Amazon bán chip AI tự phát triển cho khách hàng, vị thế thống trị của Nvidia bị đe dọa?

Amazon đang đàm phán để bán các chip AI do chính hãng phát triển cho các khách hàng trung tâm dữ liệu bên ngoài. Động thái này có thể đánh dấu một sự thay đổi lớn trong cán cân quyền lực của thị trường hạ tầng trí tuệ nhân tạo và gia tăng áp lực cạnh tranh lên Nvidia.

Theo các nguồn tin hiện có, sáng kiến này sẽ mở rộng mô hình kinh doanh hiện tại, trong đó các chip AI do Amazon tự phát triển-chẳng hạn như Trainium-chủ yếu được sử dụng trong hệ sinh thái Amazon Web Services (AWS). Giờ đây, công ty đang cân nhắc cung cấp những con chip này cho các doanh nghiệp khác đang xây dựng hạ tầng AI của riêng mình.

Thoạt nhìn, đây có vẻ chỉ là bước phát triển tự nhiên trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái AWS. Tuy nhiên, tác động rộng hơn là rất đáng chú ý. Nếu Amazon thương mại hóa các bộ tăng tốc AI do mình phát triển, công ty sẽ chuyển từ một nhà cung cấp hạ tầng đám mây khép kín thành đối thủ trực tiếp trên thị trường chip AI thương mại-lĩnh vực hiện đang do Nvidia thống trị.

Sự thay đổi dài hạn trong cấu trúc nhu cầu công nghệ

Từ góc nhìn của Nvidia, mối đe dọa lớn nhất không phải là nguy cơ mất doanh thu ngay lập tức, mà là sự thay đổi căn bản trong cấu trúc nhu cầu của thị trường về dài hạn.

Mô hình hyperscaler truyền thống: Trong nhiều năm, mô hình tăng trưởng bùng nổ của Nvidia dựa trên việc các hyperscaler như Amazon, Microsoft, Google và Meta chỉ đóng vai trò là khách hàng mua GPU với khối lượng lớn, thay vì trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Điều này giúp Nvidia duy trì sức mạnh định giá rất lớn và củng cố vị thế trên thị trường.

Kỷ nguyên của các đối thủ kép: Việc Amazon bước chân vào thị trường chip AI thương mại sẽ thúc đẩy một mô hình phức tạp hơn, nơi các "ông lớn" điện toán đám mây không chỉ cho thuê năng lực tính toán mà còn tự thiết kế, sản xuất và phân phối các nền tảng phần cứng AI thay thế. Trên thực tế, Amazon không còn chỉ là khách hàng của Nvidia mà đang từng bước trở thành một đối thủ cạnh tranh.

Xu hướng này phản ánh một sự thay đổi mang tính vĩ mô đang diễn ra trong toàn ngành công nghệ. Các hyperscaler đang đẩy mạnh đầu tư vào chip tự phát triển nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung, cắt giảm chi phí GPU ngày càng đắt đỏ của Nvidia và tối ưu hiệu suất cho các khối lượng công việc chuyên biệt. Việc thương mại hóa các chip độc quyền này chính là bước tiến tiếp theo của chiến lược đó - không chỉ phục vụ nhu cầu nội bộ mà còn hướng tới giành thị phần trên thị trường mở.

Các phương án chiến lược cho cơ sở hạ tầng AWS

Bộ phận phát triển chip của Amazon hiện đang tăng trưởng nhanh chóng trong hệ sinh thái AWS. Công ty đang triển khai chiến lược song song: liên tục cải tiến kiến trúc chip tự phát triển, đồng thời vẫn sử dụng các hệ thống GPU tiên tiến nhất của Nvidia. Điều này cho thấy Amazon chưa có ý định từ bỏ Nvidia trong ngắn hạn, mà đang từng bước xây dựng một giải pháp thay thế nhằm tăng cường khả năng tự chủ về nguồn cung trong tương lai.

Đối với các nhà đầu tư Phố Wall, câu hỏi quan trọng là liệu đây chỉ đơn thuần là sự mở rộng của hạ tầng nội bộ AWS, hay là phát súng mở màn cho một chiến lược lớn hơn, trong đó Amazon sẽ trực tiếp cạnh tranh với Nvidia trong việc bán chip AI cho các trung tâm dữ liệu của bên thứ ba.

Về dài hạn, ý nghĩa của bước đi này vượt xa việc mở thêm một nguồn doanh thu phần cứng cho Amazon. Nếu thành công, nó có thể dần làm suy yếu vị thế gần như độc quyền của Nvidia—không phải thông qua một cuộc chiến về giá, mà bằng cách tái cấu trúc cách thức hạ tầng AI toàn cầu được thiết kế, triển khai và vận hành theo hướng phi tập trung hơn.

Vị thế thị trường hiện tại

Hiện tại, lợi thế cạnh tranh của Nvidia vẫn rất vững chắc. Công ty vẫn là tiêu chuẩn hàng đầu về hiệu năng trong lĩnh vực bộ tăng tốc AI cao cấp, và phần lớn các hệ sinh thái điện toán đám mây vẫn phụ thuộc sâu sắc vào nền tảng phần mềm độc quyền CUDA của Nvidia. Tuy nhiên, động thái thăm dò của Amazon là thêm một tín hiệu rõ ràng cho thấy thị trường phần cứng AI đang dần chuyển sang trạng thái phân mảnh hơn, đồng thời xu hướng tích hợp theo chiều dọc giữa các tập đoàn điện toán đám mây quy mô lớn sẽ ngày càng mạnh mẽ.