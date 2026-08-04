Mở phiên Mỹ: S&P 500 lập đỉnh lịch sử, eo biển Hormuz sắp được mở lại, Palantir tăng 23%

S&P 500 đã hoàn toàn phục hồi mức giảm trong tháng 7 và thiết lập mức cao lịch sử mới (ATH). Nasdaq 100 cũng tiếp tục đà phục hồi, hiện chỉ còn cách mức ATH khoảng 4,6%. Đà tăng hiện tại được thúc đẩy bởi hai yếu tố chính:

Giá dầu giảm sau các báo cáo cho thấy thỏa thuận giữa Mỹ và Iran liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz có thể đạt được trong hôm nay hoặc ngày mai.

Cổ phiếu Palantir tăng mạnh sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý II vượt xa kỳ vọng.

Cả hai chỉ số cũng đang nhận được hỗ trợ từ sự cải thiện chung trong tâm lý thị trường toàn cầu. Hầu hết các chỉ số chứng khoán châu Âu lớn đều đang giao dịch trong sắc xanh hôm nay, từ DAX của Đức (+0,7%), Euro Stoxx 50 toàn châu Âu (+0,8%), cho đến WIG20 của Ba Lan (+0,7%).

Hình 1: Các cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất trong Nasdaq 100 (04.08.2026)

Nguồn: XTB Research, 04.08.2026

Ở vị trí dẫn đầu là Palantir, với mức tăng hơn 20% so với giá mở cửa phiên thứ Hai. Kết quả kinh doanh mà công ty công bố đã vượt xa kỳ vọng, cho thấy: Doanh thu đạt 1,94 tỷ USD, tăng 94% so với cùng kỳ năm trước. EPS đạt 0,41 USD, cải thiện 256% so với quý II/2025.

Hình 2: Bảng tài chính của Palantir

Nguồn: XTB Research, 04.08.2026

Mặc dù nhà đầu tư đã lưu ý đến sự gia tăng của chi phí trả bằng cổ phiếu (stock-based compensation) và lợi nhuận từ các khoản đầu tư vào SpaceX - những yếu tố tương tự trường hợp của Alphabet, phần nào làm sai lệch bức tranh về lợi nhuận thực tế từ hoạt động kinh doanh cốt lõi - nhưng động lực tăng trưởng của công ty vẫn cực kỳ ấn tượng. Trong quý III, Palantir kỳ vọng doanh thu sẽ tiếp tục tăng lên 2,16 tỷ USD.

Hình 3: Các cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất trong Nasdaq 100 (04.08.2026)

Nguồn: XTB Research, 04.08.2026

Nhóm cổ phiếu bán dẫn, hiện chiếm khoảng 1/4 tổng trọng số của Nasdaq 100, cũng đang phục hồi sau đợt giảm trong tháng 8. Diễn biến nổi bật: Marvell tăng 12%. ARM và Astera Labs tăng 10%. Intel và Sandisk tăng 7%. Động lực hỗ trợ đến từ các báo cáo kết quả kinh doanh gần đây của nhóm hyperscaler, cho thấy mức chi tiêu vốn (CAPEX) vẫn duy trì mạnh mẽ. Đối với Alphabet, chi tiêu vốn dự kiến có thể đạt 200 tỷ USD trong năm 2026. Bên cạnh đó, những lo ngại về khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh hơn cũng đã giảm bớt, tạo thêm yếu tố hỗ trợ cho nhóm công nghệ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tất cả các cổ phiếu nói trên vẫn đang giao dịch thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh giữa tháng 7.

Hình 4: Bản đồ nhiệt Nasdaq 100 (04.08.2026)

Nguồn: XTB Research, 04.08.2026

Không thể không nhắc đến sự sụt giảm của giá dầu thô và khí tự nhiên. Hiện tại, giá dầu Brent đã giảm xuống dưới 80 USD/thùng, thấp hơn hơn 20% so với mức đỉnh cục bộ cách đây chưa đầy hai tuần.

Giá LNG cũng giảm nhưng ở mức thấp hơn. Hợp đồng khí tự nhiên TTF tại châu Âu hiện giao dịch dưới 56 EUR/MWh, giảm 11% so với mức đỉnh ngày 24/7.

Giá năng lượng giảm chủ yếu đến từ phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trên CNBC, khi ông cho biết một thỏa thuận liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz có thể đạt được trong hôm nay hoặc ngày mai:

"Có khả năng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận về việc mở lại eo biển và tiến tới quá trình bình thường hóa tình hình trong cuộc xung đột này ngay trong hôm nay hoặc ngày mai."

"Điều này không chỉ liên quan đến năng lượng. Nó còn liên quan đến phân bón, các sản phẩm tinh chế và nhiều loại khí công nghiệp khác."

"Khi những mức giá này giảm xuống, chúng ta có thể chứng kiến nhu cầu tăng đáng kể nhờ sự cải thiện về chi phí."

Hình 5: Dầu thô [H4] (24.03.2026 - 04.08.2026)

Nguồn: xStation, 04.08.2026

Không chỉ Palantir công bố kết quả kinh doanh. Pfizer cũng đã công bố báo cáo quý II. Cơ cấu doanh thu của công ty đang có sự thay đổi tích cực khi tỷ trọng các sản phẩm không liên quan đến COVID tiếp tục tăng lên, điều này chắc chắn sẽ được nhà đầu tư đánh giá cao.

Pfizer kỳ vọng thương vụ mua lại Metsera sẽ giúp công ty xây dựng vị thế trong thị trường GLP-1 (thuốc điều trị béo phì) đang phát triển nhanh chóng.

Tiếp theo, thị trường sẽ chờ đợi báo cáo từ SpaceX và AMD. Cả hai công ty sẽ công bố kết quả sau khi thị trường Mỹ đóng cửa.

Đặc biệt, báo cáo của SpaceX sẽ là bài kiểm tra quan trọng đầu tiên đối với công ty kể từ khi chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ vào tháng 6.

Phân tích kỹ thuật

Hình 6: US100 [D1] (26.11.2025 - 04.08.2026)

Nguồn: xStation, 04.08.2026

Thị trường đang trong giai đoạn phục hồi mạnh mẽ sau đợt điều chỉnh giảm sâu gần đây. Kể từ tháng 3, một đà tăng mạnh đã xuất hiện, dù sau đó nhường chỗ cho làn sóng bán tháo khi chỉ số chạm các mức đỉnh cục bộ. Một diễn biến kỹ thuật quan trọng trong những tuần gần đây là việc đà giảm đã chững lại ở mức ngay trên ngưỡng Fibonacci 50% (tính từ sóng tăng lớn gần nhất), dao động quanh mốc 27.000 điểm.

Diễn biến giá trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy quyết tâm rõ ràng từ phía phe mua. Giá đã bứt phá dứt khoát qua các mức kháng cự, bao gồm mức thoái lui 23,6% và các đường trung bình động (EMA 50, 100 và 150).

Chỉ số RSI (chu kỳ 14) – sau khi từng kiểm tra vùng quá bán – đã tăng mạnh, vượt qua mốc trung tính 50 điểm để đạt mức 54,9.

Mục tiêu kỹ thuật trước mắt của phe mua là chinh phục lại các mức đỉnh gần nhất, nằm trên ngưỡng tâm lý 30.000 điểm. Trong trường hợp xảy ra đợt điều chỉnh cục bộ đối với đà tăng này, các mức EMA 50 và EMA 100 (vừa được giành lại) sẽ đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên. Chỉ khi giá cắt xuống dưới các đường này một cách dứt khoát và bền vững, triển vọng tăng trưởng hiện tại của thị trường mới bị đảo ngược.