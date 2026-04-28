Alphabet Q1/2026: Kỳ vọng cao và áp lực về chất lượng tăng trưởng

Alphabet bước vào kỳ công bố kết quả kinh doanh Q1 2026 trong bối cảnh công ty không còn được định giá như một “gã khổng lồ quảng cáo” truyền thống, mà là một trong những bên hưởng lợi chính từ chu kỳ trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Sự thay đổi này đang làm thay đổi cách thị trường diễn giải mỗi báo cáo sắp tới, khi trọng tâm đánh giá dần chuyển từ tốc độ tăng trưởng doanh thu sang tính bền vững và chất lượng của toàn bộ cấu trúc kinh doanh.

Trên thực tế, điều này có nghĩa là ngay cả những kết quả rất tích cực cũng có thể không đủ để thúc đẩy giá cổ phiếu nếu chúng không củng cố được câu chuyện lớn hơn về khả năng mở rộng của AI và lợi nhuận bền vững trong bối cảnh chi tiêu đầu tư lớn. Hiện tại, Alphabet được kỳ vọng phải đồng thời chứng minh sức mạnh ở mảng quảng cáo, khả năng thực thi trong điện toán đám mây, và việc thương mại hóa AI thực sự trên toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm.

Các kỳ vọng chính của thị trường cho Q1 2026:

Doanh thu khoảng 106,9 tỷ USD

EPS khoảng 2,7 USD

Doanh thu Google Cloud khoảng 18 tỷ USD, tăng trưởng ~40–50% so với cùng kỳ

Biên lợi nhuận hoạt động khoảng 33%

CapEx duy trì ở mức rất cao, tương đương các quý trước, chủ yếu do đầu tư vào AI và hạ tầng dữ liệu

Kỳ vọng thị trường và “mức chuẩn” hiện tại

Thị trường đang định giá một quý tăng trưởng doanh thu ổn định, trong đó Google Cloud đóng vai trò trung tâm cùng với sự bền bỉ của mảng quảng cáo. Đồng thời, nhà đầu tư cũng nhận thức rõ rằng công ty vẫn đang trong giai đoạn đầu tư rất mạnh vào hạ tầng AI, điều này tự nhiên làm giảm mức độ rõ ràng về lợi nhuận trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, điều quan trọng không chỉ là Alphabet có đạt kỳ vọng hay không, mà còn là tăng trưởng được phân bổ như thế nào giữa các mảng và liệu công ty có duy trì được sự cân bằng giữa quy mô đầu tư và hiệu quả vận hành hay không. Thị trường không chỉ đòi hỏi tăng trưởng, mà là tăng trưởng đúng chất lượng.

Google Cloud và AI – câu chuyện cốt lõi

Google Cloud vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong câu chuyện đầu tư của Alphabet và là nguồn tiềm năng chính cho việc định giá lại cổ phiếu. Trọng tâm hiện không còn chỉ là tốc độ tăng doanh thu, mà là khả năng cải thiện biên lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng và chi phí hạ tầng cao.

Đồng thời, AI ngày càng trở thành trung tâm, đặc biệt là việc tích hợp các mô hình Gemini vào hệ sinh thái Google. Câu hỏi then chốt là liệu AI đã bắt đầu tạo ra doanh thu gia tăng trong các sản phẩm hiện có hay vẫn chủ yếu đóng vai trò như một lớp công nghệ cải thiện trải nghiệm người dùng mà chưa tác động rõ ràng đến cấu trúc doanh thu. Nói cách khác, thị trường đang tìm cách xác định liệu AI có đang cải thiện hiệu quả kinh tế trên mỗi đơn vị (unit economics) hay chỉ đơn thuần thay đổi cách người dùng tương tác với sản phẩm.

Chi tiêu vốn và áp lực lên hiệu quả sử dụng vốn

Alphabet vẫn đang trong giai đoạn mở rộng đầu tư rất mạnh, đặc biệt vào các trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán phục vụ phát triển AI. Giai đoạn này tự nhiên khiến mức CapEx tăng cao và làm gia tăng sự chú ý của nhà đầu tư vào mối quan hệ giữa chi tiêu và tốc độ thương mại hóa các công nghệ mới.

Do đó, kết quả tài chính sẽ không chỉ được đánh giá qua tốc độ tăng trưởng, mà còn qua hiệu quả phân bổ vốn. Thị trường ngày càng phân biệt rõ giữa tăng trưởng đến từ cải thiện vận hành thực chất và tăng trưởng được thúc đẩy bởi việc gia tăng cường độ đầu tư.

Quảng cáo – trụ cột ổn định trong quá trình chuyển đổi

Mảng quảng cáo vẫn là trụ cột cốt lõi trong mô hình kinh doanh của Alphabet và là nguồn tạo dòng tiền ổn định chính. Mảng này tiếp tục tài trợ cho chu kỳ đầu tư hiện tại, đồng thời hấp thụ biến động liên quan đến việc mở rộng AI và cloud.

Tuy nhiên, bản thân mảng này cũng đang trải qua sự chuyển đổi mang tính cấu trúc. Việc tích hợp các giải pháp AI vào tìm kiếm và hệ thống gợi ý đang thay đổi cách nội dung được hiển thị và cách người dùng tương tác với quảng cáo. Vì vậy, nhà đầu tư sẽ theo dõi sát liệu sự chuyển đổi này giúp tăng khả năng kiếm tiền hay dần làm suy giảm hiệu quả.

Kỳ vọng cao và dư địa thất vọng hạn chế

Định vị hiện tại của thị trường khiến Alphabet hoạt động trong môi trường có mức chịu đựng thất vọng rất thấp. Công ty đang được định giá như một trong những bên dẫn đầu trong chu kỳ AI toàn cầu, điều này nâng “mức chuẩn” cho mỗi kỳ báo cáo lợi nhuận.

Các yếu tố nhạy cảm nhất với thị trường tập trung vào ba điểm chính: tốc độ tăng trưởng của Google Cloud, tác động của AI lên kinh tế học của mảng tìm kiếm, và mối quan hệ giữa mức đầu tư gia tăng với hiệu quả thu hồi vốn theo thời gian. Ngay cả những sai lệch nhỏ trong các yếu tố này cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư.

Nguồn: xStation5

Những điểm chính cần lưu ý