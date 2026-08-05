AMD đã đúng mọi thứ… nhưng chỉ là đúng

Đây không phải là những con số mà thị trường muốn nhìn thấy.

AMD một lần nữa ghi nhận tốc độ tăng trưởng rất mạnh, vượt kỳ vọng của thị trường cả về doanh thu lẫn lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS), đồng thời đưa ra triển vọng quý tới tốt hơn dự báo. Tuy nhiên, phản ứng ban đầu của nhà đầu tư lại khá tiêu cực. Tại thời điểm bài viết này được thực hiện, chỉ vài phút trước 11 giờ đêm, cổ phiếu AMD đang giảm khoảng 7% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Vấn đề không nằm ở việc báo cáo yếu, bởi thực tế hoàn toàn ngược lại. AMD ghi nhận doanh thu kỷ lục, mảng Data Center tiếp tục tăng trưởng với tốc độ ba chữ số và triển vọng cho các quý tới vẫn rất tích cực. Tuy nhiên, thị trường kỳ vọng nhiều hơn là chỉ một quý kinh doanh tốt nữa.

Sau báo cáo rất mạnh ở quý trước, đà tăng giá cổ phiếu ấn tượng và kỳ vọng ngày càng lớn xoay quanh trí tuệ nhân tạo, nhà đầu tư mong chờ một bất ngờ tích cực lớn hơn nhiều, đặc biệt ở mảng Data Center – động lực tăng trưởng quan trọng nhất của công ty hiện nay. Thay vào đó, doanh thu và EPS chỉ vượt kỳ vọng ở mức khiêm tốn, trong khi động lực tăng trưởng mạnh của mảng trung tâm dữ liệu vẫn chưa đủ để buộc thị trường phải tiếp tục nâng kỳ vọng cho tương lai.

AMD kết thúc quý II với doanh thu kỷ lục 11,54 tỷ USD. Con số này tương ứng mức tăng 50% so với cùng kỳ năm trước và tăng 13% so với quý trước. EPS điều chỉnh đạt 1,66 USD. Cả hai chỉ tiêu đều vượt dự báo đồng thuận của thị trường, nhưng mức vượt kỳ vọng không quá lớn.

Doanh thu cao hơn kỳ vọng khoảng 230 triệu USD, trong khi EPS chỉ vượt dự báo 4 cent. Bản thân các con số vẫn rất tích cực, nhưng với vị thế hiện tại của AMD, thị trường kỳ vọng một mức vượt xa hơn nhiều. Nhà đầu tư mong muốn một báo cáo đủ mạnh để buộc thị trường phải nâng đáng kể kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai và cho thấy AMD đang giành được nhiều lợi ích hơn từ làn sóng AI.

Như thường lệ, phần quan trọng nhất của báo cáo vẫn là mảng Data Center. Doanh thu đạt khoảng 6,7 tỷ USD, tăng 107% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, mảng này đóng góp gần 60% tổng doanh thu của AMD, cho thấy cơ cấu kinh doanh của công ty đang thay đổi rất nhanh.

Động lực tăng trưởng đến từ nhu cầu mạnh đối với bộ vi xử lý máy chủ EPYC và các chip AI Instinct. AMD đang ngày càng tận dụng hiệu quả nhu cầu ngày càng lớn đối với năng lực tính toán, trong khi trung tâm dữ liệu đã trở thành trụ cột chính trong câu chuyện tăng trưởng của công ty. Đây cũng là mảng mà nhà đầu tư theo dõi sát nhất để đánh giá liệu AMD có thể mở rộng vị thế trong hạ tầng AI và từng bước thu hẹp khoảng cách với Nvidia hay không.

Kết quả của mảng Data Center rõ ràng rất ấn tượng và vượt kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, mức độ vượt kỳ vọng vẫn chưa đủ lớn. Nhà đầu tư mong muốn thấy tín hiệu rõ ràng hơn rằng doanh thu từ chip AI đang tăng tốc nhanh hơn và AMD đang giành thêm thị phần với tốc độ mạnh mẽ hơn.

Đó chính là mảnh ghép còn thiếu trong báo cáo lần này.

