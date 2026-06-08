Intel tăng 10% sau các cuộc đàm phán với Google và Nvidia

Cổ phiếu Intel đang tăng mạnh ngay từ đầu phiên giao dịch ngày thứ Hai sau khi xuất hiện các báo cáo cho biết Google và Nvidia đang cân nhắc sử dụng nhà sản xuất chip của Mỹ này như một nhà cung cấp thay thế cho các dòng chip tiên tiến.

Theo Reuters, các cuộc đàm phán chủ yếu nhằm mục đích đảm bảo năng lực sản xuất bên ngoài TSMC, trong bối cảnh các dây chuyền sản xuất và đóng gói tiên tiến của hãng này vẫn đang hoạt động gần như hết công suất. Các tập đoàn công nghệ hàng đầu ngày càng lo ngại rằng tiến độ giao hàng từ các nhà máy tại Đài Loan có thể sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường.

Điểm quan trọng nhất trong các cuộc thảo luận là thông tin cho rằng Google đã đặt hàng Intel sản xuất hơn 3 triệu chip TPU (Tensor Processing Unit) vào năm 2028.

TPU là dòng bộ xử lý do Google phát triển để huấn luyện và vận hành các mô hình AI. Đơn đặt hàng này được cho là xuất hiện sau nhiều tháng thử nghiệm công nghệ đóng gói tiên tiến của Intel. Theo ước tính của Morgan Stanley, Google có thể sản xuất tổng cộng hơn 6 triệu TPU trong giai đoạn 2027–2028. Điều này phản ánh nỗ lực nhất quán của một trong những gã khổng lồ công nghệ trong việc đa dạng hóa nguồn cung linh kiện nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nvidia.

Đối với Nvidia, các thông tin được đưa ra thận trọng hơn nhiều. Công ty được cho là vẫn chưa đặt hàng, nhưng đang tiến hành thử nghiệm năng lực sản xuất của Intel cho các thế hệ chip tương lai. Theo báo cáo, Nvidia đang đánh giá, trong số những công nghệ khác, một giải pháp cho phép kết hợp bốn chip đồ họa thành một cụm duy nhất, được cho là liên quan đến kiến trúc Feynman dự kiến ra mắt vào năm 2028.

Nvidia cũng đang tiến hành các thử nghiệm ban đầu đối với tiến trình 18A — công nghệ sản xuất tiên tiến nhất hiện nay của Intel.

Đối với Intel, những thông tin này rất quan trọng vì chúng củng cố câu chuyện về việc công ty đang tái thiết vị thế trên thị trường, thậm chí mở ra triển vọng mở rộng trong dài hạn.

Tuy nhiên, định giá cổ phiếu đã trải qua một đợt tăng trưởng rất mạnh và thị trường không nên xem đây là dấu hiệu cho thấy Intel sẽ thay thế trực tiếp TSMC.

Intel được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là nguồn năng lực sản xuất bổ sung và/hoặc dự phòng nhằm tăng cường an toàn cho chuỗi cung ứng. Năng lực sản xuất của Intel hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu so với các mục tiêu mà công ty đặt ra, và xét trên góc độ tài chính, mảng kinh doanh này vẫn đang hoạt động trong tình trạng thua lỗ.

INTC.US (D1)

Trong đợt điều chỉnh gần đây nhất, giá cổ phiếu đã dừng lại tại mức Fibonacci 50%, từ đó bật tăng trở lại và hiện đang hướng tới kiểm định vùng kháng cự nằm giữa các mức Fibonacci 61,8% và 76,4%. Nguồn: xStation 5.