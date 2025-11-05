🚀 AMD củng cố luận điểm về AI với kết quả mạnh mẽ và định hướng đầy tự tin

AMD khẳng định rõ ràng: Tương lai của trí tuệ nhân tạo thuộc về những người có thể và sẽ hiện thực hóa, chứ không chỉ hứa hẹn. Giống như Nvidia, AMD cung cấp sản phẩm thực tế — phần cứng cốt lõi thúc đẩy cuộc cách mạng AI với tốc độ hiện nay. Với doanh thu kỷ lục 9,25 tỷ USD và tăng trưởng được xác nhận ở tất cả các mảng, từ trung tâm dữ liệu đến gaming, công ty đã chứng minh rằng cuộc cạnh tranh với NVIDIA là một thực tế của thị trường. Trong khi SMCI gây thất vọng vì doanh thu bị hoãn, thì doanh thu của AMD đang tăng tốc, được thúc đẩy bởi đơn hàng ngày càng lớn từ OpenAI, Oracle và chính phủ Hoa Kỳ. Phố Wall đã vạch rõ ranh giới: Không phải tất cả chip AI đều giống nhau. Mặc dù AMD công bố kết quả vững chắc, sự điều chỉnh nhẹ sau giờ giao dịch có thể được cho là do yếu tố thị trường chung, song mức giảm của AMD nhỏ hơn đáng kể so với SMCI hoặc Arista Networks — những nhân tố chủ chốt trong hệ sinh thái AI.

Chỉ số tài chính quan trọng: AMD vượt kỳ vọng trong Q3/2025

Doanh thu: 9,25 tỷ USD (cao kỷ lục) so với 8,74 tỷ USD dự kiến — vượt +5,8% so với đồng thuận.

EPS điều chỉnh: 1,20 USD so với 1,17 USD dự kiến — vượt +2,6%.

Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh: 2,24 tỷ USD so với 2,15 tỷ USD dự kiến — vượt +4,2%.

Biên lợi nhuận gộp điều chỉnh: 54% so với 54,5% dự kiến (chênh lệch không đáng kể).

Chi phí R&D: 2,14 tỷ USD so với 1,96 tỷ USD dự kiến — tăng +9,2%, cho thấy đầu tư mạnh vào đổi mới công nghệ.

Tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ: +36% YoY (so với 6,82 tỷ USD quý 3/2024).

Triển vọng Q4/2025: AMD phá vỡ trạng thái “chững lại”

Doanh thu dự báo Q4: 9,3 – 9,9 tỷ USD (trung bình 9,6 tỷ USD) so với 9,21 tỷ USD dự kiến. Tăng trưởng +4% theo quý và +25% so với cùng kỳ.



Đa dạng hóa và chuyển hóa tăng trưởng