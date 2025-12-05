Netflix mua lại Warner Bros - Điều này có ý nghĩa gì đối với dịch vụ phát trực tuyến và thị trường?

Netflix thông báo đã hoàn tất thỏa thuận mua lại hãng phim huyền thoại Warner Bros, công ty cho biết trong thông cáo ngày thứ Sáu. Thương vụ này cũng bao gồm dịch vụ HBO Max và các tài sản liên quan. Tổng giá trị thương vụ mà Netflix phải chi trả lên tới 72 tỷ USD.

Việc Netflix mua lại một trong những đối thủ lớn nhất đã tăng đáng kể thị phần của Netflix. Thương vụ sáp nhập giúp Netflix giành lại vị thế dẫn đầu và một lần nữa trở thành ông vua tuyệt đối của ngành streaming - ít nhất là xét về thị phần.

Tuy nhiên, phản ứng ban đầu của nhà đầu tư lại khá dè dặt. Giá cổ phiếu có lúc giảm tới 5%, trước khi hồi phục về quanh mức giá mở cửa phiên. Lý do vì sao?

Việc sáp nhập hai tập đoàn khổng lồ như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý, không chỉ tại Mỹ mà còn ở nhiều quốc gia khác. Việc một công ty nắm quyền kiểm soát phần quá lớn của thị trường đặt ra mối lo ngại về cạnh tranh thực sự, khiến một số nhà đầu tư bắt đầu định giá thêm rủi ro này vào cổ phiếu.

Hiện rất khó đánh giá với bất kỳ mức độ chắc chắn nào về tác động cuối cùng của thương vụ đối với toàn ngành. Nếu rủi ro từ phía cơ quan quản lý không trở thành hiện thực, đây có thể sẽ là bước khởi đầu cho hành trình giúp Netflix một lần nữa trở thành nền tảng streaming “mặc định” của cả thế giới. Tuy nhiên, thương vụ mua lại với quy mô lớn như vậy chắc chắn sẽ gây áp lực mạnh lên báo cáo tài chính của Netflix trong thời gian tới.

NFLX.US (D1)

Nguồn: xStation5