Thị trường chứng khoán châu Âu phục hồi💥

Các chỉ số châu Âu tăng điểm trong phiên thứ Ba – STOXX 600 tăng khoảng 0,5%, DAX tăng 0,85% lên 24.782 điểm, và Euro STOXX 50 tăng 1,0%. Đà tăng chủ yếu được dẫn dắt bởi ngành ngân hàng, lĩnh vực đang hưởng lợi từ việc hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông – Iran và Israel đã ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau, giúp cải thiện tâm lý thị trường toàn cầu, dù sự thận trọng vẫn còn do eo biển Hormuz vẫn đang bị đóng cửa. Thị trường cũng đang phản ánh kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản của ECB tại cuộc họp vào thứ Năm, tuy nhiên sự chú ý hiện tập trung nhiều hơn vào lộ trình chính sách tiền tệ thay vì bản thân quyết định tăng lãi suất.
Giá dầu giảm mạnh: WTI giảm 2,44% xuống 89,02 USD/thùng, Brent (OIL) giảm 2,01% xuống 92,25 USD/thùng. Điều này phản ánh sự suy giảm của phần bù rủi ro địa chính trị. Đồng USD đang suy yếu: Chỉ số USD Index giảm 0,20%, EUR/USD tăng lên 1,1566, USD/PLN giảm 0,29% xuống 3,66
Ngành tài chính dẫn đầu mức tăng trên Euro STOXX 50 với mức tăng +1,43%, kéo theo các ngân hàng Ý và UBS đi lên.
Các nhóm ngành khác cũng hoạt động tích cực:
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Hàng tiêu dùng thiết yếu (Consumer Staples): +1,61%
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Truyền thông (Communications): +0,91%
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Công nghiệp (Industrials): +0,64%
Ở chiều ngược lại, các nhóm ngành có diễn biến yếu nhất là:
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Công nghệ (Technology): -0,14%
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Năng lượng (Energy): -0,10%
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Nguyên vật liệu (Materials): -0,02%
Thông tin doanh nghiệp
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UBS tăng khoảng 2% và đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ năm 2008 sau khi Reuters đưa tin rằng các nghị sĩ Thụy Sĩ đang xem xét nới lỏng yêu cầu vốn đối với ngân hàng này. Theo đề xuất mới, các công ty con ở nước ngoài sẽ chỉ cần được bảo đảm bằng vốn CET1 ở mức 70–80% thay vì yêu cầu 100% của chính phủ. Điều này sẽ giúp giảm nhu cầu huy động vốn bổ sung từ khoảng 20 tỷ USD xuống còn khoảng 15 tỷ USD.
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GSK giảm hơn 2% – trở thành cổ phiếu gây áp lực lớn nhất lên chỉ số FTSE 100 – sau khi công bố thương vụ mua lại công ty công nghệ sinh học Mỹ Nuvalent với giá 10,6 tỷ USD (giá trị ròng sau khi trừ tiền mặt là 9,4 tỷ USD), tương ứng với mức premium 40% so với giá đóng cửa gần nhất.
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Intesa Sanpaolo (+2,99%) và UniCredit (+2,11%) tăng giá nhờ làn sóng hợp nhất trong ngành ngân hàng Ý. Monte dei Paschi di Siena (MPS) đã nhận được hai đề nghị thâu tóm từ Intesa và Banco BPM. Đồng thời, Intesa thông báo bán 635 chi nhánh của MPS, cùng với thương hiệu, cho công ty bảo hiểm Unipol, qua đó giúp giảm bớt các lo ngại của cơ quan quản lý về cạnh tranh.
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(YTD) lên tới 115,6%, củng cố vị thế là cổ phiếu có sức mạnh tương đối tốt nhất trong Euro STOXX 50, khi nhóm cổ phiếu công nghệ châu Âu dần ổn định trở lại sau đợt điều chỉnh tuần trước.
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