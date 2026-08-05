Cổ phiếu SpaceX giảm 6% sau báo cáo lợi nhuận 🚩 Chỉ mảng “không gian” là chưa đủ với Phố Wall?

SpaceX công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 rất tích cực, vượt kỳ vọng của Phố Wall về cả doanh thu lẫn khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh. Mảng AI tiếp tục là động lực tăng trưởng chính khi doanh thu gần như tăng gấp ba lần so với cùng kỳ, trong khi Starlink vẫn duy trì tốc độ mở rộng thuê bao rất nhanh. SpaceX ngày càng thành công trong việc đa dạng hóa nguồn doanh thu, thu hẹp khoản lỗ ở mảng AI và củng cố vị thế trong các lĩnh vực không gian, AI và kết nối. Tuy nhiên, mức định giá của công ty vẫn ở ngưỡng rất cao. Đối với một doanh nghiệp được định giá khoảng 1,6 nghìn tỷ USD, tạo ra khoảng 40 tỷ USD doanh thu mỗi năm nhưng vẫn ghi nhận lỗ trên mỗi cổ phiếu, dư địa cho những sai sót trong quá trình thực thi gần như không còn. Nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ yêu cầu SpaceX duy trì tốc độ tăng trưởng "hyper-growth" trong nhiều năm tới để có thể biện minh cho mức định giá hiện tại. Bên cạnh đó, lượng hợp đồng tồn đọng (backlog) trị giá 47,5 tỷ USD vẫn được xem là khá khiêm tốn nếu xét đến mức độ phụ thuộc lớn của công ty vào các hợp đồng với chính phủ. Để so sánh, Lockheed Martin hiện có backlog hơn 230 tỷ USD, trong khi vốn hóa của SpaceX vẫn cao hơn nhiều lần tổng giá trị vốn hóa của các tập đoàn quốc phòng lớn nhất nước Mỹ cộng lại.

Những điểm nổi bật trong báo cáo kết quả kinh doanh của SpaceX

Doanh thu đạt 7,8 tỷ USD, cao hơn khoảng 15% so với mức đồng thuận 6,82 tỷ USD, tương ứng tăng 92% so với cùng kỳ và 44% so với quý trước.

EPS điều chỉnh đạt -0,09 USD, tốt hơn đáng kể so với kỳ vọng -0,29 USD.

EBITDA điều chỉnh tăng 191% so với cùng kỳ lên 3,5 tỷ USD, vượt xa mức đồng thuận 2,0 tỷ USD.

Lỗ ròng thu hẹp còn 541 triệu USD, tốt hơn đáng kể so với dự báo của giới phân tích, phản ánh khả năng cải thiện lợi nhuận tiếp tục diễn ra.

Lỗ hoạt động của mảng AI giảm xuống 1,26 tỷ USD, so với mức dự báo 2,39 tỷ USD, cho thấy hiệu quả vận hành đang cải thiện.

AI tiếp tục là mảng tăng trưởng nhanh nhất, với doanh thu tăng 247% so với cùng kỳ lên 2,56 tỷ USD.

Mảng Connectivity, bao gồm Starlink, ghi nhận 4,29 tỷ USD doanh thu, tăng 66% so với cùng kỳ và vẫn là nguồn doanh thu lớn nhất của SpaceX.

Mảng Space đạt 962 triệu USD doanh thu, tăng 29% so với cùng kỳ.

Số thuê bao Starlink tăng gấp đôi lên 12 triệu, thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng 12,19 triệu. Trong khi đó, ARPU giảm 22% xuống còn 66 USD/tháng, nhiều khả năng do công ty tiếp tục mở rộng sang các thị trường có mức giá thấp hơn.

Backlog tăng lên 47,5 tỷ USD, mang lại khả năng dự báo doanh thu khá tốt cho các quý tới.

SpaceX kết thúc quý với 100 tỷ USD tiền mặt và các khoản đầu tư, duy trì bảng cân đối kế toán rất vững mạnh.

Chi tiêu vốn (CapEx) đạt 18,4 tỷ USD, phản ánh việc công ty tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng AI và công nghệ không gian.

Các diễn biến doanh nghiệp đáng chú ý gồm: Phát hành 25 tỷ USD trái phiếu cao cấp đầu tiên. Công bố thương vụ mua lại Cursor trị giá 60 tỷ USD. Ký 14,1 tỷ USD hợp đồng dịch vụ điện toán đám mây. Nhận hơn 6 tỷ USD hợp đồng Starshield nhiều năm từ Chính phủ Mỹ.

Tính đến cuối tháng 6/2026, SpaceX cũng đang nắm giữ 18.712 Bitcoin, tương đương khoảng 1,2 tỷ USD theo giá thị trường hiện nay.

SpaceX gần như tăng gấp đôi doanh thu và cải thiện đáng kể khả năng sinh lời dù đầu tư ở mức kỷ lục

Quý II/2026 tiếp tục đánh dấu một giai đoạn tăng trưởng vượt bậc của SpaceX. Doanh thu gần như tăng gấp đôi so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường, trong khi công ty cũng thu hẹp đáng kể cả lỗ ròng lẫn lỗ hoạt động. Lỗ ròng giảm xuống còn 541 triệu USD, từ mức trên 1 tỷ USD của cùng kỳ năm trước, trong khi lỗ hoạt động giảm mạnh từ 970 triệu USD xuống chỉ còn 143 triệu USD. Một trong những điểm nổi bật nhất là EBITDA điều chỉnh tăng tới 191% lên 3,53 tỷ USD, cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi đang mở rộng nhanh hơn nhiều so với những gì chỉ nhìn vào lợi nhuận ròng có thể phản ánh.

