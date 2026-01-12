Các ngân hàng Mỹ bắt đầu mùa báo cáo lợi nhuận. Kỳ vọng gì cho những báo cáo sắp tới? 📊

Mùa Báo Cáo Kết Quả Ngân Hàng Mỹ Sắp Tới

Mùa báo cáo kết quả tài chính của các ngân hàng Mỹ mới bắt đầu, với các báo cáo đầu tiên từ những ngân hàng lớn nhất. Sau một năm 2025 vô cùng mạnh mẽ, khi ngành ngân hàng đạt gần mức kỷ lục về lợi nhuận và doanh thu, thị trường bước vào mùa báo cáo này với kỳ vọng cao và sự tập trung sát sao vào từng chi tiết. Năm vừa qua cho thấy các ngân hàng có thể kết hợp thành công nhiều yếu tố thuận lợi cùng lúc. Hoạt động ngân hàng đầu tư và tư vấn mạnh mẽ tăng thu nhập từ phí, trong khi số lượng M&A và khối lượng giao dịch cao thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Thu nhập lãi ròng (NII) – sự chênh lệch giữa lãi từ các khoản cho vay và chi phí tiền gửi – vẫn ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho hiệu quả hoạt động.

Sau khi cổ phiếu ngân hàng Mỹ tăng 30–50% trong năm 2025, nhà đầu tư bước vào mùa báo cáo với kỳ vọng lớn. Mức so sánh cao đồng nghĩa với việc bất kỳ thất vọng nào cũng có thể kích hoạt phản ứng mạnh từ thị trường, trong khi vượt kỳ vọng sẽ đòi hỏi không chỉ kết quả hoạt động mạnh mà còn thông điệp rõ ràng và tích cực từ ban quản lý về triển vọng doanh thu và lợi nhuận. Nhìn chung, thị trường dự đoán EPS tăng khoảng 8% so với cùng kỳ và biên lãi ròng (NIM) ở mức 2,40%. Quan trọng không kém, kết quả từ các ngân hàng như JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs và Morgan Stanley sẽ cung cấp cái nhìn ban đầu về sức khỏe người tiêu dùng Mỹ.

Xu hướng hiện tại

Xu hướng đáng chú ý nhất trong ngành là sự tăng trưởng tiếp tục của doanh thu ngân hàng đầu tư và giao dịch. Các ngân hàng tham gia các thương vụ M&A lớn hưởng lợi từ phí giao dịch tăng, và tỷ trọng các mảng này trong tổng doanh thu tiếp tục tăng.

Yếu tố quan trọng thứ hai là thu nhập lãi ròng (NII), chênh lệch giữa lãi từ cho vay, tín dụng và đầu tư và lãi trả cho khách hàng trên tiền gửi và các khoản nợ khác. NII ổn định và tăng trưởng trong năm 2025 được thúc đẩy bởi danh mục cho vay mở rộng và điều kiện thị trường thuận lợi.

Xu hướng thứ ba là duy trì danh mục cho vay chất lượng cao. Dù nợ tiêu dùng và nợ doanh nghiệp tăng, các ngân hàng vẫn giữ tỷ lệ nợ xấu thấp và vốn chủ sở hữu vững mạnh, cho phép đầu tư an toàn vào các mảng kinh doanh chiến lược.

Tâm lý thị trường

Hiện tại, nhà đầu tư vẫn tích cực nhưng thận trọng. Cổ phiếu của các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup và Wells Fargo đã tăng hàng chục phần trăm trong vài tháng gần đây, tiến sát mức cao lịch sử. Ngay cả những kết quả báo cáo nhỏ thất vọng cũng có thể kích hoạt điều chỉnh giá cổ phiếu.

Nhận định chung về ngành ngân hàng

Các nhà phân tích dự đoán đa số ngân hàng lớn sẽ báo cáo doanh thu và EPS tăng so với cùng kỳ Q4/2025. Các động lực chính sẽ bao gồm: tăng NII, tăng hoạt động ngân hàng đầu tư và duy trì danh mục cho vay chất lượng cao. Với mức so sánh cao, vượt kỳ vọng đòi hỏi kết quả vận hành vững chắc và thông điệp rõ ràng từ ban quản lý.

