Tin đầu ngày: Nasdaq 100 tăng 3,2% - Xu hướng tăng đã quay trở lại?

Nasdaq 100 tăng hơn 3% trong phiên hôm nay, ghi nhận một trong những mức tăng mạnh nhất kể từ đầu năm. Động lực đến từ giá dầu giảm sau những phát biểu của Scott Bessent, cùng với kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là Palantir, khi cổ phiếu tăng gần 30% trong phiên.

Thị trường chứng khoán

Bên cạnh Palantir, nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất thuộc về ngành bán dẫn, vốn đã trải qua một đợt điều chỉnh rất sâu trong tháng 7. ARM tăng 15%, Marvell tăng 14%, Astera Labs tăng 12%, Sandisk tăng 11%, Intel tăng 10%. Trong khi đó, AMD cũng tăng mạnh 8%, trước khi công bố kết quả kinh doanh quý sẽ được phát hành sau khi thị trường Mỹ đóng cửa hôm nay.

Hình 1: Bản đồ nhiệt Nasdaq 100 (04.08.2026)

Nguồn: XTB Research, 04.08.2026

Thị trường hiện đã phản ánh phần lớn kỳ vọng về lợi nhuận trong tương lai từ cuộc cách mạng AI vào mức định giá hiện tại. Vì vậy, AMD không chỉ cần đạt kỳ vọng của giới phân tích mà còn phải vượt đáng kể và đưa ra triển vọng rất tích cực cho những quý tới. Nhà đầu tư sẽ tập trung vào: Kết quả của mảng Data Center đang tăng trưởng mạnh, Khả năng sinh lời của các sản phẩm AI mới, Tiến độ phát triển các giải pháp AI. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tốc độ tăng trưởng chậm lại hoặc ban lãnh đạo đưa ra triển vọng thận trọng hơn đều có thể kích hoạt hoạt động chốt lời, gây áp lực lên toàn bộ nhóm bán dẫn.

Hình 2: Dashboard AMD

Nguồn: XTB Research, 04.08.2026

Trong những ngày gần đây, AMD cũng như nhiều doanh nghiệp bán dẫn khác được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh của nhóm hyperscaler, cho thấy mức chi tiêu vốn vẫn duy trì ở quy mô rất lớn. Đối với Alphabet, CAPEX trong năm 2026 được kỳ vọng đạt tới 200 tỷ USD. Ngoài ra, những lo ngại về việc Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ cũng giảm bớt sau cuộc họp FOMC gần nhất.

Hình 3: Các cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất Nasdaq 100 (04.08.2026)

Nguồn: XTB Research, 04.08.2026

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tất cả các cổ phiếu kể trên vẫn đang giao dịch thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh hồi tháng 6. Tính theo tháng: Sandisk giảm khoảng 18%, Intel cũng giảm gần 18%.

Quay trở lại với Palantir, cổ phiếu đang dẫn dắt đà tăng của toàn bộ chỉ số (dù vẫn thấp hơn đáng kể so với các mức đỉnh gần đây):

Trước khi công bố báo cáo, tâm lý thị trường khá thận trọng do lo ngại về việc Alex Karp và Peter Thiel bán cổ phiếu (mặc dù đây là hoạt động diễn ra khá thường xuyên tại Palantir).

Kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng: Doanh thu đạt 1,94 tỷ USD, tăng 94% so với cùng kỳ. EPS đạt 0,41 USD, tăng 256% so với quý II/2025.

Các sản phẩm của Palantir hiện không còn chỉ phục vụ thị trường hợp đồng chính phủ mà đã trở thành công cụ kinh doanh quan trọng cho khu vực tư nhân.

Động lực tăng trưởng của công ty vẫn rất mạnh. Trong quý III, Palantir dự kiến doanh thu đạt khoảng 2,16 tỷ USD.

Hình 4: Dashboard Palantir

Nguồn: XTB Research, 04.08.2026

Các báo cáo đáng chú ý tiếp theo sẽ đến từ SpaceX và AMD, đều được công bố sau khi thị trường Mỹ đóng cửa. Đối với SpaceX, đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng đầu tiên kể từ khi công ty IPO trên thị trường Mỹ vào tháng 6.

Tại châu Âu, các chỉ số lớn cũng đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh:

WIG20 (Ba Lan) tăng 1,4%.

FTSE MIB (Ý) tăng 1,3%.

Euro Stoxx 50 tăng 0,9%.

DAX (Đức) tăng 0,8%.

