Pfizer không còn chỉ phụ thuộc vào COVID; công ty ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực 💰

Pfizer đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 khá tích cực, củng cố quan điểm rằng công ty đang dần giảm sự phụ thuộc vào mảng kinh doanh liên quan đến COVID-19 và tạo ra ngày càng nhiều doanh thu hơn từ các sản phẩm cốt lõi (core products) khác.

Kết quả kinh doanh quý

Doanh thu: 15,03 tỷ USD so với mức đồng thuận 14,41 tỷ USD (+3% so với cùng kỳ năm trước)

EPS điều chỉnh: 0,77 USD/cổ phiếu, vượt kỳ vọng 0,68 USD

Lỗ ròng theo chuẩn GAAP: 248 triệu USD (EPS: -0,04 USD), so với lợi nhuận 2,91 tỷ USD cùng kỳ năm trước — sự khác biệt chủ yếu đến từ chi phí tái cơ cấu một lần và khoản giảm giá trị tài sản vô hình

Eliquis (thuốc chống đông máu, đồng phát triển với Bristol Myers Squibb): 2,43 tỷ USD, tăng 19% YoY, vượt xa kỳ vọng (ước tính 2,08–2,09 tỷ USD)

Prevnar (vaccine): 1,34 tỷ USD, thấp hơn nhẹ so với dự báo 1,38 tỷ USD

Không còn chỉ là câu chuyện COVID

Điểm đáng chú ý nhất từ báo cáo lần này là doanh thu từ các sản phẩm không liên quan đến COVID tăng thêm 1,5 tỷ USD, giúp công ty nâng mức thấp trong dự báo doanh thu cả năm. Ngược lại, Pfizer đã hạ dự báo doanh thu từ mảng COVID (bao gồm vaccine và Paxlovid) xuống còn 4 tỷ USD, từ mức dự báo trước đó là 5 tỷ USD.

Điều này cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cơ cấu doanh thu của công ty. Pfizer đang bù đắp sự suy giảm từ hoạt động kinh doanh liên quan đến COVID thông qua:

Eliquis – doanh số tăng nhờ mức giá ròng tốt hơn tại Mỹ (giảm chiết khấu) cùng nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ.

Padcev – thuốc điều trị ung thư nhắm mục tiêu, giúp giảm bớt tác động từ sự suy yếu của mảng COVID.

Các sản phẩm từ hoạt động mua lại – doanh thu từ nhóm này tăng 25% so với cùng kỳ trên cơ sở hoạt động (operating basis).

Điều chỉnh dự báo

Doanh thu cả năm: hiện dự kiến đạt 60,5–62,5 tỷ USD (trước đó: 59,5–62,5 tỷ USD) — mức thấp của khoảng dự báo đã được nâng lên.

EPS điều chỉnh: giữ nguyên ở mức 2,80–3,00 USD/cổ phiếu (đã bao gồm tác động 650 triệu USD từ thỏa thuận cấp phép với công ty Trung Quốc Innovent Biologics, thương vụ có giá trị tiềm năng lên tới 10,5 tỷ USD).

Khoảng dự báo này cho thấy doanh thu năm nay có khả năng gần như đi ngang hoặc giảm nhẹ so với mức 62,6 tỷ USD trong năm 2025.

Cắt giảm chi phí – Giai đoạn mới

Pfizer đã công bố mở rộng chương trình cắt giảm chi phí:

Mục tiêu mới: tổng mức tiết kiệm ròng đạt 6,7 tỷ USD, cao hơn so với kế hoạch trước đó.

Công ty dự kiến tiết kiệm thêm 2,5 tỷ USD trong giai đoạn 2027–2029.

Trọng tâm bao gồm: Cải thiện danh mục sản phẩm, thay đổi cấu trúc mạng lưới vận hành, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động.

Giai đoạn đầu tiên của chương trình (1,5 tỷ USD tiết kiệm) đang đi đúng tiến độ và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Triển vọng – Động lực tăng trưởng từ thuốc béo phì

CEO Albert Bourla nhấn mạnh rằng các sản phẩm mới ra mắt và các sản phẩm đến từ hoạt động mua lại đang hoạt động tốt, đồng thời chương trình thuốc béo phì đang "tiến triển với động lực đáng kể". Điều này liên quan đến thương vụ mua lại Metzer trị giá 10 tỷ USD - Pfizer kỳ vọng thương vụ này sẽ giúp công ty xây dựng vị thế mạnh trong thị trường thuốc điều trị béo phì đang tăng trưởng nhanh (phân khúc GLP-1).

Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu từ các thử nghiệm kết hợp thuốc tiêm GLP-1 với hợp chất amylin. Kết quả tích cực có thể trở thành một chất xúc tác quan trọng cho giá cổ phiếu trong những quý tới.

Thị trường phản ứng khá bình tĩnh với báo cáo lần này - cổ phiếu gần như đi ngang trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Điều này cho thấy kết quả tích cực có thể đã phần nào được phản ánh vào giá, trong khi nhà đầu tư đang chờ đợi thêm bằng chứng dài hạn về quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh của Pfizer sau thời kỳ COVID-19.

Kể từ sau làn sóng COVID, cổ phiếu PFE đã duy trì xu hướng giảm mạnh, liên tục chịu áp lực từ các đường trung bình động hàm mũ (EMA). Nguồn: xStation.