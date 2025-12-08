Top 3 thị trường đáng chú ý

Trong tuần này, thị trường tài chính sẽ tập trung chủ yếu vào các quyết định của các ngân hàng trung ương, với tâm điểm là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chúng ta đang bắt đầu thấy các dữ liệu vĩ mô bị trễ từ Mỹ, mặc dù những chỉ số quan trọng như lạm phát CPI và báo cáo việc làm NFP sẽ không được công bố trước cuộc họp của Fed vào thứ Tư. Dù vậy, thị trường gần như chắc chắn rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Ngoài Fed, tuần này cũng sẽ có quyết định từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) và Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Một số công ty công nghệ như Broadcom và Oracle sẽ công bố kết quả kinh doanh do lịch tài chính lệch so với thông thường. Kết quả là các thị trường như vàng (GOLD), chỉ số US100 và cặp tiền USDCHF sẽ là ba thị trường đáng chú ý trong tuần này.

GOLD

Vàng đã tăng khoảng 7% từ mức đáy vào đầu tháng 11 và tiếp tục là một trong những tài sản có hiệu suất tốt nhất năm nay, dù hiện tại bạc đang vượt lên. Vàng có thể phản ứng mạnh với giọng điệu của Fed trong tuyên bố vào thứ Năm này. Thị trường đang định giá hơn 90% khả năng Fed cắt giảm lãi suất, đồng nghĩa rằng nhà đầu tư sẽ tập trung nhiều vào định hướng tương lai của Fed. Một đợt cắt giảm tiếp theo được kỳ vọng vào tháng 4, trong khi định giá đầy đủ rơi vào tháng 6. Nếu Fed tỏ ra ôn hòa hơn, điều này có thể mở ra dư địa cho đồng USD suy yếu thêm và vàng tiếp tục mạnh lên, đặc biệt khi dòng vốn đang dần rời khỏi tài sản Mỹ. Ngoài quyết định của Fed vào thứ Tư, báo cáo JOLTS thứ Ba và dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp cũng cần phải chú ý.

US100

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 đã tăng hơn 7% từ mức đáy ngày 21/11 và hiện chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đến 3%. Đối với chỉ số này, cả quyết định của Fed và các báo cáo lợi nhuận sắp tới của những công ty có năm tài chính lệch chu kỳ đều quan trọng. Sau phiên giao dịch thứ Tư, Adobe và Oracle sẽ công bố kết quả. Oracle, nhờ hợp tác với OpenAI và Nvidia, đang được một số người xem là bong bóng đầu cơ mới. Sau phiên thứ Năm, Broadcom sẽ công bố kết quả. Công ty này - nổi tiếng với các dòng chip chuyên dụng - thường bị đánh giá là định giá quá cao, nhưng báo cáo lợi nhuận trước đó lại rất tích cực.

USDCHF

Trong khi Fed gần như chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ lại không được kỳ vọng sẽ làm điều tương tự, dù Thụy Sĩ đang đối mặt với mức lạm phát thấp. Bloomberg lưu ý rằng lãi suất thực tại Thụy Sĩ vẫn cao và việc SNB không can thiệp vào thị trường ngoại hối có thể khiến đồng franc tăng giá trở lại. Đồng franc Thụy Sĩ đã tăng gần 13% so với USD trong năm nay và chỉ đứng sau krona Thụy Điển trong nhóm G10. Nếu SNB tiếp tục “đứng yên”, không loại trừ khả năng USDCHF sẽ thử phá xuống dưới mốc 0.80 một lần nữa.