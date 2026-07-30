Amazon: AWS đối đầu với 200 tỷ USD chi tiêu vốn

Trong nhiều năm, Amazon đã thuyết phục nhà đầu tư rằng công ty có thể đồng thời mở rộng hoạt động thương mại điện tử, phát triển mảng quảng cáo và xây dựng một trong những doanh nghiệp điện toán đám mây sinh lời nhất thế giới.

Tuy nhiên, báo cáo kết quả kinh doanh lần này có thể cho thấy thị trường đang bắt đầu nhìn Amazon dưới một góc độ hoàn toàn khác. Trọng tâm không còn chỉ là tốc độ tăng trưởng doanh thu hay mức lợi nhuận hiện tại. Câu hỏi ngày càng quan trọng hơn là liệu hàng trăm tỷ USD đầu tư vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI có bắt đầu tạo ra lợi nhuận thực tế hay chưa.

AWS vẫn là động lực tăng trưởng và lợi nhuận chính của Amazon. Theo dự báo đồng thuận, doanh thu của mảng này được kỳ vọng tăng khoảng 31% so với cùng kỳ năm trước, đạt 40,57 tỷ USD. Đây sẽ là tốc độ tăng trưởng cao hơn đáng kể so với toàn bộ tập đoàn và tiếp tục củng cố vai trò của điện toán đám mây như trụ cột lợi nhuận quan trọng nhất của Amazon.

Tuy nhiên, lần này chỉ tăng trưởng mạnh có thể vẫn chưa đủ để thuyết phục thị trường. Nhà đầu tư sẽ so sánh kết quả AWS với Microsoft Azure và Google Cloud, đồng thời tìm kiếm câu trả lời liệu việc chi tiêu khổng lồ cho hạ tầng AI có thực sự chuyển hóa thành nhu cầu thực tế và tăng trưởng doanh thu trong tương lai hay không.

Một chủ đề khác sẽ chi phối toàn bộ báo cáo là chi tiêu vốn (CapEx) khổng lồ. Amazon đang mạnh tay mở rộng đầu tư vào trung tâm dữ liệu, máy chủ và cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển AI. Thị trường kỳ vọng công ty sẽ chi khoảng 52,5 tỷ USD CapEx trong quý III và hơn 200 tỷ USD cho cả năm.

Quy mô đầu tư này là cực kỳ lớn. Vì vậy, thị trường sẽ không chỉ quan tâm Amazon dự định chi bao nhiêu tiền, mà quan trọng hơn là liệu những khoản đầu tư này có giúp thúc đẩy nhu cầu, cải thiện hiệu suất sử dụng trung tâm dữ liệu và tạo ra tăng trưởng doanh thu trong tương lai hay không.

Báo cáo hôm nay sẽ là phép thử đối với hai yếu tố quan trọng: Sức mạnh của AWS. Khả năng biến các khoản đầu tư AI khổng lồ thành lợi nhuận kinh tế thực tế của Amazon

Kỳ vọng tài chính quan trọng

Doanh thu toàn tập đoàn: 197,01 tỷ USD

Tăng trưởng doanh thu: khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước

Doanh thu AWS: 40,57 tỷ USD

Tăng trưởng AWS: khoảng 31,3% so với cùng kỳ năm trước

Doanh thu cửa hàng trực tuyến: 69,92 tỷ USD

Doanh thu cửa hàng vật lý: 5,87 tỷ USD

Dịch vụ người bán bên thứ ba: 46,15 tỷ USD

Doanh thu quảng cáo: 19,32 tỷ USD

Dịch vụ đăng ký: 13,75 tỷ USD

Doanh thu Bắc Mỹ: 113,95 tỷ USD

Doanh thu quốc tế: 42,71 tỷ USD

EPS: 1,83 USD

Lợi nhuận hoạt động: 23,61 tỷ USD

Biên lợi nhuận hoạt động: 12%

Triển vọng tương lai

Doanh thu quý III dự kiến: 203,93 tỷ USD

Lợi nhuận hoạt động quý III dự kiến: 25,07 tỷ USD

CapEx quý III ước tính: 52,46 tỷ USD

CapEx cả năm ước tính: 200,53 tỷ USD

AWS vẫn là trái tim lợi nhuận của Amazon

Amazon ngày nay không còn chỉ là một công ty thương mại điện tử. Các cửa hàng trực tuyến vẫn tạo ra phần lớn doanh thu, nhưng AWS mới là động lực quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận.

