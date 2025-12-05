NATGAS tăng vọt 5%, đạt mức cao nhất trong 3 năm 🔎

Thời tiết lạnh và nhu cầu mùa đông tăng mạnh đang hỗ trợ giá hợp đồng tương lai khí tự nhiên (NATGAS) trên ICE, với mức tăng hơn 5% hôm nay. Khi nhiệt độ trên khắp nước Mỹ giảm sâu, nhu cầu sưởi ấm tăng vọt, kéo theo nhu cầu khí tự nhiên dùng cho sưởi dân dụng và phát điện.

Xuất khẩu LNG của Mỹ tiếp tục mạnh mẽ. Mỹ vẫn duy trì mức xuất khẩu khí tự nhiên hoá lỏng rất lớn ra thị trường toàn cầu. Nhu cầu xuất khẩu này hút bớt nguồn cung trong nước, đẩy giá khí Mỹ lên cao.

Nguồn cung thắt chặt & tồn kho giảm. Với tồn kho thấp hơn và nhu cầu LNG toàn cầu cao, cán cân cung–cầu ngày càng trở nên eo hẹp. Sự khan hiếm này đẩy giá tăng mạnh.

Cạnh tranh từ các trung tâm dữ liệu và ngành sử dụng nhiều năng lượng. Hạ tầng trung tâm dữ liệu (đặc biệt là các trung tâm dữ liệu phục vụ AI) đang mở rộng và kéo theo nhu cầu điện tăng mạnh, gây thêm áp lực lên nhu cầu khí — nhất là đối với các nhà sản xuất tại Mỹ.

Hợp đồng tương lai khí tự nhiên được báo cáo đã tăng lên hơn 5 USD/MMBtu — mức cao chưa thấy kể từ năm 2022.

Đợt tăng giá gần đây diễn ra rất mạnh: mức tăng theo năm là đáng kể, phản ánh cả yếu tố mùa vụ lẫn sự dịch chuyển cấu trúc của nhu cầu.

Hiện tại, tồn kho khí Mỹ cao hơn mức trung bình mùa vụ 5%, nhưng điều này cũng không đủ để kìm hãm đà tăng của thị trường.

Nguồn: xStation5

Dù đã điều chỉnh giảm từ vùng 5.50 USD, NATGAS vẫn tăng hơn 5% trong ngày.

Nguồn: xStation5

Diễn giải báo cáo CoT khí tự nhiên (21/10/2025)

• Producers/Merchants (nhà sản xuất/thương nhân) tăng mạnh cả vị thế mua lẫn bán, với lượng tăng ở vị thế bán lớn hơn. Điều này phản ánh hoạt động phòng hộ gia tăng khi giá tăng cao, cho thấy nhóm này kỳ vọng thị trường sẽ biến động hoặc có rủi ro giảm trong ngắn hạn.

• Swap Dealers mở rộng cả vị thế mua và bán, duy trì quy mô rất lớn. Họ chủ yếu thực hiện vai trò trung gian chuyển giao rủi ro, không nêu ra quan điểm xu hướng rõ ràng — phù hợp với bối cảnh cả người mua lẫn người bán vật chất đều tăng hedging.

• Managed Money (quỹ đầu cơ) giảm mạnh vị thế mua, đồng thời tăng vị thế spread và giữ vị thế bán ở mức thấp. Tín hiệu chính là giảm 69.000 hợp đồng long, phản ánh chốt lời và giảm niềm tin vào việc giá tiếp tục tăng trong ngắn hạn.

• Other Reportables (tổ chức nhỏ hơn) lại tăng mạnh vị thế mua, cho thấy nhóm này đặt cược vào xu hướng tăng tiếp hoặc biến động lớn — trái ngược hoàn toàn với hành động chốt lời của Managed Money.

• Vị thế spreading tăng mạnh ở nhiều nhóm, đặc biệt là Managed Money và Other Reportables, phản ánh tâm lý thị trường bất định và kỳ vọng giá dao động rộng thay vì một xu hướng rõ ràng.

• Tập trung vị thế bán ở mức rất cao, với nhóm trader lớn nhất nắm 54% tổng số vị thế bán (gross) và gần 48% theo cơ sở net. Điều này cho thấy các tay chơi lớn kiểm soát phần lớn vị thế short — làm tăng nguy cơ "short squeeze" mạnh nếu thời tiết hoặc nguồn cung thắt chặt.

• Tổng open interest tiếp tục tăng, củng cố rằng đợt tăng này được hỗ trợ bởi dòng tiền mới thay vì chỉ là biến động nhất thời.

Cấu trúc CoT phản ánh một thị trường đang bước vào giai đoạn cuối của một đợt tăng mạnh: Hedgers thương mại bán ra khi giá cao (bearish). Managed Money rút vốn và giảm long (yếu dần). Các tổ chức nhỏ hơn tăng long (late-cycle optimism)., Spreads tăng mạnh → kỳ vọng biến động lớn. Tập trung short cao → rủi ro short squeeze mạnh nếu có cú sốc thời tiết. Thị trường khí tự nhiên hiện ở trạng thái nhạy cảm cao, với khả năng biến động mạnh theo hướng bất kỳ, nhưng có dư địa bùng nổ tăng nếu xuất hiện các yếu tố thắt chặt như thời tiết cực lạnh hoặc gián đoạn nguồn cung.

Nguồn: CoT, CFTC, ICE