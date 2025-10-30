🚀 Alphabet tăng vọt nhờ kết quả từ AI, cổ phiếu tăng 7% ngoài phiên

Tập đoàn công nghệ Mỹ, nay chủ yếu là một thế lực trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) hơn là chỉ trong mảng tìm kiếm và duyệt web, đã vượt xa mọi kỳ vọng tài chính. Công ty báo cáo doanh thu quý lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD, đưa giá cổ phiếu lên mức cao kỷ lục mới, bất chấp khoản phạt lớn từ Liên minh Châu Âu (EU). Các nhà đầu tư hoàn toàn ủng hộ chiến lược chi tiêu vốn mạnh tay để xây dựng hạ tầng AI, và kết quả của Alphabet cho thấy rõ rằng các khoản đầu tư khổng lồ này đang mang lại lợi nhuận thực tế.

Alphabet đã chứng minh rằng cuộc đua AI không nhất thiết phải “ăn mòn” mô hình kinh doanh truyền thống. Kết quả quý III/2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử: doanh thu quý vượt 100 tỷ USD lần đầu tiên, với mọi mảng kinh doanh chính đều tăng trưởng hai chữ số. EPS đạt 2,87 USD, vượt dự báo của giới phân tích tới 27%, khiến cổ phiếu tăng mạnh lên mức cao mới ngay sau khi công bố.

Ngôi sao sáng nhất là Google Cloud, khi doanh thu tăng 34% so với cùng kỳ lên 15,2 tỷ USD và lợi nhuận hoạt động tăng ngoạn mục 85%, đưa biên lợi nhuận lên 23,7% từ mức 17,1% năm trước. Điều này khẳng định rằng các khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng AI đang nhanh chóng chuyển hóa thành hiệu quả kinh doanh cụ thể.

Kết quả tài chính chi tiết Quý III/2025 của Alphabet

Công ty đạt kết quả xuất sắc, với doanh thu lần đầu tiên vượt 100 tỷ USD. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Doanh thu & Lợi nhuận

Tổng doanh thu: 102,3 tỷ USD (+16% y/y), vượt dự báo 99,9 tỷ USD (+2,5%) - Lần đầu tiên doanh thu quý vượt 100 tỷ USD, một cột mốc mang tính biểu tượng.

EPS: 2,87 USD (+35% y/y), cao hơn 27% so với dự báo 2,26 USD

Lợi nhuận ròng: 35,0 tỷ USD (+33% y/y)

Biên lợi nhuận hoạt động: 30,5% (bao gồm khoản phạt EU) hoặc 33,9% nếu loại trừ khoản phạt

Kết quả theo mảng kinh doanh

Google Search & Others: 56,6 tỷ USD (+15% y/y), vượt dự báo 55,0 tỷ USD

YouTube Ads: 10,3 tỷ USD (+15% y/y), vượt dự báo 10,0 tỷ USD

Google Cloud: 15,2 tỷ USD (+34% y/y), vượt dự báo 14,8 tỷ USD

Subscriptions, Platforms & Devices: 12,9 tỷ USD (+21% y/y)

Google Network: 7,4 tỷ USD (−2,6% y/y) — mảng duy nhất ghi nhận sụt giảm

Lợi nhuận theo mảng

Google Services: Lợi nhuận hoạt động 33,5 tỷ USD (+8,7% y/y), biên lợi nhuận 38,5%

Google Cloud: Lợi nhuận hoạt động 3,6 tỷ USD (+85% y/y), biên lợi nhuận 23,7% — mức tăng trưởng mạnh nhất

Other Bets: Lỗ hoạt động 1,4 tỷ USD (mức lỗ tăng 28%)

Chi tiêu vốn & Triển vọng

Chi tiêu vốn (CapEx) quý III/2025: 24,0 tỷ USD (+83% y/y), vượt dự báo 22,4 tỷ USD

Hướng dẫn CapEx mới cho 2025: 91–93 tỷ USD (so với 85 tỷ USD trước đó)

Hợp đồng tồn đọng (Backlog) của Google Cloud: 155 tỷ USD (tăng 46% theo quý)

Nhân sự: 190.167 người (+4,9% y/y)

Những điểm nổi bật và nhận định

Cột mốc lịch sử

Alphabet lần đầu tiên vượt ngưỡng 100 tỷ USD doanh thu quý, đạt 102,3 tỷ USD. CEO Sundar Pichai cho biết: “Alphabet đã có một quý tuyệt vời, với tăng trưởng hai chữ số ở mọi mảng kinh doanh chính.” Cổ phiếu ban đầu tăng 2% trong giao dịch ngoài giờ, sau đó tăng tốc lên 7%, cho thấy Alphabet vẫn có thể tiếp tục tăng giá ngay cả ở mức đỉnh lịch sử. Đáng chú ý, Alphabet hiện có hệ số định giá thấp nhất trong nhóm “Magnificent 7”, trong khi là công ty có kết quả kinh doanh vượt trội nhất quý này, đặc biệt khi Microsoft và Meta đều giảm giá sau báo cáo lợi nhuận.