Hàng hóa

Một trong những chủ đề nổi bật nhất hôm nay là đà giảm của giá năng lượng, sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu trên CNBC rằng thỏa thuận về việc mở lại eo biển Hormuz có thể đạt được ngay trong hôm nay hoặc ngày mai:

"Có khả năng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận về việc mở lại eo biển ngay trong hôm nay hoặc ngày mai và từng bước đưa tình hình xung đột trở lại trạng thái bình thường hơn."

"Đây không chỉ là vấn đề năng lượng. Nó còn liên quan đến phân bón, các sản phẩm tinh chế và nhiều loại khí công nghiệp."

"Khi các mức giá này giảm xuống, chúng ta có thể chứng kiến nhu cầu tăng đáng kể nhờ áp lực chi phí được giảm bớt."

Hình 5: Dầu thô [H4] (24.03.2026 – 04.08.2026)

Nguồn: xStation, 04.08.2026

Hiện giá dầu Brent đã giảm xuống dưới 80 USD/thùng, thấp hơn hơn 20% so với chưa đầy hai tuần trước. Giá LNG cũng giảm nhưng với mức thấp hơn: Khí tự nhiên TTF hiện giao dịch quanh 54 USD/MWh, giảm khoảng 14% so với đỉnh cục bộ ngày 24/7.

Kim loại quý đồng loạt tăng giá, một phần nhờ lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tại các nền kinh tế lớn giảm xuống. Hiện tại:

Vàng tăng khoảng 1%, nhưng vẫn giao dịch dưới 4.100 USD/ounce.

Bạc tăng khoảng 3%, lên gần 60 USD/ounce.

Đồng cũng tăng khoảng 0,7%.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô

Hôm nay không có nhiều số liệu kinh tế quan trọng được công bố. Thị trường chủ yếu tập trung vào diễn biến của thị trường lao động Mỹ, chủ đề sẽ chi phối lịch kinh tế cho đến cuối tuần.

Báo cáo JOLTS tháng 6 cho thấy số lượng vị trí tuyển dụng tại Mỹ giảm nhẹ xuống còn khoảng 7,36 triệu, thấp hơn một chút so với dự báo 7,45 triệu. Tuy nhiên, tỷ lệ sa thải và tỷ lệ nghỉ việc tự nguyện vẫn duy trì ở mức rất ổn định.

Các sự kiện sắp tới: Thứ Tư: Báo cáo ADP Employment. Thứ Năm: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Thứ Sáu: Báo cáo Nonfarm Payrolls (NFP).

Tiền tệ

Đồng đô la vẫn chịu áp lực. Tình hình này càng trở nên bất lợi hơn do giá năng lượng sụt giảm (Mỹ là nước xuất khẩu ròng trong lĩnh vực này) và tâm lý chấp nhận rủi ro được cải thiện. Tỷ giá EUR/USD đang dao động quanh mức 1,152.

Hình 6: Biến động một số đồng tiền chính (04.08.2026)

Nguồn: XTB Research, 04.08.2026

Giá dầu giảm cũng gây áp lực lên: Đồng krone Na Uy (NOK), Đồng đô la Canada (CAD). Đây đều là những đồng tiền của các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu dầu. Trong khi đó, đồng yên Nhật cũng suy yếu trở lại khi USD/JPY tiếp tục xu hướng tăng sau đợt can thiệp phối hợp gần đây giữa Mỹ và Nhật Bản.

Theo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), quy mô can thiệp của phía Nhật có thể lên tới 59 tỷ USD, mức lớn nhất từng được ghi nhận nếu chỉ xét trong một ngày giao dịch. Mặc dù không thể xác định chính xác quy mô can thiệp từ phía Mỹ do thiếu dữ liệu chính thức, nhiều dấu hiệu cho thấy con số này có thể dao động trong khoảng 5–10 tỷ USD, ít nhất theo những thông tin được Scott Bessent để lại trong một cuộc họp tại Maryland.

Việc Mỹ phối hợp với Nhật Bản để hỗ trợ đồng yên cũng làm dấy lên trở lại các cuộc thảo luận về định hướng chính sách tiền tệ rộng hơn của Nhà Trắng. Khả năng Mỹ chủ động theo đuổi chính sách làm suy yếu đồng USD nhằm hỗ trợ xuất khẩu không còn là điều quá xa vời.

Đầu năm 2025, giới phân tích từng gọi kịch bản này là "Hiệp định Mar-a-Lago" (Mar-a-Lago Accord), được xem như một nỗ lực hiện đại nhằm tái hiện tinh thần của Hiệp định Plaza năm 1985.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB