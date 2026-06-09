Thị trường chứng khoán châu Âu phục hồi💥

Các chỉ số châu Âu tăng điểm trong phiên thứ Ba – STOXX 600 tăng khoảng 0,5%, DAX tăng 0,85% lên 24.782 điểm, và Euro STOXX 50 tăng 1,0%. Đà tăng chủ yếu được dẫn dắt bởi ngành ngân hàng, lĩnh vực đang hưởng lợi từ việc hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông – Iran và Israel đã ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau, giúp cải thiện tâm lý thị trường toàn cầu, dù sự thận trọng vẫn còn do eo biển Hormuz vẫn đang bị đóng cửa. Thị trường cũng đang phản ánh kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản của ECB tại cuộc họp vào thứ Năm, tuy nhiên sự chú ý hiện tập trung nhiều hơn vào lộ trình chính sách tiền tệ thay vì bản thân quyết định tăng lãi suất.

Giá dầu giảm mạnh: WTI giảm 2,44% xuống 89,02 USD/thùng, Brent (OIL) giảm 2,01% xuống 92,25 USD/thùng. Điều này phản ánh sự suy giảm của phần bù rủi ro địa chính trị. Đồng USD đang suy yếu: Chỉ số USD Index giảm 0,20%, EUR/USD tăng lên 1,1566, USD/PLN giảm 0,29% xuống 3,66

Ngành tài chính dẫn đầu mức tăng trên Euro STOXX 50 với mức tăng +1,43%, kéo theo các ngân hàng Ý và UBS đi lên.

Các nhóm ngành khác cũng hoạt động tích cực:

Hàng tiêu dùng thiết yếu (Consumer Staples): +1,61%

Truyền thông (Communications): +0,91%

Công nghiệp (Industrials): +0,64%

Ở chiều ngược lại, các nhóm ngành có diễn biến yếu nhất là:

Công nghệ (Technology): -0,14%

Năng lượng (Energy): -0,10%

Nguyên vật liệu (Materials): -0,02%

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