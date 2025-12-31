Phân tích kỹ thuật: Bitcoin (31.12.2025)

Bitcoin đã khiến thị trường thất vọng trong năm nay khi giảm gần 5%, bất chấp kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2026, môi trường pháp lý thuận lợi hơn cho ngành tiền mã hóa và dòng tiền ETF mạnh mẽ kéo dài gần hết mùa hè. Hiện BTC đang giao dịch thấp hơn gần 30% so với đỉnh mùa thu (khoảng 126.000 USD). Giá đã hình thành nhiều nhịp giảm rõ rệt và sau cú giảm gần nhất vào ngày 19/11, Bitcoin đang nỗ lực giữ vững các vùng hỗ trợ quan trọng.

Nguồn: xStation5

Quan sát pha đi ngang sau đợt bán tháo gần đây, có thể nhận diện một mô hình “cờ tăng” (bull flag) tiềm năng. Đáng chú ý, nhịp giảm cuối cùng đã dừng lại quanh vùng 82.000 USD, và kể từ đó thị trường đang cố gắng tích lũy lại sức mạnh để bước vào năm 2026. Một cú bứt phá dứt khoát lên trên 94.000 USD có thể làm mất hiệu lực hoàn toàn mô hình này. Ngược lại, nếu giá giảm về khu vực 85.000 USD, mô hình sẽ được xác nhận và có thể mở ra một nhịp giảm tiếp theo.

Nguồn: xStation5

Xét theo Fibonacci retracement (đặc biệt là mức 23,6%), khu vực 91.500 USD nổi bật như một vùng kháng cự rất quan trọng, được củng cố bởi nhiều phản ứng giá trong quá khứ. Các đường EMA50 và EMA200 hiện lần lượt nằm quanh 93.500 USD (gần các đỉnh ngắn hạn gần đây) và 103.000 USD. Do đó, vùng 91.500–93.500 USD nhiều khả năng sẽ trở thành phép thử then chốt đối với phe mua. Đáng chú ý, kênh giảm giá đã dẫn dắt Bitcoin đi xuống cho tới đầu tháng 12 hiện đã bị phá vỡ, và giá đang chuyển sang giai đoạn tích lũy với mức biến động rất thấp.

Nguồn: xStation5