Thị trường kỳ vọng AWS sẽ đạt doanh thu 40,57 tỷ USD, tương đương mức tăng trưởng khoảng 31% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cao hơn đáng kể tốc độ tăng trưởng chung của tập đoàn và tiếp tục khẳng định nhu cầu đối với dịch vụ điện toán đám mây vẫn rất mạnh. Điểm quan trọng nhất của AWS nằm ở khả năng sinh lời. Mảng cloud có biên lợi nhuận cao hơn nhiều so với hoạt động thương mại điện tử truyền thống. Vì vậy, mỗi USD doanh thu bổ sung từ AWS có thể tạo ra tác động lớn hơn nhiều đến lợi nhuận hoạt động so với doanh thu từ mảng bán lẻ.

Đối với Amazon, AWS đồng thời là: Động lực tăng trưởng dài hạn, Nguồn tạo lợi nhuận chính, Nền tảng cho chiến lược trí tuệ nhân tạo. Thông qua AWS, Amazon cung cấp cho khách hàng khả năng tiếp cận sức mạnh tính toán, hạ tầng và các công cụ cần thiết để xây dựng cũng như triển khai các giải pháp AI.

Nếu tốc độ tăng trưởng AWS duy trì quanh mức 31%, Amazon sẽ chứng minh rằng các khoản đầu tư khổng lồ vào trung tâm dữ liệu đang đáp ứng nhu cầu thực tế. Ngược lại, nếu tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, thị trường có thể bắt đầu đặt câu hỏi liệu quy mô đầu tư hiện tại có đang vượt quá khả năng thương mại hóa hiệu quả của Amazon hay không.

AWS Sẽ Được So Sánh Với Microsoft và Alphabet

Kết quả kinh doanh của AWS sẽ không được phân tích một cách độc lập với các đối thủ cạnh tranh. Microsoft và Alphabet cũng đang tăng mạnh chi tiêu cho trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng AI.

Cả ba công ty đều đang cạnh tranh để thu hút những khách hàng cần ngày càng nhiều sức mạnh tính toán phục vụ cho việc đào tạo mô hình, xử lý dữ liệu và triển khai các công cụ trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, báo cáo hôm nay cũng sẽ là phép thử đối với vị thế của AWS so với Azure và Google Cloud. Nếu AWS đạt mức tăng trưởng phù hợp hoặc vượt kỳ vọng của thị trường, nhà đầu tư có thể kết luận rằng Amazon vẫn đang hưởng lợi thành công từ nhu cầu điện toán đám mây toàn cầu.

Tuy nhiên, nếu các đối thủ tăng trưởng nhanh hơn, những câu hỏi sẽ được đặt ra về tốc độ thu hút khách hàng, khả năng mở rộng hạ tầng và năng lực duy trì lợi thế cạnh tranh của AWS. Trong chu kỳ đầu tư hiện tại, câu hỏi không còn đơn giản chỉ là ai sở hữu các trung tâm dữ liệu lớn nhất. Điều ngày càng quan trọng hơn là ai có thể khai thác tốt nhất nhu cầu đang gia tăng và biến cơ sở hạ tầng thành nguồn doanh thu bền vững.

AWS sở hữu quy mô khổng lồ, lượng khách hàng rộng lớn và danh mục sản phẩm đa dạng. Kết quả kinh doanh hôm nay sẽ cho thấy liệu những lợi thế này có thể chuyển hóa thành đủ động lực tăng trưởng để duy trì vị thế dẫn đầu hay không.

AI Quan Trọng Hơn Quy Mô CapEx

Amazon không còn cần phải thuyết phục thị trường rằng công ty có ý định đầu tư một lượng vốn khổng lồ. Theo dự báo đồng thuận, Amazon được kỳ vọng sẽ chi khoảng 52,5 tỷ USD cho chi tiêu vốn (CapEx) trong quý III và hơn 200 tỷ USD trong cả năm. Đây là những mức đầu tư từng được xem là gần như không thể tưởng tượng chỉ vài năm trước.

Tuy nhiên, hiện tại, việc công bố mức CapEx cao không còn là điều gây bất ngờ lớn nhất.

Nhà đầu tư hiểu rõ quy mô của cuộc đua phát triển hạ tầng AI. Họ biết rằng trung tâm dữ liệu, máy chủ và các hệ thống tính toán tiên tiến đòi hỏi những khoản đầu tư khổng lồ. Vì vậy, câu hỏi quan trọng nhất không còn là Amazon sẽ chi bao nhiêu tiền.

