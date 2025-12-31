⏬Bạch kim giảm 7,5%

Sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu, sàn giao dịch đã công bố tăng cả ký quỹ ban đầu và ký quỹ duy trì đối với kim loại quý trên sàn COMEX. Động thái này đã kích hoạt một đợt điều chỉnh mạnh trên toàn bộ nhóm kim loại, bất chấp việc giá bạc trước đó vừa có cú bứt phá ngoạn mục vượt mốc 80 USD/oz, được thúc đẩy bởi thông tin Trung Quốc siết chặt xuất khẩu. Với lý do biến động vẫn ở mức cao, CME cũng phát tín hiệu rằng sẽ tiếp tục nâng yêu cầu ký quỹ, có hiệu lực sau khi thị trường đóng cửa hôm nay.

Các mức ký quỹ ban đầu ở trên được tổng hợp bằng công cụ AI, dựa trên dữ liệu từ CME, Bloomberg, Yahoo Finance và AIInvest. Bảng chỉ phản ánh ký quỹ ban đầu; trong khi đó, ký quỹ duy trì thường tương đương khoảng 80–90% các mức này. Các con số có thể khác với số liệu chính thức.

Mặc dù vị thế đầu cơ trên thị trường hợp đồng tương lai vẫn chưa đạt mức cực đoan, các đợt tăng ký quỹ hiện tại có thể buộc nhà đầu tư thương mại phải thu hẹp mức độ tham gia thị trường. Tuy nhiên, để xuất hiện một đợt điều chỉnh giá mang tính bền vững hơn, nhiều khả năng cần đến hành động của nhà đầu tư dài hạn, chẳng hạn như chốt lời từ các quỹ ETF.

Trong phiên thứ Ba, các quỹ ETF bạc và palladium đã giảm lượng kim loại nắm giữ, trong khi ETF vàng và bạch kim lại gia tăng vị thế. Tính từ đầu năm đến nay, khối lượng vàng trong ETF tăng 19%, bạc tăng 20%, bạch kim tăng 2%, và palladium tăng tới 50%. Hiện tại, giá trị vàng được nắm giữ trong các quỹ ETF gần 430 tỷ USD, bạc khoảng 65 tỷ USD, bạch kim 7 tỷ USD, và palladium gần 2 tỷ USD.

Bạch kim (Platinum) đã giảm hơn 7% trong hôm nay, quay lại kiểm định mốc 2.000 USD/oz, sau khi phiên hồi phục hôm qua đưa giá lên 2.200 USD/oz. Kim loại này hiện đang kiểm tra mức Fibonacci thoái lui 50%. Nếu vùng hỗ trợ này bị xuyên thủng, ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng tiếp theo nằm quanh 1.700 USD, trùng với mức Fibonacci 78,6% của sóng tăng gần nhất và đường xu hướng tăng chủ đạo.