Song song với đó, SpaceX vẫn đang triển khai một trong những chương trình đầu tư lớn nhất trong ngành công nghệ. Chi tiêu vốn tăng lên 18,3 tỷ USD, so với 10,1 tỷ USD trong quý trước và chỉ 2,8 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn khoản đầu tư này được dành cho hạ tầng AI, lĩnh vực đang nhanh chóng trở thành một trong những trụ cột tăng trưởng dài hạn quan trọng nhất của công ty. Dù đầu tư ở quy mô kỷ lục, SpaceX vẫn kết thúc quý với khoảng 100 tỷ USD tiền mặt và các khoản đầu tư, cùng tổng tài sản 192,7 tỷ USD, duy trì khả năng thanh khoản rất mạnh. Ở chiều ngược lại, tổng nợ và nghĩa vụ thuê tài chính đã tăng lên khoảng 39,3 tỷ USD, đồng nghĩa với việc công ty sẽ cần tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và tạo dòng tiền rất mạnh để hỗ trợ chương trình đầu tư hiện nay.

AI và Starlink tiếp tục là hai động lực tăng trưởng chính, nhưng kỳ vọng của thị trường vẫn ở mức rất cao

AI vẫn là mảng tăng trưởng nhanh nhất của SpaceX, với doanh thu tăng 247% so với cùng kỳ năm trước lên 2,56 tỷ USD. Quan trọng không kém, khả năng sinh lời đã cải thiện đáng kể khi khoản lỗ hoạt động của mảng này giảm gần một nửa so với quý trước, trong khi EBITDA điều chỉnh lần đầu tiên chuyển sang dương, đạt 1,14 tỷ USD. Đồng thời, năng lực tính toán AI đã được mở rộng lên 1,4 GW, và công ty đã ký các hợp đồng dịch vụ điện toán đám mây trị giá 14,1 tỷ USD, cho thấy nhu cầu đối với hạ tầng AI của SpaceX vẫn ở mức rất mạnh.

Starlink tiếp tục là động lực tăng trưởng lớn thứ hai của công ty. Số lượng thuê bao đã tăng gấp đôi lên 12 triệu, chòm vệ tinh được mở rộng lên khoảng 10.200 vệ tinh, phủ sóng 167 quốc gia, còn mảng Connectivity tạo ra 4,29 tỷ USD doanh thu, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Dịch vụ dành cho doanh nghiệp và chính phủ tiếp tục là những lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất, được hỗ trợ bởi các thỏa thuận mới với American Airlines, nhiều hãng hàng không khác, SoftBank, NTT Docomo, Spark NZ, cùng hơn 6 tỷ USD hợp đồng Starshield nhiều năm với Chính phủ Mỹ.

SpaceX mở rộng quan hệ hợp tác với Nvidia

SpaceX đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với Nvidia nhằm phát triển tải trọng điện toán mới Starmind AI-1. Dự án này hướng tới việc đưa năng lực điện toán tương đương trung tâm dữ liệu lên quỹ đạo bằng cách sử dụng GPU Rubin và CPU Vera thế hệ mới nhất của Nvidia. Nhờ đó, năng lực tính toán tối đa của các vệ tinh SpaceX dự kiến sẽ tăng lên khoảng 250 kW, qua đó nâng cao đáng kể khả năng xử lý dữ liệu và vận hành các mô hình AI tiên tiến trực tiếp trong không gian.

Cổ phiếu SpaceX (SPCX.US), khung D1

Nếu cổ phiếu mở cửa trong phiên ngày mai quanh mức giá hiện tại trên thị trường ngoài giờ, điều đó sẽ tương ứng với mức giá khoảng 116 USD/cổ phiếu, cao hơn khoảng 10% so với vùng đáy được ghi nhận vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, ngay cả sau nhịp phục hồi này, cổ phiếu vẫn thấp hơn hơn 50% so với mức đỉnh sau IPO. Dữ liệu từ S3 Partners trước đó đã cho thấy lượng vị thế bán khống ở mức rất cao trước khi báo cáo kết quả kinh doanh được công bố. Khoảng 95% số cổ phiếu có thể vay để bán khống đã được sử dụng, trong khi short interest đạt 34% lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float) - một mức độ đặt cược vào xu hướng giảm hiếm thấy, đặc biệt đối với một trong những công ty niêm yết lớn nhất của Mỹ. Mặc dù điều này làm gia tăng khả năng xảy ra một đợt short squeeze mạnh nếu tâm lý thị trường cải thiện, phản ứng ban đầu của thị trường đối với báo cáo kết quả kinh doanh vẫn mang tính tiêu cực. Đánh giá cuối cùng sẽ chỉ xuất hiện sau khi thị trường chính thức mở cửa và nhà đầu tư có thời gian phân tích đầy đủ cả kết quả kinh doanh lẫn những bình luận từ ban lãnh đạo.

Nguồn: xStation5