng thuận khoảng 2,9–3,0 USD. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu tăng tới 267% so với cùng kỳ, cao hơn đáng kể ngay cả mức cao nhất trong dự báo trước đó của ban lãnh đạo.



Mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội này là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với nhà đầu tư.

Biên lợi nhuận gộp Non-GAAP tăng lên 50,4%, từ mức 47,9% trong quý trước, trong khi biên lợi nhuận hoạt động đạt 36,6%, vượt mức cao nhất trong dự báo trước đó của công ty.

Khoản lỗ ròng GAAP được báo cáo ở mức 7,16 tỷ USD có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng không phản ánh tình trạng hoạt động thực tế của Lumentum. Khoản lỗ này chủ yếu đến từ một khoản lỗ kế toán một lần, không phát sinh tiền mặt, liên quan đến việc chuyển đổi nợ.



Lumentum đang tận dụng nhu cầu mạnh mẽ để đưa ra thị trường một cơ cấu sản phẩm có lợi hơn. Tăng trưởng không chỉ ở quy mô lớn mà còn có chất lượng cao hơn và, theo đại diện công ty, đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu.

Triển vọng

Đây rõ ràng là điểm mạnh nhất trong báo cáo kết quả kinh doanh. Ban lãnh đạo Lumentum dự kiến doanh thu đạt 1,225–1,275 tỷ USD, trong khi mức đồng thuận trước đó của thị trường chỉ khoảng 1,16 tỷ USD.

Dự báo EPS điều chỉnh được đưa ra ở mức 4,05–4,35 USD, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng khoảng 3,60 USD.

Kết luận

Động lực tăng trưởng chính vẫn đến từ cơ sở hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo. Lumentum đang ở vị trí hàng đầu trong ngành quang tử (photonics), tức lĩnh vực sử dụng các linh kiện quang học để truyền dữ liệu. Ngành này nhiều khả năng sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong các giai đoạn tiếp theo của quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng AI. Điều này xuất phát từ những giới hạn vật lý của kiến trúc trung tâm dữ liệu hiện nay. Các loại cáp và bộ chuyển mạch truyền thống bị giới hạn về tốc độ do đặc tính vật lý của linh kiện. Bên cạnh đó, các linh kiện này tạo ra nhiệt, gây lãng phí năng lượng khi chuyển đổi năng lượng thành nhiệt, sau đó lại tiếp tục tiêu tốn năng lượng để loại bỏ lượng nhiệt đó nhằm duy trì hiệu suất vận hành.

Công nghệ quang tử sử dụng laser, sợi quang và thủy tinh để tránh phần lớn những vấn đề này, đồng thời tăng tốc độ truyền dữ liệu lên gần với giới hạn được xác định bởi hiểu biết hiện tại của chúng ta về các quy luật vật lý.

Cho đến gần đây, việc triển khai quang tử trên quy mô lớn đơn giản là chưa thực sự hợp lý về mặt kinh tế. Tuy nhiên, trước mức đầu tư chưa từng có và nhu cầu năng lực tính toán gần như không giới hạn của các công ty công nghệ, lĩnh vực này đang chuyển từ một công nghệ mang tính thử nghiệm thành nền tảng quan trọng của toàn bộ chu kỳ đầu tư AI. Những kết quả đầu tiên của xu hướng này mới chỉ bắt đầu được phản ánh trong các số liệu kinh doanh.

Số lượng OCS switch được xuất xưởng đã tăng gấp đôi so với quý trước, và doanh thu từ sản phẩm này trong giai đoạn tiếp theo được kỳ vọng sẽ vượt rõ rệt mức 100 triệu USD.

Công ty cũng đang đẩy mạnh sản xuất transceiver 1.6T, cùng các loại EML, CW và laser công suất cao. Nhu cầu vẫn đủ mạnh đến mức năng lực sản xuất trong một số nhóm sản phẩm hiện vẫn đang hạn chế tốc độ đáp ứng đơn hàng.

Kết quả kinh doanh xác nhận rằng Lumentum là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi chính từ quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng AI. Tuy nhiên, mức định giá cổ phiếu rất cao cũng đồng nghĩa thị trường đang kỳ vọng công ty sẽ tiếp tục nâng triển vọng kinh doanh và mở rộng năng lực sản xuất gần như không gặp sai sót. Việc đánh giá mức độ hấp dẫn của chính cổ phiếu đang trở nên ngày càng khó khăn, đặc biệt sau đợt tăng mạnh của giá cổ phiếu.

Phân tích kỹ thuật Lumentum (D1)

Bất chấp đợt điều chỉnh đáng kể trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 6, xu hướng tăng vẫn được bảo vệ sau khi giá phục hồi từ vùng quanh 620. Giá hiện đã rời xa đường EMA200, và miễn là vẫn duy trì trên mức Fibonacci 100% của nhịp tăng trước đó, bức tranh kỹ thuật vẫn mang xu hướng tích cực, với khả năng hướng tới đỉnh được đánh dấu bởi mức Fibonacci 161,8%. Nguồn: xStation5