AMD dẫn đầu làn sóng tăng trưởng: Dự báo từ Phố Wall và Công Nghệ AI Mới

Các nhà phân tích Phố Wall dự báo rằng cổ phiếu AMD có thể tăng tới 40–50% trong vòng một năm tới, nhờ nhu cầu ngày càng tăng đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Sự phát triển nhanh chóng của thị trường AI, cùng với việc các doanh nghiệp gia tăng đầu tư vào các giải pháp điện toán tiên tiến, đang tạo ra điều kiện thuận lợi để AMD tăng trưởng mạnh mẽ. Công ty liên tục mở rộng danh mục sản phẩm dành cho trung tâm dữ liệu và hệ thống điện toán hiệu năng cao, bao gồm CPU, GPU và bộ tăng tốc AI mạnh mẽ. Điều này đã giúp AMD được nhà đầu tư đánh giá cao như một công ty sáng tạo với nền tảng tài chính vững chắc, từ đó mang lại dự báo tích cực cho giá trị cổ phiếu. Một yếu tố then chốt có thể đóng góp vào doanh thu tương lai của AMD là các sản phẩm mới thuộc dòng Instinct MI400.

Một điểm quan trọng khác trong chiến lược của AMD là nền tảng Helios. Đây là hạ tầng tích hợp được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng AI tiên tiến nhất, chẳng hạn như huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), vốn yêu cầu sức mạnh tính toán khổng lồ. Việc giao hàng nền tảng Helios được lên kế hoạch trong nửa cuối năm 2026, hứa hẹn sẽ củng cố vị thế AMD trên thị trường giải pháp AI cho doanh nghiệp.

Nhờ những đổi mới này, AMD kỳ vọng doanh thu từ mảng bộ tăng tốc AI sẽ tăng trưởng mạnh, có thể đạt hàng chục tỷ USD trong những năm tới. Các dự báo cho thấy sự phát triển năng động sẽ tiếp tục. Với danh mục sản phẩm đa dạng và sự quan tâm ngày càng lớn từ khách hàng, AMD đang ở vị thế thuận lợi để giành thêm thị phần và cạnh tranh hiệu quả với các đối thủ hàng đầu trong ngành, đặc biệt là NVIDIA. Các nhà phân tích đồng thuận rằng năm 2026 có thể sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử AMD. Việc ra mắt thế hệ giải pháp mới, chẳng hạn như bộ tăng tốc Instinct MI450 và nền tảng Helios, được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể doanh thu, cải thiện biên lợi nhuận hoạt động và nâng cao khả năng sinh lời. Những công nghệ tiên tiến này, kết hợp với nhu cầu AI ngày càng tăng, sẽ giúp AMD cạnh tranh hiệu quả hơn với đối thủ dẫn đầu thị trường hiện nay. Kết quả là, công ty không chỉ có cơ hội duy trì vị thế, mà còn gia tăng đáng kể thị phần trên thị trường bán dẫn toàn cầu, củng cố vị thế là một nhân tố chủ chốt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu.