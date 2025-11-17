Quantum Computing: Đột phá về lượng tử?

Quantum Computing, đúng như tên gọi, là một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ lượng tử, đặc biệt là máy tính lượng tử. Trong những tuần gần đây, các doanh nghiệp lượng tử — sau một giai đoạn tăng trưởng mạnh nhưng dựa trên nền tảng thiếu ổn định — đã trở thành nạn nhân của những đợt giảm giá lớn. Việc điều chỉnh kỳ vọng của nhà đầu tư cùng sức ép từ các “ông lớn” như Google đã khiến toàn ngành mất hơn 50% giá trị. Nhiều nhà đầu tư thậm chí đã loại bỏ hoàn toàn nhóm cổ phiếu này khỏi danh mục, nhưng kết quả mới đây từ Quantum Computing cho thấy họ có thể đã sai.

Công ty đã công bố kết quả kinh doanh Q3 năm tài khóa 2025:

Doanh thu tăng lên 384.000 USD, cao gấp hơn ba lần so với cùng kỳ năm trước và vượt xa kỳ vọng thị trường chỉ 125.000 USD.

EPS đạt +0,01 USD, trong khi thị trường dự báo lỗ 0,06 USD.

Biên lợi nhuận gộp tăng mạnh lên 33% từ mức 9% của năm ngoái.

Tình hình của công ty đang dần tiến gần hơn đến mô hình kinh doanh mục tiêu mà họ theo đuổi. Đáng chú ý, công ty tuyên bố đã nhận được liên hệ từ “một trong 5 ngân hàng lớn nhất tại Mỹ” về việc mua giải pháp an ninh mạng lượng tử. Điều này cho thấy các tổ chức quy mô lớn đang nhìn thấy lợi ích thực sự của việc ứng dụng công nghệ lượng tử vào hoạt động của họ.

Kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu, cổ phiếu công ty giảm hơn 4%, có thể do tâm lý ngại rủi ro của thị trường trong tuần qua và hoạt động chốt lời. Một số nhà đầu tư cũng lo ngại về chi phí khi chúng đã tăng gấp đôi; tuy nhiên theo công ty, khoản chi này liên quan đến nghiên cứu và mở rộng — những yếu tố được kỳ vọng sẽ thúc đẩy định giá trong các quý tới.

Tuy nhiên, vào đầu tuần này, cổ phiếu Quantum Computing đã phục hồi mạnh, tăng hơn 10% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai.

Biểu đồ cổ phiếu QUBT.US (D1)

Nguồn: xStation5