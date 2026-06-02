Anthropic đã nộp hồ sơ IPO theo hình thức bảo mật

Anthropic, đơn vị phát triển các mô hình ngôn ngữ Claude, đã nộp bản dự thảo hồ sơ S-1 theo hình thức bảo mật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), chính thức khởi động quá trình chuẩn bị cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Số lượng cổ phiếu chào bán, khoảng giá dự kiến và thời điểm niêm yết cuối cùng hiện vẫn chưa được xác định, đồng thời quyết định lên sàn sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường.

Đợt IPO tiềm năng của Anthropic có thể trở thành một trong những thương vụ niêm yết quan trọng và quy mô lớn nhất của kỷ nguyên AI, đồng thời là một trong những sự kiện được mong đợi nhất trên thị trường.

Công ty, với sự hậu thuẫn của các tập đoàn lớn như Amazon và Google, có thể sử dụng nguồn vốn huy động từ thị trường đại chúng để tiếp tục tài trợ cho các hoạt động tốn kém liên quan đến phát triển mô hình AI và hạ tầng điện toán. Các nhà đầu tư sẽ đặc biệt chờ đợi những thông tin chi tiết trong hồ sơ S-1, nhất là các dữ liệu tài chính, tốc độ tăng trưởng và mức định giá dự kiến của công ty.

