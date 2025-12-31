Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ giảm 4% trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025

Giá khí tự nhiên tại Mỹ đang điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch cuối cùng của năm, nhiều khả năng do hoạt động chốt lời sau đợt phục hồi từ vùng đáy ngắn hạn được thiết lập vào ngày 22/12. Diễn biến này xảy ra bất chấp việc các yếu tố cơ bản đã thắt chặt bất thường hồi đầu tháng: trong ba tuần đầu của tháng 12, lượng khí rút khỏi kho lưu trữ đều vượt 160 bcf – một hiện tượng hiếm gặp trong giai đoạn này của năm. Theo báo cáo tồn kho mới nhất cho tuần kết thúc ngày 19/12, lượng dự trữ đã lần đầu tiên giảm xuống dưới mức trung bình 5 năm kể từ tháng 4. Tuy nhiên, tâm điểm của thị trường hiện đã chuyển sang đợt thời tiết ấm lên vào cuối tháng 12, được dự báo sẽ kéo dài ít nhất đến ngày 13/1. Do đó, lượng khí rút kho trong ba kỳ báo cáo tiếp theo được kỳ vọng sẽ ở mức khiêm tốn.

Mặc dù các dự báo mùa vụ từ NOAA hiện chưa phát tín hiệu về một đợt lạnh Bắc Cực sắp xảy ra, các nhà khí tượng cho rằng xác suất xuất hiện một mặt lạnh sau giữa tháng 1 là khá cao. Bên cạnh đó, khi xuất khẩu LNG của Mỹ đạt mức kỷ lục, tổng cầu được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Các công ty dự báo tại Mỹ cho rằng giá khí tự nhiên có thể đi ngang hoặc giảm nhẹ trong 7–10 ngày tới, trước khi phục hồi trong khung thời gian 30–45 ngày. Đáng chú ý, đường cong kỳ hạn vẫn đang ở trạng thái backwardation dốc mạnh cho tới tháng 4, phản ánh kỳ vọng thắt chặt nguồn cung trong trung hạn.

Các mô hình thời tiết hiện tại cho thấy nhiệt độ sẽ duy trì cao hơn mức trung bình mùa vụ trong khoảng hai tuần tới.

Phân tích kỹ thuật

Giá đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong phiên hôm nay. Kết hợp với diễn biến của phiên trước, mô hình nến “shooting star” đang dần hình thành. Nếu giá đóng cửa ở vùng thấp hiện tại, điều này có thể phát tín hiệu kết thúc nhịp hồi kỹ thuật gần đây trong bối cảnh xu hướng giảm trung hạn vẫn chiếm ưu thế. Trong kịch bản đó, thị trường nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ quan trọng quanh $3.6/MMBtu, nơi hội tụ của đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày. Đây sẽ là mốc then chốt để đánh giá liệu đà giảm có tiếp tục mở rộng hay không.