Các mảng kinh doanh còn lại không tạo ra nhiều thay đổi đối với bức tranh chung. Doanh thu mảng Client đạt khoảng 3,1 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ nhờ nhu cầu đối với các bộ vi xử lý Ryzen. Mảng Gaming ghi nhận doanh thu khoảng 779 triệu USD, giảm 31% so với cùng kỳ, trong khi mảng Embedded đạt khoảng 977 triệu USD, tăng trưởng 19%.

Kết quả của các mảng này nhìn chung phù hợp với kỳ vọng hoặc chỉ nhỉnh hơn đôi chút. Không có thêm bất ngờ tích cực nào đủ để bù đắp cho mức vượt kỳ vọng tương đối khiêm tốn ở cấp độ toàn công ty.

Khả năng sinh lời cũng tiếp tục là một yếu tố quan trọng. Biên lợi nhuận gộp điều chỉnh đạt 56%, thấp hơn đôi chút so với mức 56,1% mà thị trường kỳ vọng. Chênh lệch gần như không đáng kể, nhưng trong bối cảnh kỳ vọng đã ở mức rất cao, ngay cả một khác biệt nhỏ cũng có thể tạo ra tác động. Nhà đầu tư kỳ vọng tăng trưởng mạnh của mảng Data Center sẽ được phản ánh bằng mức cải thiện rõ rệt hơn về biên lợi nhuận.

Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh đạt khoảng 3,09 tỷ USD, nhỉnh hơn dự báo đồng thuận. Điều này không cho thấy vấn đề về khả năng sinh lời. Chính xác hơn, báo cáo lần này chưa mang lại tín hiệu rõ ràng về việc biên lợi nhuận đang tăng tốc như một số nhà đầu tư kỳ vọng khi mảng AI tiếp tục mở rộng.

Điểm sáng của báo cáo là triển vọng quý III. AMD dự báo doanh thu khoảng 13 tỷ USD, với biên dao động khoảng 300 triệu USD. Mức trung bình của dự báo này tương ứng tăng trưởng khoảng 41% so với cùng kỳ và cao hơn đáng kể so với mức đồng thuận trước đó khoảng 12,5 tỷ USD. Công ty cũng kỳ vọng biên lợi nhuận gộp điều chỉnh sẽ duy trì quanh mức 56%.

Việc nâng triển vọng cho thấy động lực kinh doanh vẫn rất tích cực. Ban lãnh đạo tiếp tục ghi nhận nhu cầu mạnh đối với các bộ vi xử lý EPYC và chip AI, trong khi mảng Data Center được kỳ vọng vẫn sẽ là động lực tăng trưởng chính trong nửa cuối năm.

Do đó, phản ứng tiêu cực của thị trường không xuất phát từ lo ngại về sự suy yếu của các yếu tố cơ bản. Vấn đề phức tạp hơn nhiều. AMD hiện không chỉ cần tăng trưởng, mà còn phải tăng trưởng nhanh hơn những gì thị trường đang kỳ vọng.

Báo cáo lần này không làm thay đổi câu chuyện đầu tư dài hạn của AMD. Mảng Data Center tiếp tục tăng trưởng hơn gấp đôi, doanh thu toàn công ty lập kỷ lục mới và triển vọng quý tới cao hơn dự báo của giới phân tích. Các yếu tố nền tảng vẫn rất vững chắc, trong khi vị thế của AMD trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên, kết quả lần này cũng cho thấy kỳ vọng dành cho công ty hiện đã ở mức cực kỳ cao. Thị trường không còn phản ứng chỉ vì AMD tăng trưởng doanh thu 50% so với cùng kỳ. Nhà đầu tư đang tìm kiếm những cú vượt kỳ vọng thực sự lớn, sự tăng tốc rõ rệt của mảng Data Center và quá trình mở rộng biên lợi nhuận liên tục.

AMD đã có một quý kinh doanh tốt.

Đơn giản là công ty chưa tạo ra một báo cáo đủ mạnh để buộc thị trường phải nâng kỳ vọng thêm một lần nữa.

Và đó cũng chính là lý do vì sao, bất chấp doanh thu kỷ lục, tăng trưởng ba chữ số ở mảng Data Center và triển vọng được nâng lên, phản ứng ban đầu của nhà đầu tư vẫn mang màu sắc tiêu cực.