🚀 AMD củng cố luận điểm về AI với kết quả mạnh mẽ và định hướng đầy tự tin

- Doanh thu kỷ lục và tăng tốc: AMD đạt doanh thu kỷ lục 9,25 tỷ USD trong quý 3 và dự báo tăng trưởng 25% so với cùng kỳ (YoY) trong quý 4, khẳng định công ty đã vượt qua giai đoạn tăng trưởng chững lại.
- Đa dạng hóa giảm thiểu rủi ro: Hiệu suất mạnh mẽ của mảng Khách hàng và Gaming (+73% YoY) đã bù đắp cho tốc độ tăng trưởng chậm hơn ở mảng Trung tâm dữ liệu, giúp giảm thiểu rủi ro và cân bằng danh mục doanh thu.
- Chuyển hóa và cam kết: Khoản đầu tư R&D khổng lồ cùng các đơn đặt hàng chắc chắn từ OpenAI và Oracle cho thấy trọng tâm của AMD đã chuyển từ rủi ro chiến lược sang khả năng thực thi vận hành, hướng đến dòng doanh thu dài hạn và bền vững.
AMD khẳng định rõ ràng: Tương lai của trí tuệ nhân tạo thuộc về những người có thể và sẽ hiện thực hóa, chứ không chỉ hứa hẹn. Giống như Nvidia, AMD cung cấp sản phẩm thực tế — phần cứng cốt lõi thúc đẩy cuộc cách mạng AI với tốc độ hiện nay. Với doanh thu kỷ lục 9,25 tỷ USD và tăng trưởng được xác nhận ở tất cả các mảng, từ trung tâm dữ liệu đến gaming, công ty đã chứng minh rằng cuộc cạnh tranh với NVIDIA là một thực tế của thị trường. Trong khi SMCI gây thất vọng vì doanh thu bị hoãn, thì doanh thu của AMD đang tăng tốc, được thúc đẩy bởi đơn hàng ngày càng lớn từ OpenAI, Oracle và chính phủ Hoa Kỳ. Phố Wall đã vạch rõ ranh giới: Không phải tất cả chip AI đều giống nhau. Mặc dù AMD công bố kết quả vững chắc, sự điều chỉnh nhẹ sau giờ giao dịch có thể được cho là do yếu tố thị trường chung, song mức giảm của AMD nhỏ hơn đáng kể so với SMCI hoặc Arista Networks — những nhân tố chủ chốt trong hệ sinh thái AI.
Chỉ số tài chính quan trọng: AMD vượt kỳ vọng trong Q3/2025
-
Doanh thu: 9,25 tỷ USD (cao kỷ lục) so với 8,74 tỷ USD dự kiến — vượt +5,8% so với đồng thuận.
-
EPS điều chỉnh: 1,20 USD so với 1,17 USD dự kiến — vượt +2,6%.
-
Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh: 2,24 tỷ USD so với 2,15 tỷ USD dự kiến — vượt +4,2%.
-
Biên lợi nhuận gộp điều chỉnh: 54% so với 54,5% dự kiến (chênh lệch không đáng kể).
-
Chi phí R&D: 2,14 tỷ USD so với 1,96 tỷ USD dự kiến — tăng +9,2%, cho thấy đầu tư mạnh vào đổi mới công nghệ.
-
Tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ: +36% YoY (so với 6,82 tỷ USD quý 3/2024).
Triển vọng Q4/2025: AMD phá vỡ trạng thái “chững lại”
-
Doanh thu dự báo Q4: 9,3 – 9,9 tỷ USD (trung bình 9,6 tỷ USD) so với 9,21 tỷ USD dự kiến.
-
Tăng trưởng +4% theo quý và +25% so với cùng kỳ.
-
Đa dạng hóa và chuyển hóa tăng trưởng
-
Hiệu suất kỷ lục & dịch chuyển cơ cấu: Doanh thu kỷ lục 9,25 tỷ USD củng cố niềm tin rằng tăng trưởng nhu cầu AI và trung tâm dữ liệu là xu hướng mang tính cấu trúc dài hạn.
-
Thách thức địa chính trị: AMD loại trừ doanh thu từ chip MI308 tại Trung Quốc do hạn chế xuất khẩu. Điều này cho thấy tiềm năng sản xuất thực tế còn cao hơn, và nếu quan hệ Mỹ - Trung hạ nhiệt, cổ phiếu có thể được định giá lại tích cực.
-
Hiệu suất theo phân khúc
-
Trung tâm dữ liệu (Data Center): 4,3 tỷ USD, +22% so với cùng kỳ năm trước (YoY) — kết quả vững chắc nhưng thấp hơn kỳ vọng, củng cố lập luận rằng tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực AI có thể đang chậm lại nhẹ.
-
Client & Gaming: 4 tỷ USD, tăng mạnh +73% YoY. Ryzen đạt kỷ lục với 2,8 tỷ USD (+46% YoY). Mảng Gaming tăng tốc +181% YoY, được thúc đẩy bởi card đồ họa RDNA và giải pháp bán tùy chỉnh cho máy chơi game console.
-
Cơ cấu doanh thu này xác nhận rằng AMD không còn phụ thuộc hoàn toàn vào mảng trung tâm dữ liệu — danh mục sản phẩm của công ty đa dạng và cân bằng hơn, đóng vai trò bệ đỡ quan trọng trong trường hợp mảng trung tâm dữ liệu suy yếu tạm thời.
-
-
Phá vỡ giai đoạn chững lại: Dự báo cho quý 4 (Q4) cho thấy tăng trưởng 25% so với cùng kỳ, là bằng chứng rõ ràng rằng AMD đã vượt qua giai đoạn chững lại và đang tăng tốc trở lại — một câu chuyện thuận lợi cho việc mở rộng định giá P/E.
-
Nghiên cứu & Phát triển (R&D) và Biên lợi nhuận cao cấp:
-
Đầu tư R&D thể hiện chiến lược rõ ràng hướng đến các dòng chip thế hệ tiếp theo (MI450 GPUs).
-
OpenAI và Oracle đã đặt hàng chắc chắn cho dòng MI450, và doanh thu từ các đơn hàng này sẽ được ghi nhận trong 4–6 quý tới.
-
Biên lợi nhuận gộp ổn định ở mức 54% cho thấy không chịu áp lực giảm giá, chứng tỏ sản phẩm của AMD được lựa chọn nhờ hiệu năng và chức năng vượt trội — đặc trưng của một thương hiệu cao cấp.
-
-
Chuyển đổi hồ sơ rủi ro: AMD đang chuyển từ rủi ro chiến lược (giành thị phần) sang rủi ro vận hành (thực hiện đơn hàng), được hậu thuẫn bởi các quan hệ đối tác chiến lược quy mô lớn.
-
Đánh giá của thị trường: Mức giảm nhẹ 0,6% ngoài phiên của AMD tương phản rõ rệt với sự sụt giảm mạnh của SMCI và Arista. Hiện tại, câu chuyện của AMD xoay quanh chuyển hóa biên lợi nhuận và mở rộng thâm nhập vào tầng ứng dụng của thị trường AI, đối đầu trực tiếp với NVIDIA — và củng cố vị thế là người dẫn đầu trong cuộc đua phần cứng AI toàn cầu.
