Chỉ số FTSE 100 đạt mức đỉnh kỷ lục mới 📈 Ba lĩnh vực nào đang thúc đẩy thị trường chứng khoán Anh.

Chỉ số UK FTSE 100 đã lập đỉnh lịch sử trong phiên hôm qua, được dẫn dắt bởi nhóm khai khoáng – kim loại và hàng không & quốc phòng. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán London đang điều chỉnh nhẹ trong phiên hôm nay, khi FTSE 100 được kỳ vọng sẽ trả lại một phần nhỏ mức tăng mạnh từ đầu năm sau khi xác lập các kỷ lục mới vào thứ Ba, ngày 30/12. Đà tăng trong năm 2025 là rất ấn tượng. FTSE 100 đã tăng khoảng 22% từ đầu năm, nối tiếp mức tăng tương đối khiêm tốn khoảng 5% trong năm 2024.

Các công ty khai thác kim loại quý là nhóm tăng mạnh nhất, nổi bật là Fresnillo, với mức tăng xấp xỉ gấp 5 lần trong năm nay nhờ giá hàng hóa leo thang mạnh. Fresnillo cũng lập đỉnh lịch sử mới vào thứ Ba, cho thấy chủ đề kim loại đang chi phối hoàn toàn thị trường.

Nhóm hàng không và quốc phòng cũng có một năm bứt phá, với Babcock và Rolls-Royce gần như tăng gấp đôi, trong khi BAE Systems tăng khoảng 50%. Ngành này tiếp tục được hỗ trợ bởi bối cảnh địa chính trị phức tạp và chi tiêu quốc phòng toàn cầu gia tăng.

Ngân hàng Anh cũng đóng góp đáng kể vào hiệu suất chung: Lloyds và Barclays tăng gần 80%, trong khi Standard Chartered và HSBC lần lượt tăng khoảng 85% và 50%.

FTSE 100 có tiếp tục vượt trội so với cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ của Anh?

Năm 2026 ngày càng có nhiều khả năng là một năm nữa FTSE 100 vượt trội so với FTSE 250. Chỉ số vốn hóa lớn đang được hậu thuẫn bởi nhiều yếu tố thuận lợi, trong khi các doanh nghiệp vốn hóa trung bình tập trung vào thị trường nội địa Anh phải đối mặt với môi trường trong nước khó khăn hơn.

Khoảng cách hiệu suất hiện đã rất lớn. Trong 5 năm qua, FTSE 100 tăng khoảng 50% — cao gấp khoảng 5 lần so với FTSE 250.

Câu chuyện “mở cửa trở lại của nước Anh” từng hỗ trợ FTSE 250 vào năm 2021 giờ đây đã không còn. Khi đó, chỉ số tập trung vào thị trường nội địa hưởng lợi từ động lực hậu phong tỏa; nhưng bước sang năm 2026, không còn chất xúc tác tích cực tương tự.

Dù cả hai chỉ số đều có kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận khoảng 9%, nhưng mức độ rủi ro không giống nhau. FTSE 250 có vẻ dễ bị hạ dự báo lợi nhuận hơn, trong bối cảnh nền kinh tế Anh xuất hiện nhiều dấu hiệu suy yếu.

Dữ liệu tiêu dùng tại Anh đang phát đi tín hiệu cảnh báo; số liệu từ Barclays cho thấy các hộ gia đình Anh bước vào năm 2026 với nền tảng tài chính yếu hơn, điều này không có lợi cho FTSE 250 vốn phụ thuộc nhiều vào nhu cầu nội địa.

Cấu trúc của FTSE 100 hiện hấp dẫn hơn rõ rệt; chỉ số này mang tính quốc tế và phòng thủ cao hơn (với các ngành như y tế), vốn thường hoạt động tốt hơn khi đà tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Ngay cả xét trong phân khúc vốn hóa trung bình, FTSE 250 cũng kém hấp dẫn so với các chỉ số châu Âu, khi tụt hậu so với các đối thủ về kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận năm tới.

Theo Bloomberg Intelligence, động lực lợi nhuận của FTSE 100 được kỳ vọng vượt trội so với Stoxx 600, càng củng cố lập luận ủng hộ tiếp xúc cổ phiếu vốn hóa lớn của Anh so với thị trường châu Âu nói chung.

Tiếp xúc với ngành khai khoáng là một lợi thế mang tính “ẩn số” lớn của FTSE 100; nếu giá kim loại tiếp tục tăng, các cổ phiếu trong FTSE 100 có thể hưởng lợi vượt trội. Fresnillo đã tăng khoảng 450% từ đầu năm, cho thấy sức mạnh đáng kể của chủ đề này.

Chi tiêu quốc phòng toàn cầu gia tăng tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp như BAE Systems và Rolls-Royce, tạo nền tảng cấu trúc vững chắc cho FTSE 100.

Cuối cùng, dư địa cắt giảm lãi suất hạn chế của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) là yếu tố thuận lợi cho các ngân hàng trong FTSE 100. Bối cảnh này thường có lợi cho chỉ số nặng về ngân hàng, trong khi lại bất lợi cho FTSE 250, nơi có tỷ trọng lớn hơn ở bất động sản – nhóm nhạy cảm với lãi suất.

Biểu đồ chỉ số UK100 (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5