Constellation Energy và Three Mile Island - Quá khứ và Tương lai điện hạt nhân

Một trong những nhà vận hành nhà máy điện hạt nhân lớn tại Mỹ, Constellation Energy, vừa nhận được phê duyệt và khoản tài trợ 1 tỷ USD để tái khởi động một trong những nhà máy điện hạt nhân đã ngừng hoạt động. Ngay sau thông tin này, giá cổ phiếu công ty đã tăng hơn 5%.

Người dân Mỹ ngày càng đối mặt với nguy cơ khủng hoảng năng lượng, trong khi Washington buộc phải áp dụng những biện pháp ngày càng quyết liệt nhằm ngăn chặn kịch bản giá năng lượng tăng vọt hoặc thậm chí là gián đoạn nguồn cung.

Các tập đoàn công nghệ đang xây dựng trung tâm dữ liệu với quy mô và tốc độ chưa từng có, kéo theo nhu cầu điện năng cũng tăng ở mức chưa từng thấy. Nhiều tổ chức nghiên cứu, quỹ đầu tư và cơ quan chính phủ cảnh báo rằng nhu cầu năng lượng chỉ riêng từ các trung tâm dữ liệu có thể tăng hàng trăm phần trăm trong những năm tới. Bên cạnh đó, quá trình điện hóa phương tiện giao thông, cùng nhu cầu sưởi – làm mát tăng mạnh do biến đổi khí hậu, sẽ càng làm áp lực lên hệ thống điện.

Hai khu vực được dự báo thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng nhất là New England và Texas, trong đó vùng New England nằm gần nhà máy Three Mile Island - nơi từng xảy ra thảm hoạ hạt nhân lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Điều đáng chú ý là nhà máy này sắp được tái kích hoạt. Dù chi phí tái khởi động được chính phủ tài trợ, toàn bộ lượng điện tạo ra sẽ được cung cấp trực tiếp cho trung tâm dữ liệu của Microsoft.

Những động thái mới nhất của chính quyền cho thấy một thực tế rõ ràng: các nhà hoạch định chính sách bắt đầu nhận ra rằng không thể cạnh tranh với Trung Quốc nếu thiếu nguồn điện giá rẻ - và năng lượng hạt nhân hiện là giải pháp khả thi nhất để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh.

Xu hướng này đã phản ánh trực tiếp lên thị trường chứng khoán: cổ phiếu của các nhà vận hành nhà máy điện hạt nhân, nhà sản xuất linh kiện và thậm chí các công ty khai thác uranium đều ghi nhận mức tăng hai chữ số từ đầu năm đến nay:

Cameco (CCJ.US) - tăng 64% YTD

BWX Technologies (BWXT.US) - tăng 58% YTD

GE Vernova (GEV.US) - tăng 77% YTD

Constellation Energy (CEG.US) - tiếp tục tăng mạnh sau thông tin tái khởi động nhà máy

Biểu đồ cổ phiếu Constellation Energy - CEG.US (D1)

