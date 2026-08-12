Cổ phiếu SK Hynix tăng 8% khi Temasek cân nhắc đầu tư 🗽 Sự chú ý quay trở lại ngành chip nhớ?

Cổ phiếu Samsung Electronics và SK Hynix tăng mạnh trong hôm nay sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Temasek của Singapore đang chuẩn bị đầu tư trực tiếp vào hai nhà sản xuất chất bán dẫn này. ADR của SK Hynix tăng gần 8% trong phiên giao dịch tại Mỹ, lên khoảng 153 USD/cổ phiếu. Thông tin xuất hiện trong bối cảnh thuận lợi đối với toàn ngành, khi kết quả kinh doanh của CoreWeave và Super Micro Computer một lần nữa cho thấy nhu cầu mạnh mẽ liên quan đến việc mở rộng cơ sở hạ tầng AI. Đà tăng không chỉ giới hạn ở hai doanh nghiệp này: chỉ số KOSPI tăng hơn 3,5% hôm nay, trong khi tâm lý tích cực cũng lan sang các cổ phiếu bán dẫn khác tại châu Á, châu Âu và Mỹ.

Temasek, tổ chức quản lý danh mục tài sản ròng trị giá khoảng 518 tỷ SGD (404,5 tỷ USD), được cho là đang chuẩn bị mua trực tiếp cổ phiếu Samsung Electronics và SK Hynix.

Theo các nguồn tin, quỹ này cho rằng các nhà sản xuất chip nhớ đang được định giá tương đối thấp trong chuỗi cung ứng AI, đặc biệt khi so sánh với những doanh nghiệp hưởng lợi khác từ làn sóng đầu tư vào AI.

Cổ phiếu Samsung và SK Hynix tăng hơn 7%, trong khi cả hai đã tăng hơn 100% kể từ đầu năm 2026.

Temasek hiện chưa xác nhận các thông tin trên, đồng nghĩa thị trường mới chỉ đang định giá khả năng giao dịch được thực hiện chứ chưa phải một khoản đầu tư đã hoàn tất.

Tại sao Temasek lại quan tâm đến chip nhớ?

Điểm đáng chú ý nhất không nằm ở khả năng mua cổ phiếu, mà là lý do đứng sau động thái này. Trong một thời gian dài, xu hướng đầu tư vào AI chủ yếu tập trung vào GPU, máy chủ và các nhà cung cấp năng lực tính toán. Tuy nhiên, khi các mô hình AI tiếp tục mở rộng, bộ nhớ ngày càng trở nên quan trọng, bởi ngay cả những bộ xử lý tiên tiến nhất cũng không thể xử lý hiệu quả khối lượng dữ liệu khổng lồ nếu không có đủ bộ nhớ hiệu năng cao.

Điều này đặt SK Hynix và Samsung vào vị trí chiến lược quan trọng trong chuỗi cung ứng AI. Nếu Temasek thực sự đánh giá các nhà sản xuất chip nhớ đang bị định giá thấp, khoản đầu tư này không chỉ thể hiện kỳ vọng vào việc chi tiêu cho AI tiếp tục tăng trưởng, mà còn là một đặt cược vào khả năng ngày càng nhiều giá trị từ làn sóng AI sẽ chuyển sang các nhà cung cấp chip nhớ.

Diễn biến này cũng có ý nghĩa lớn về mặt tâm lý thị trường. Nhịp điều chỉnh trong tháng 7 cho thấy nhà đầu tư có thể phản ứng nhanh đến mức nào trước những lo ngại về tốc độ đầu tư vào các trung tâm dữ liệu. Do đó, cam kết đầu tư lớn hơn từ một tổ chức đầu tư dài hạn hàng đầu có thể được xem là tín hiệu cho thấy nền tảng cơ bản của ngành vẫn hấp dẫn, ngay cả khi cả hai cổ phiếu đã tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm.

AI một lần nữa thúc đẩy nhóm cổ phiếu bán dẫn

Temasek không phải là yếu tố duy nhất đứng sau đà tăng hôm nay. Kết quả kinh doanh mạnh mẽ của CoreWeave cùng triển vọng tích cực từ Super Micro Computer đã giúp xoa dịu lo ngại rằng làn sóng đầu tư lớn nhất vào cơ sở hạ tầng AI có thể đã bắt đầu giảm tốc. Tâm lý tích cực cũng lan sang các doanh nghiệp như Advantest, Kioxia, SMIC và TSMC.

Tuy nhiên, đối với Samsung và SK Hynix, câu hỏi quan trọng là liệu nhu cầu khổng lồ đối với chip nhớ phục vụ AI có thể chuyển thành tăng trưởng lợi nhuận bền vững, thay vì chỉ tạo ra thêm một chu kỳ tăng trưởng mới trong ngành bán dẫn vốn có tính chu kỳ cao.

Những thông tin liên quan đến Temasek củng cố quan điểm rằng cổ phiếu ngành chip nhớ vẫn có thể sở hữu mức định giá hấp dẫn so với các phân khúc khác trong chuỗi cung ứng AI. Tuy nhiên, sau một nhịp tăng mạnh như vậy, kỳ vọng đối với kết quả kinh doanh trong tương lai cũng đã được nâng lên đáng kể.

Biểu đồ giá cổ phiếu SK Hynix ADR, SKHY.US (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5