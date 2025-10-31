Amazon tăng gần 10% sau báo cáo thu nhập ấn tượng📈

Amazon đã gây bất ngờ cho thị trường với kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng và triển vọng tương lai lạc quan. Công ty cũng bày tỏ sự tự tin rằng mảng điện toán đám mây (AWS) sẽ tăng trưởng trở lại ở mức 22% trong năm tới, đồng thời nhấn mạnh tác động tích cực từ các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS): 1,95 USD (so với kỳ vọng 1,58 USD)

Doanh thu: 180,17 tỷ USD (so với kỳ vọng 177,82 tỷ USD)

Doanh thu từ mảng điện toán đám mây (AWS): 33,01 tỷ USD (so với kỳ vọng 32,39 tỷ USD)

Biên lợi nhuận hoạt động: 9,7% (so với 11,1% kỳ vọng)

Dự báo cho kỳ tiếp theo: 213 tỷ USD (so với 208 tỷ USD kỳ vọng)

Vốn hóa thị trường của Amazon đã tăng gần 240 tỷ USD sau báo cáo quý 3, phản ánh mức tăng 36% so với cùng kỳ năm trước về EPS (cao hơn 26% so với dự báo của thị trường) và tăng 13% về doanh thu (cao hơn 1% so với kỳ vọng). So với quý trước, EPS tăng 16%, còn doanh thu tăng 7%. Nhờ kết quả ấn tượng này, chỉ số Nasdaq 100 cũng được hỗ trợ tăng mạnh, trong khi thị trường đang chờ báo cáo lợi nhuận của Apple sẽ được công bố sắp tới.

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5