Cổ phiếu Apple giảm sau sự kiện WWDC 📉 Chưa có bước đột phá về AI?

John Ternus Bước Ra Ánh Sáng

WWDC 2026 cũng mang ý nghĩa quan trọng về mặt lãnh đạo. John Ternus, CEO kế nhiệm của Apple, đang bắt đầu đảm nhận vai trò nổi bật hơn trong câu chuyện truyền thông của công ty. Đối với các nhà đầu tư, đây là một tín hiệu quan trọng, bởi thị trường sẽ ngày càng đánh giá không chỉ các sản phẩm của Apple mà còn cả phong cách giao tiếp và tầm nhìn chiến lược của nhà lãnh đạo tiếp theo.

WWDC Cuối Cùng Của Tim Cook Trên Cương Vị CEO

Hội nghị năm nay mang ý nghĩa biểu tượng khi đánh dấu WWDC cuối cùng của Tim Cook với tư cách CEO của Apple. Mặc dù Apple đang cố gắng thể hiện tính liên tục trong chiến lược, các nhà đầu tư có thể kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo mới sẽ đưa ra phản ứng mạnh mẽ hơn trước cuộc đua AI đang phát triển nhanh chóng.

macOS “Golden Gate” và Những Cải Tiến Của Liquid Glass

Apple đã giới thiệu macOS 27 “Golden Gate” cùng với các bản cập nhật cho ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass. Những thay đổi này mang tính cải tiến nhiều hơn là cách mạng, dù Apple nhấn mạnh đến việc tăng cường độ phản hồi, hiệu suất và khả năng tùy biến trên toàn bộ hệ sinh thái.

Siri AI Trở Thành Tâm Điểm

Thông báo quan trọng nhất là việc Siri được đổi tên thành Siri AI cùng với việc giới thiệu một trải nghiệm trợ lý hội thoại tự nhiên hơn. Apple đặt mục tiêu biến Siri thành một công cụ AI thực tiễn, có khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân, tương tác với các ứng dụng và xử lý nội dung văn bản cũng như hình ảnh hiệu quả hơn.

Apple Intelligence Vẫn Là Trọng Tâm Chiến Lược

Apple đang tăng cường đầu tư vào thương hiệu Apple Intelligence thay vì chuyển hướng sang một tên gọi khác. Công ty tiếp tục nhấn mạnh quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu cá nhân và khả năng tích hợp sâu với hệ điều hành như những điểm khác biệt cốt lõi, mặc dù giới đầu tư có lẽ vẫn mong muốn một lộ trình AI mạnh mẽ hơn.

Cổ Phiếu Apple Giảm Dù Có Nhiều Thông Báo Mới

Phản ứng ban đầu của thị trường tương đối dè dặt. Cổ phiếu Apple tăng nhẹ sau khi mở cửa nhưng nhanh chóng chuyển sang sắc đỏ trong thời gian bài phát biểu chính diễn ra. Ở thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư có thể chưa nhìn thấy một lý do đủ thuyết phục để xem Apple là một trong những công ty dẫn đầu làn sóng AI hiện nay.

Những Sản Phẩm Và Tính Năng Mới Được Công Bố

Siri AI là bản nâng cấp sản phẩm quan trọng nhất, với lời hứa mang đến một trợ lý hội thoại tự nhiên hơn, có khả năng hiểu tốt hơn về ngữ cảnh người dùng, ứng dụng, văn bản và hình ảnh.

Siri sẽ có một ứng dụng riêng dành cho iPad và Mac, cho phép người dùng xem lại các cuộc trò chuyện và kết quả trước đó.

Apple ra mắt thế hệ mới của Apple Foundation Models, được thiết kế để hiểu giọng nói, văn bản và hình ảnh, đồng thời tích hợp sâu hơn vào hệ điều hành.

Ứng dụng Passwords sẽ được bổ sung một tác nhân AI có khả năng tự động cập nhật hoặc khắc phục các mật khẩu không an toàn.

Apple đang nâng cấp tính năng tìm kiếm trên thiết bị thông qua một chỉ mục Spotlight được xây dựng lại, giúp cải thiện khả năng tìm kiếm trên toàn hệ thống, bao gồm cả ứng dụng Mail.

Công ty giới thiệu các tính năng mới về an toàn trẻ em và kiểm soát của phụ huynh, bao gồm kiểm soát quyền truy cập ứng dụng, quản lý thời gian sử dụng thiết bị và công cụ phê duyệt trang web.

Liquid Glass sẽ có thêm nhiều tùy chọn cá nhân hóa, bao gồm khả năng điều chỉnh độ trong suốt và cải thiện việc hiển thị văn bản, thanh công cụ cũng như tốc độ phản hồi tổng thể.

macOS 27 “Golden Gate” được xem là bước tiếp nối trong quá trình phát triển hệ sinh thái Apple hơn là một cuộc cách mạng về sản phẩm.

iOS 27 sẽ tiếp tục hỗ trợ các mẫu iPhone 11, kéo dài vòng đời của các thiết bị Apple đời cũ và củng cố chiến lược phát triển hệ sinh thái dài hạn của công ty.