Điều quan trọng hơn nhiều là liệu những khoản đầu tư này có bắt đầu tạo ra lợi nhuận hay chưa. Thị trường sẽ tìm kiếm các thông tin liên quan đến:

Tăng trưởng nhu cầu đối với các dịch vụ AI trong AWS

Mức độ sử dụng của các trung tâm dữ liệu mới được xây dựng

Khả năng cung cấp sức mạnh tính toán

Tốc độ thu hút khách hàng mới

Sự phát triển của các dòng chip do Amazon tự phát triển

Tác động của AI đối với tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận trong tương lai

Nếu ban lãnh đạo cho thấy công suất mới đang nhanh chóng được khách hàng sử dụng, mức đầu tư cao có thể được thị trường nhìn nhận như một khoản đầu tư chiến lược cho tăng trưởng dài hạn.

Tuy nhiên, nếu chi tiêu tiếp tục tăng mà không đi kèm với sự tăng tốc rõ ràng trong doanh thu, thị trường có thể bắt đầu tập trung nhiều hơn vào áp lực đối với dòng tiền tự do.

Chip Tự Phát Triển Có Thể Cải Thiện Hiệu Quả Kinh Doanh Của AWS

Một trong những lĩnh vực mà nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao là sự phát triển của các dòng chip do Amazon tự sản xuất.

Các bộ xử lý được phát triển nội bộ và chip tập trung cho AI có thể giúp Amazon giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp bên ngoài, tùy chỉnh cơ sở hạ tầng tốt hơn theo nhu cầu khách hàng và giảm chi phí cung cấp dịch vụ đám mây.

Trong dài hạn, chip tự phát triển cũng có thể giúp cải thiện biên lợi nhuận của AWS. Nếu Amazon có thể cung cấp sức mạnh tính toán cạnh tranh với chi phí thấp hơn, công ty có thể tăng biên lợi nhuận hoặc đưa ra mức giá hấp dẫn hơn cho khách hàng.

Tuy nhiên, thị trường sẽ cần những bằng chứng cụ thể về mức độ ứng dụng của các giải pháp này. Việc chỉ sở hữu chip riêng trong danh mục sản phẩm của AWS sẽ chưa đủ để tạo ra lợi thế.

Câu hỏi quan trọng là liệu khách hàng có thực sự gia tăng việc sử dụng các dòng chip do Amazon phát triển hay không, và liệu công ty có thể tận dụng chúng để xây dựng lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ hay không.

Thương Mại Điện Tử Vẫn Tạo Ra Phần Lớn Doanh Thu

Mặc dù AWS thu hút nhiều sự chú ý nhất từ nhà đầu tư, hoạt động bán lẻ cốt lõi của Amazon vẫn là nguồn tạo doanh thu lớn nhất của công ty.

Thị trường kỳ vọng doanh thu từ cửa hàng trực tuyến đạt khoảng 69,9 tỷ USD và doanh thu từ dịch vụ dành cho người bán bên thứ ba đạt khoảng 46,2 tỷ USD.

Đặc biệt, mảng thứ hai đóng vai trò quan trọng đối với chất lượng tăng trưởng của Amazon.

Dịch vụ dành cho người bán bên thứ ba bao gồm phí hoa hồng, logistics và các giải pháp khác dành cho doanh nghiệp sử dụng nền tảng marketplace của Amazon. Việc số lượng người bán bên thứ ba gia tăng cho phép Amazon mở rộng hoạt động kinh doanh mà không cần tự tài trợ toàn bộ hàng tồn kho.

Theo dự báo đồng thuận, người bán bên thứ ba được kỳ vọng chiếm khoảng 60,2% tổng số đơn vị sản phẩm bán ra. Điều này cho thấy Amazon đã chuyển đổi mạnh mẽ từ một nhà bán lẻ truyền thống thành một nền tảng dịch vụ toàn diện.

Quảng cáo tiếp tục là một trụ cột quan trọng khác. Doanh thu dự kiến khoảng 19,3 tỷ USD cho thấy Amazon ngày càng hiệu quả hơn trong việc kiếm tiền từ lượng truy cập khổng lồ trên nền tảng của mình.

Theo cách này, hệ sinh thái thương mại điện tử của Amazon không còn chỉ xoay quanh việc bán sản phẩm. Nó đang đồng thời tạo ra các nguồn doanh thu có biên lợi nhuận cao hơn liên quan đến quảng cáo, logistics và dịch vụ dành cho người bán.