Dự báo kết quả từng ngân hàng

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase được coi là người dẫn dắt ngành ngân hàng. Theo dự đoán thị trường, EPS khoảng $4,91 và doanh thu $46,17 tỷ. Ngân hàng có vị thế mạnh cả ở ngân hàng đầu tư và ngân hàng bán lẻ, khiến kết quả của nó được theo dõi sát sao. Tăng trưởng được hỗ trợ bởi thu nhập lãi ròng ổn định và hoạt động giao dịch cũng như M&A. Hiệu quả vận hành và kiểm soát chi phí cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận cao của JPMorgan ngay cả khi thị trường biến động. Hướng dẫn của ban quản lý về kế hoạch cho vay và chiến lược đầu tư sẽ là yếu tố then chốt ảnh hưởng tới phản ứng thị trường.

Bank of America

Bank of America là một trong những ngân hàng hưởng lợi lớn nhất từ tăng trưởng NII trong năm 2025. Dự báo EPS khoảng $0,96 với doanh thu $27,55 tỷ. Ngân hàng tiếp tục tập trung vào ngân hàng doanh nghiệp và thương mại, với khối lượng giao dịch tăng thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Cải thiện hiệu quả vận hành, bao gồm giảm chi phí hành chính và số hóa, làm tăng khả năng vượt dự báo. Nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi chất lượng danh mục cho vay, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh lãi suất có thể tăng hoặc biến động kinh tế.

Citigroup

Citigroup vẫn đang trải qua quá trình chuyển đổi, và quý tới sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho chiến lược của ngân hàng. Dự báo EPS khoảng $1,78 với doanh thu $20,55 tỷ. Tăng trưởng sẽ được hỗ trợ bởi mở rộng ngân hàng đầu tư và tư vấn doanh nghiệp, những nguồn doanh thu ngày càng quan trọng. Nhà đầu tư sẽ theo dõi việc duy trì biên lợi nhuận cao ở các mảng chiến lược và cân bằng thu nhập ổn định với đầu tư vào công nghệ và sản phẩm mới.

Wells Fargo

Wells Fargo dự báo EPS $1,66 với doanh thu $21,6 tỷ. Sau giai đoạn tái cơ cấu và cải thiện vận hành, ngân hàng tập trung vào tăng trưởng ổn định từ phí giao dịch và dịch vụ khách hàng. Duy trì danh mục cho vay chất lượng cao là yếu tố then chốt, vì ngay cả tăng nhẹ rủi ro tín dụng cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả. Nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi nỗ lực số hóa và cải thiện trải nghiệm khách hàng, có thể tăng doanh thu trung hạn.

Goldman Sachs

Goldman Sachs có thể duy trì EPS gần mức năm trước, với dự đoán EPS $11,62 và doanh thu $14,5 tỷ. Mặc dù chịu áp lực từ mức so sánh cao, vị thế mạnh trong ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản mở ra cơ hội tăng phí và hoa hồng. Hiệu quả giao dịch, tác động M&A và hướng dẫn về chiến lược đầu tư và cổ tức sẽ ảnh hưởng đến nhận định của nhà đầu tư.

Morgan Stanley

Morgan Stanley dự báo EPS tăng khoảng 8% so với cùng kỳ, đạt $2,41, với doanh thu $17,72 tỷ. Thu nhập từ quản lý tài sản ổn định và mảng đầu tư mạnh hỗ trợ kết quả vững chắc. Ngoài ra, mở rộng dịch vụ số và quản lý tài sản có thể tăng thêm thu nhập từ phí. Hiệu quả vận hành, kiểm soát chi phí và danh mục cho vay ổn định tăng khả năng đạt hoặc vượt kỳ vọng của nhà đầu tư.

Điểm chính cần lưu ý