Cổ phiếu Alphabet tăng hơn 7% trong giao dịch ngoài giờ, thiết lập mức cao lịch sử mới. Nguồn: Bloomberg

Google Cloud – Ngôi sao sáng nhất

Google Cloud là điểm nhấn tích cực lớn nhất trong báo cáo, với doanh thu đạt 15,2 tỷ USD (+34% so với cùng kỳ) và lợi nhuận hoạt động đạt 3,6 tỷ USD (+85% y/y). Biên lợi nhuận hoạt động tăng từ 17,1% lên 23,7%, cho thấy hiệu quả vận hành được cải thiện rõ rệt. Giá trị hợp đồng tồn đọng (backlog) vào cuối quý đạt 155 tỷ USD, tăng 46% so với quý trước, báo hiệu tăng trưởng doanh thu tiềm năng mạnh mẽ trong thời gian tới. Động lực chính đến từ hạ tầng AI – đặc biệt là các nền tảng TPU và GPU dành cho khách hàng phát triển giải pháp AI. Đáng chú ý, Anthropic công bố kế hoạch mở rộng sử dụng TPU của Google lên đến 1 triệu đơn vị vào năm 2026, củng cố vị thế dẫn đầu của Alphabet trong mảng điện toán AI.

Tìm kiếm và AI – Sự cộng hưởng thay vì “ăn mòn”

Mảng Google Search & Others ghi nhận doanh thu 56,6 tỷ USD (+15% y/y), vượt kỳ vọng của thị trường.

Điểm đáng chú ý là việc tích hợp AI vào công cụ tìm kiếm đã giúp Google tiếp tục duy trì lượng người dùng khổng lồ. Thay vì thay thế công nghệ cũ, AI đang hỗ trợ và tăng hiệu suất của các giải pháp truyền thống, giúp xua tan lo ngại của nhà đầu tư về nguy cơ “tự ăn thịt” (cannibalization) đối với mô hình tìm kiếm cũ.

YouTube và Dịch vụ đăng ký – Mô hình đa dạng hóa

Doanh thu quảng cáo YouTube đạt 10,3 tỷ USD (+15% y/y), trong khi mảng đăng ký (Subscriptions, Platforms & Devices) tăng mạnh 21% y/y, lên 12,9 tỷ USD. Alphabet hiện có hơn 300 triệu lượt đăng ký trả phí, chủ yếu đến từ YouTube Premium (125 triệu người dùng) và Google One. Điều này cho thấy công ty không chỉ phát triển các lĩnh vực mới, mà còn có nền tảng kinh doanh vững chắc, mang lại kết quả ngày càng tốt hơn qua từng năm.

Khoản phạt EU – Gánh nặng một lần

Kết quả tài chính bị ảnh hưởng bởi khoản phạt 3,5 tỷ USD từ Ủy ban Châu Âu (EC) vì các hành vi chống cạnh tranh trong mảng công nghệ quảng cáo. Nếu loại trừ khoản phạt này, lợi nhuận hoạt động sẽ đạt 34,7 tỷ USD (+22% y/y) với biên lợi nhuận 33,9%. Google cho biết sẽ kháng cáo, và thị trường xem đây là yếu tố nhất thời, không ảnh hưởng lâu dài đến triển vọng kinh doanh.

Gemini AI – Mức độ phổ biến tăng mạnh

Ứng dụng Gemini đạt 650 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trong quý III/2025, tăng mạnh từ 350 triệu vào tháng 4/2025. Nền tảng này hiện xử lý 7 tỷ token mỗi phút thông qua API khách hàng trực tiếp. Mặc dù Gemini vẫn đứng sau ChatGPT (ước tính 600 triệu người dùng hàng tháng), sự tích hợp sâu với hệ sinh thái Google (Gmail, Maps, Search) đang thúc đẩy tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Nhiều chuyên gia đánh giá mô hình AI của Google thuộc nhóm tốt nhất thế giới, và hợp tác chặt chẽ với Anthropic có thể đưa Alphabet tiến xa hơn trong lĩnh vực mô hình AI. Bên cạnh đó, Alphabet cũng dẫn đầu trong cuộc đua máy tính lượng tử (quantum computing), càng củng cố triển vọng dài hạn tích cực của công ty.

Triển vọng

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2025 khẳng định vị thế cạnh tranh mạnh mẽ của Alphabet và hiệu quả của chiến lược AI. Tăng trưởng hai chữ số trên tất cả các mảng kinh doanh cốt lõi, sự cải thiện lợi nhuận ngoạn mục của Google Cloud và lượng đơn hàng tồn đọng ngày càng tăng (155 tỷ USD) cho thấy đà tăng trưởng tích cực sẽ tiếp tục. Các yếu tố chính cần theo dõi là lợi nhuận từ các khoản đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng AI và tác động của các quy định chống độc quyền. Phố Wall vẫn rất lạc quan, với 65/78 nhà phân tích khuyến nghị "Mua", 13 khuyến nghị "Giữ", và không có nhà phân tích nào khuyến nghị "Bán". Cổ phiếu Alphabet đã tăng hơn 45% trong năm 2025, đạt mức cao kỷ lục mới sau khi công bố thu nhập.

Mức tăng trưởng từ đầu năm tính đến thời điểm hiện tại là khoảng 45% và nếu tính cả mức tăng ngoài phiên thì đà tăng đã vượt quá 50%. Nguồn: xStation5