Triển Vọng Có Thể Quan Trọng Hơn Kết Quả Quý II

Thị trường kỳ vọng doanh thu quý II của Amazon sẽ tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước, đạt 197,01 tỷ USD.

Đây là mức tăng trưởng rất mạnh, nhưng thị trường hiện đang kỳ vọng tốc độ tăng trưởng tổng thể của công ty sẽ chậm lại trong quý hiện tại.

Dự báo doanh thu quý III hiện ở mức khoảng 203,93 tỷ USD, vì vậy nhà đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến triển vọng mà ban lãnh đạo đưa ra.

Kết quả quý II sẽ phản ánh những gì đã xảy ra trong vài tháng qua. Trong khi đó, triển vọng tương lai (guidance) sẽ cho thấy cách Amazon đánh giá nhu cầu, xu hướng doanh số và động lực tăng trưởng trong những tháng tới.

Nếu triển vọng được đưa ra tích cực, thị trường có thể kết luận rằng sự chậm lại trong tăng trưởng sẽ không nghiêm trọng như lo ngại hiện tại.

Tuy nhiên, nếu ban lãnh đạo đưa ra dự báo thận trọng, sự chú ý của nhà đầu tư có thể nhanh chóng chuyển từ kết quả AWS rất mạnh sang lo ngại về tốc độ tăng trưởng chung đang suy yếu.

Biên Lợi Nhuận Vẫn Mạnh, Nhưng Dòng Tiền Có Thể Chịu Áp Lực

Thị trường kỳ vọng Amazon sẽ đạt 23,6 tỷ USD lợi nhuận hoạt động với biên lợi nhuận hoạt động 12%.

Trong quý III, lợi nhuận hoạt động được dự báo tăng lên khoảng 25,1 tỷ USD. Điều này cho thấy nền tảng hoạt động của Amazon vẫn đang rất vững chắc.

Amazon đã cải thiện khả năng sinh lời trên nhiều mảng kinh doanh, trong khi sự phát triển của AWS, quảng cáo và dịch vụ dành cho người bán đang làm tăng tỷ trọng các hoạt động có biên lợi nhuận cao hơn trong cơ cấu kết quả kinh doanh.

Thách thức nằm ở chỗ lợi nhuận hoạt động cao không đồng nghĩa với việc dòng tiền tự do (free cash flow) cũng sẽ tăng tương ứng.

Với mức CapEx hàng năm vượt 200 tỷ USD, một phần lớn lượng tiền tạo ra có thể tiếp tục được tái đầu tư vào trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng AI.

Vì vậy, báo cáo hôm nay cũng sẽ là phép thử về chất lượng tăng trưởng của Amazon.

Amazon có thể cho thấy doanh thu tăng mạnh và lợi nhuận cải thiện, nhưng nhà đầu tư sẽ muốn biết còn lại bao nhiêu tiền mặt sau khi tài trợ cho mức đầu tư kỷ lục hiện nay.

Tăng Trưởng AWS Và Nhu Cầu AI Sẽ Quyết Định Phản Ứng Của Thị Trường

Nếu AWS tiếp tục tăng trưởng mạnh và nhu cầu đối với các dịch vụ AI tăng tốc đáng kể, thị trường có thể chấp nhận áp lực lên dòng tiền tự do do mức đầu tư cao gây ra.

Tuy nhiên, nếu CapEx tiếp tục duy trì ở mức rất lớn nhưng không đi kèm với sự gia tăng tương ứng trong tăng trưởng doanh thu, nhà đầu tư có thể kết luận rằng thời điểm thu hồi vốn từ các khoản đầu tư này vẫn còn quá xa.

Vấn đề cốt lõi không phải là Amazon có đủ khả năng để đầu tư ở quy mô này hay không. Công ty sở hữu sức mạnh tài chính, vị thế thị trường và năng lực vận hành đủ lớn để tiếp tục mở rộng cơ sở hạ tầng.

Điều quan trọng hơn là liệu những khoản đầu tư này có đang tạo nền tảng cho tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai hay không.

Chu kỳ đầu tư AI hiện tại khác biệt so với những chu kỳ chi tiêu công nghệ trước đây. Các công ty không chỉ đơn giản là mở rộng công suất. Họ đang xây dựng cơ sở hạ tầng có thể trở thành nền tảng cho các dịch vụ kỹ thuật số, ứng dụng doanh nghiệp và nền kinh tế trí tuệ nhân tạo trong tương lai.

