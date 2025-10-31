Amazon tăng gần 10% sau báo cáo thu nhập ấn tượng📈

- Amazon gây bất ngờ cho Phố Wall với báo cáo lợi nhuận quý 3 rất khả quan; cổ phiếu tăng gần 10% ngoài phiên.
- EPS tăng 36% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.
- US100 cố gắng phục hồi sau khi Apple công bố báo cáo lợi nhuận.
- Amazon gây bất ngờ cho Phố Wall với báo cáo lợi nhuận quý 3 rất khả quan; cổ phiếu tăng gần 10% ngoài phiên.
- EPS tăng 36% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.
- US100 cố gắng phục hồi sau khi Apple công bố báo cáo lợi nhuận.
Amazon đã gây bất ngờ cho thị trường với kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng và triển vọng tương lai lạc quan. Công ty cũng bày tỏ sự tự tin rằng mảng điện toán đám mây (AWS) sẽ tăng trưởng trở lại ở mức 22% trong năm tới, đồng thời nhấn mạnh tác động tích cực từ các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS): 1,95 USD (so với kỳ vọng 1,58 USD)
-
Doanh thu: 180,17 tỷ USD (so với kỳ vọng 177,82 tỷ USD)
-
Doanh thu từ mảng điện toán đám mây (AWS): 33,01 tỷ USD (so với kỳ vọng 32,39 tỷ USD)
-
Biên lợi nhuận hoạt động: 9,7% (so với 11,1% kỳ vọng)
-
Dự báo cho kỳ tiếp theo: 213 tỷ USD (so với 208 tỷ USD kỳ vọng)
Vốn hóa thị trường của Amazon đã tăng gần 240 tỷ USD sau báo cáo quý 3, phản ánh mức tăng 36% so với cùng kỳ năm trước về EPS (cao hơn 26% so với dự báo của thị trường) và tăng 13% về doanh thu (cao hơn 1% so với kỳ vọng). So với quý trước, EPS tăng 16%, còn doanh thu tăng 7%. Nhờ kết quả ấn tượng này, chỉ số Nasdaq 100 cũng được hỗ trợ tăng mạnh, trong khi thị trường đang chờ báo cáo lợi nhuận của Apple sẽ được công bố sắp tới.
Nguồn: xStation5
Nguồn: xStation5
Atlassian vượt dự báo doanh thu và lợi nhuận trong quý 1 năm 2026
Lịch kinh tế: Bài phát biểu của các quan chức Fed sẽ là điểm nhấn
Amazon và Apple vượt kỳ vọng. Liệu điều đó có đủ để kéo Phố Wall đi lên?
Apple tăng nhẹ sau khi công bố thu nhập 🗽Doanh số bán hàng tại Trung Quốc ảm đạm
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.