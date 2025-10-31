Amazon và Apple vượt kỳ vọng. Liệu điều đó có đủ để kéo Phố Wall đi lên?

Apple và Amazon công bố báo cáo quý sau khi thị trường Mỹ đóng cửa hôm nay, và cả hai công ty đều có vẻ đang trên đà đạt mức đỉnh lịch sử mới.

Trong vài quý gần đây, Amazon thường bị thị trường xem là “tụt hậu”, một phần vì tốc độ tăng trưởng doanh thu của mảng điện toán đám mây (AWS) chậm hơn so với các đối thủ như Google Cloud và Microsoft Azure, cùng với sự nhạy cảm của hoạt động kinh doanh đối với người tiêu dùng Mỹ thận trọng hơn. Tuy nhiên, công ty hiện kỳ vọng tăng trưởng doanh số mảng đám mây sẽ tăng tốc lên 22% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời ghi nhận tác động tích cực từ các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Vốn hóa thị trường của Amazon tăng gần 240 tỷ USD sau báo cáo quý 3, được thúc đẩy bởi EPS tăng 36% so với cùng kỳ và doanh thu tăng 13%. So với quý trước, EPS tăng 16% và doanh thu tăng 7%.

EPS: 1,95 USD (cao hơn hơn 25% so với dự báo 1,58 USD)

Doanh thu: 180,17 tỷ USD (so với kỳ vọng 177,82 tỷ USD)

Doanh thu mảng AWS: 33,01 tỷ USD (so với kỳ vọng 32,39 tỷ USD)

Dự báo doanh thu quý tới: 213 tỷ USD (so với kỳ vọng 208 tỷ USD)

Những kết quả này đủ để đẩy cổ phiếu Amazon tăng gần 10% trong phiên giao dịch ngoài giờ, khi các nhà đầu tư định vị cho một quý mua sắm cuối năm mạnh mẽ.

Apple: Một bức tranh “hai mặt” sau kết quả vượt kỳ vọng

Cổ phiếu Apple ban đầu giảm gần 5%, nhưng nhanh chóng phục hồi và đóng cửa tăng khoảng 3% trong phiên ngoài giờ. Các tín hiệu tích cực bị cân bằng bởi một số yếu tố đáng thất vọng — trong đó có doanh số tại khu vực châu Mỹ thấp hơn kỳ vọng.

So với cùng kỳ năm ngoái, EPS của Apple tăng 13%, doanh thu tăng 8%; còn so với quý trước, EPS tăng 18% và doanh thu tăng 9%.

EPS: 1,85 USD (so với kỳ vọng 1,77 USD)

Doanh thu: 102,47 tỷ USD (so với kỳ vọng 102,19 tỷ USD)

Doanh thu iPhone tăng 6,1% so với cùng kỳ, đạt 49 tỷ USD. Doanh thu sản phẩm đạt 73,72 tỷ USD, vượt nhẹ dự báo, trong khi mảng dịch vụ có biên lợi nhuận cao tăng lên 28,75 tỷ USD, vượt ước tính 28,18 tỷ USD.

Doanh thu iPad thấp hơn dự báo, nhưng doanh thu Mac vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, doanh thu từ Trung Quốc giảm 4% so với cùng kỳ, cho thấy khả năng Apple đang mất thị phần vào tay các thương hiệu nội địa. Cuộc chiến thương mại Mỹ–Trung có thể đã ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng Trung Quốc, khiến họ ưu tiên hàng nội hơn. Điều này có thể là “con dao hai lưỡi”, bởi người tiêu dùng phương Tây lại có xu hướng chuộng sản phẩm Apple, phần nào bù đắp cho sự suy yếu tại Trung Quốc.

Doanh thu tại Trung Quốc: 14,49 tỷ USD (so với kỳ vọng 16,43 tỷ USD)

Doanh thu tại châu Mỹ: 44,19 tỷ USD (so với kỳ vọng 44,45 tỷ USD)

Chi phí hoạt động: 15,91 tỷ USD (so với dự báo 15,75 tỷ USD)

CEO Tim Cook cho biết sự sụt giảm doanh thu tại Trung Quốc xuất phát từ hạn chế nguồn cung, đồng thời nói thêm rằng ông không thể dự đoán khi nào tình hình sẽ được cải thiện. Apple kỳ vọng sẽ trở lại tăng trưởng tại Trung Quốc trong quý I/2026, được thúc đẩy bởi doanh số iPhone, dù một số mẫu iPhone 17 vẫn đang bị thiếu hàng. Đáng chú ý, doanh số tại châu Âu tăng 15%, Nhật Bản tăng 12%, và châu Á (ngoại trừ Trung Quốc) tăng ổn định.

Định giá: Báo cáo mạnh, nhưng giá cổ phiếu quá cao

Dù kết quả rất khả quan, định giá cổ phiếu Apple đang trở nên đắt đỏ. Phố Wall hiện đang trả gần 40 lần lợi nhuận hằng năm cho một công ty mà EPS gộp trong 4 quý gần nhất hầu như không đổi so với năm 2021 — cho thấy lợi nhuận đang có dấu hiệu chững lại. Có vẻ nhà đầu tư sẵn sàng “trả quá tay” cho cổ phiếu Apple, giống như người tiêu dùng luôn sẵn sàng chi tiền cho iPhone mới dù giá cao.

Trong bối cảnh thị trường hiện nay, mức định giá cao này vẫn có thể được biện minh nhờ chất lượng sản phẩm vượt trội và sức hút thương hiệu mạnh mẽ của Apple. Tuy nhiên, để lấy lại vị trí dẫn đầu tuyệt đối trên Phố Wall, Apple có lẽ cần nhiều hơn những “kết quả vững chắc” — có thể là một dòng sản phẩm hoàn toàn mới, hoặc sự tích hợp sâu hơn của các hệ thống AI thông minh vào hệ sinh thái hiện có. Hiện tại, Phố Wall dường như đã định giá trước kịch bản lạc quan này. Câu hỏi là: liệu họ có đang quá vội vàng?

Eryk Szmyd, Financial Markets Analyst, XTB