Cổ phiếu HP tăng giá trước thềm công bố kết quả kinh doanh

Cổ phiếu của Hewlett Packard Enterprise đang tăng gần 6% trong ngày hôm nay, thiết lập mức đỉnh lịch sử mới trong phiên giao dịch, khi các nhà đầu tư bắt đầu định vị trước thời điểm công bố kết quả kinh doanh quý II năm tài chính 2026.

Thị trường kỳ vọng công ty sẽ báo cáo lợi nhuận khoảng 0,53 USD/cổ phiếu trên doanh thu khoảng 9,75 tỷ USD.

Động lực chính đằng sau sự gia tăng kỳ vọng này là làn sóng lạc quan xoay quanh hạ tầng AI. HP đang được hưởng lợi từ tâm lý tích cực sau kết quả kinh doanh rất mạnh của Dell Technologies, vốn được xem là sự xác nhận cho nhu cầu mạnh mẽ đối với các máy chủ được tối ưu hóa cho AI.

Một động lực bổ sung có thể đến từ việc công bố máy chủ mới ProLiant Compute DL394 Gen12, được xây dựng trên nền tảng CPU NVIDIA Vera và hướng đến các ứng dụng agentic AI.

Sự hứng khởi của nhà đầu tư cũng được chia sẻ bởi các tổ chức đầu tư như Morgan Stanley, Citigroup và Bernstein, những đơn vị cho rằng nhu cầu đối với máy chủ đang gia tăng và công ty đang sở hữu vị thế thuận lợi trong lĩnh vực hạ tầng AI và mạng lưới.

Kể từ đầu năm, giá cổ phiếu của HP đã tăng hơn 80%. Tuy nhiên, nếu công ty bắt kịp mức định giá của nhiều doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành, dư địa tăng giá vẫn còn rộng mở. Thị trường sẽ gần như hoàn toàn tập trung vào mảng hạ tầng AI trong buổi họp công bố kết quả kinh doanh.

Việc vượt kỳ vọng trong mảng AI/Cloud sẽ củng cố luận điểm đầu tư hiện tại, trong khi chỉ một sự thất vọng nhỏ cũng có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh hai chữ số.

HPE.US (D1)

Với xu hướng tăng gần như thẳng đứng hiện nay, một trong số ít công cụ có thể giúp xác định các vùng giá tiềm năng là Fibonacci Retracement, với các mức Fibonacci hiện chỉ ra vùng kháng cự tiềm năng quanh 47-48 USD. Nguồn: xStation5