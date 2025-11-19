Mở phiên Mỹ: Mọi ánh nhìn sẽ hướng về báo cáo tài chính của Nvidia

Phiên giao dịch hôm nay sẽ khá là im lặng cho đến khi các sự kiện quan trọng ập tới. Vào cuối phiên, biên bản cuộc họp FOMC sẽ được công bố và Nvidia sẽ công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường Mỹ đóng cửa. Dù đã giảm mạnh trong 2 tuần qua, nhưng mở phiên đầu ngày thị trường đã cho thấy sự phục hồi nhẹ, điều này có ý nghĩa là nhà đầu tư vẫn đặt kỳ vọng rất lớn vào kết quả của “gã khổng lồ” chip bán dẫn và AI này. Hợp đồng tương lai chỉ số NASDAQ100 đang tăng hơn 1,5%. Thị trường kỳ vọng Nvidia sẽ vượt dự báo lần thứ 12 liên tiếp. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ, bởi trong những quý gần đây đã có nhiều trường hợp công ty mất vài phần trăm vốn hóa khổng lồ chỉ vì một chỉ số không đạt được kỳ vọng quá cao. Không nghi ngờ gì, chỉ cần một chút thất vọng — điều rất dễ xảy ra — cũng có thể kích hoạt một đợt bán tháo mới.

Dữ liệu vĩ mô

Cán cân thương mại Mỹ: Thâm hụt giảm xuống còn 59 tỷ USD, thấp hơn kỳ vọng 61 tỷ và mức trước đó 78 tỷ. Đây là sự thu hẹp dần nhưng đáng kể, sau khi thâm hụt đã tăng mạnh vào đầu nhiệm kỳ hiện tại của Donald Trump. Có thể kỳ vọng áp lực lạm phát tăng do nguồn hàng hóa giá rẻ nhập khẩu trước khi áp thuế hiện đã cạn kiệt. Tồn kho dầu: Tồn kho dầu thô giảm mạnh hơn dự kiến: -3.43 triệu thùng so với dự báo -1.9 triệu. Tồn kho xăng bất ngờ tăng, trái ngược với kỳ vọng giảm 1 triệu thùng.

US500 (D1)

Nguồn: xStation5

Biểu đồ cho thấy nỗ lực tương đối thành công nhằm phủ nhận mô hình vai–đầu–vai (H&S) đang hình thành, đồng thời cây nến trên khung D1 tạo mô hình bullish engulfing (nhấn chìm tăng). Để hoàn toàn phủ nhận mô hình H&S, phe mua cần đẩy giá vượt và giữ trên mức Fibo 38.2%, với kháng cự tại 6700 cùng đường EMA50. Ngoài ra, chỉ báo RSI (14) nằm trong vùng quá bán (45), hỗ trợ thêm cho phe mua. Nếu phe bán muốn duy trì lợi thế gần đây, giá phải giữ dưới mức Fibo 50%, từ đó mở ra đà giảm về vùng kháng cự mạnh tại Fibo 61.8%, nơi có đường xu hướng dài hạn và EMA100 giao nhau.

Tin tức công ty