Đối với Amazon, AWS nằm ở trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Công ty cần chứng minh rằng các khoản đầu tư vào hạ tầng không chỉ giúp tăng khả năng tính toán, mà còn tạo ra: Nhu cầu khách hàng cao hơn, Tăng trưởng doanh thu mạnh hơn, Khả năng sinh lời được cải thiện.

Ba Kịch Bản Có Thể Xảy Ra

Kịch Bản Tích Cực

Kịch bản tích cực giả định Amazon vượt rõ rệt kỳ vọng của thị trường, AWS tăng trưởng cao hơn dự báo và đưa ra triển vọng quý III mạnh mẽ. Các yếu tố hỗ trợ khác có thể bao gồm thông tin xác nhận nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ AI, tỷ lệ sử dụng trung tâm dữ liệu cao và tiến triển trong việc phát triển các dòng chip riêng của Amazon. Trong trường hợp này, ngay cả mức CapEx cực kỳ cao cũng có thể được thị trường nhìn nhận tích cực. Nhà đầu tư sẽ kết luận rằng Amazon đang đầu tư dựa trên nhu cầu thực tế và xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng tạo ra tăng trưởng doanh thu trong tương lai. Thị trường có thể sẽ tập trung nhiều hơn vào cơ hội dài hạn thay vì áp lực ngắn hạn lên dòng tiền tự do.

Kịch Bản Trung Lập

Kịch bản trung lập giả định kết quả kinh doanh phù hợp với kỳ vọng, AWS tiếp tục tăng trưởng tốt và không có thông tin mới đáng kể về khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư AI. Báo cáo như vậy sẽ xác nhận nền tảng cơ bản mạnh mẽ của Amazon, nhưng có thể chưa đủ để tạo ra phản ứng tích cực rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang đặt kỳ vọng rất cao vào quy mô chi tiêu vốn. Công ty sẽ chứng minh được sự ổn định và khả năng thực thi chiến lược, nhưng nhà đầu tư có thể vẫn chờ đợi thêm bằng chứng rõ ràng hơn rằng các khoản đầu tư AI đang tạo ra lợi ích kinh tế thực tế.

Kịch Bản Tiêu Cực

Kịch bản tiêu cực bao gồm tăng trưởng AWS yếu hơn kỳ vọng, triển vọng quý III thận trọng và chi tiêu tiếp tục tăng nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng về khả năng thương mại hóa. Trong trường hợp này, thị trường có thể tập trung vào rủi ro tăng trưởng chậm lại và áp lực ngày càng lớn lên dòng tiền tự do. Nhà đầu tư có thể bắt đầu đặt câu hỏi liệu Amazon có đang đầu tư quá mạnh trước khi nhu cầu thực tế của khách hàng đủ lớn hay không.

Amazon Đối Mặt Với Bài Kiểm Tra Về Khả Năng Thương Mại Hóa AI

Amazon hiện sở hữu nền tảng cơ bản rất mạnh.

AWS đang tăng trưởng nhanh hơn toàn bộ tập đoàn và tiếp tục là nguồn đóng góp chính cho tăng trưởng lợi nhuận. Mảng quảng cáo và dịch vụ dành cho người bán bên thứ ba đang làm tăng tỷ trọng các hoạt động có lợi nhuận cao hơn, trong khi biên lợi nhuận hoạt động vẫn duy trì ở mức tích cực.

Báo cáo hôm nay sẽ trả lời một số câu hỏi quan trọng:

AWS có thể duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 31% hay không?

Tăng trưởng AWS so với Azure và Google Cloud như thế nào?

Nhu cầu đối với dịch vụ AI có đang tăng tốc?

Các trung tâm dữ liệu mới được đưa vào sử dụng nhanh đến mức nào?

Các dòng chip riêng của Amazon có giúp thu hút khách hàng hay không?

Amazon có nâng dự báo chi tiêu đầu tư hay không?

CapEx cao sẽ ảnh hưởng thế nào đến dòng tiền tự do?

Prime Day có xác nhận sức mạnh của người tiêu dùng hay không?

Triển vọng quý III có vượt kỳ vọng thị trường?

Amazon có thể công bố một báo cáo kết quả kinh doanh rất mạnh hôm nay. Tuy nhiên, để thuyết phục thị trường, AWS cần chứng minh rằng việc mở rộng hạ tầng AI đang phản ánh nhu cầu thực tế và mức chi tiêu CapEx khổng lồ đang bắt đầu tạo nền tảng cho tăng trưởng doanh thu trong tương lai.

Nguồn: xStation5