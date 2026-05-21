⚡ AMD sẽ đầu tư 10 tỷ USD vào Đài Loan để xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo

AMD công bố kế hoạch đầu tư hơn 10 tỷ USD vào hệ sinh thái công nghệ tại Đài Loan nhằm củng cố hạ tầng AI. Công ty sẽ hợp tác với ASE và SPIL trong các công nghệ gọi là “bridge bonding”, trong khi nền tảng HELIOS sử dụng bộ xử lý Venice dựa trên tiến trình 2 nm của TSMC cùng với AMD Instinct MI450X sẽ sẵn sàng hỗ trợ các hệ thống AI quy mô gigawatt trong nửa cuối năm 2026.
Sau đà tăng trong phiên giao dịch hôm qua, cổ phiếu AMD đang giao dịch với tâm lý trái chiều trong phiên pre-market hôm nay. Tuy nhiên, nếu Nasdaq mở cửa trong sắc xanh, động lực tăng của nhóm bán dẫn sau báo cáo mạnh mẽ từ Nvidia có thể tiếp tục được duy trì. Hiện tại, AMD được xem là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Nvidia trong thị trường hạ tầng AI.
Mục tiêu của kế hoạch này là củng cố các quan hệ đối tác chiến lược và mở rộng năng lực sản xuất cũng như lắp ráp các dòng chip AI tiên tiến. Công ty muốn tập trung phát triển các công nghệ tiết kiệm năng lượng hơn cho hệ thống AI và bộ xử lý. Ngoài ASE và SPIL, AMD cũng đang hợp tác với nhiều đối tác Đài Loan khác như PTI, Sanmina, Wiwynn, Wistron và Inventec.
CEO AMD Lisa Su nhấn mạnh rằng việc AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi đang làm gia tăng nhu cầu của khách hàng đối với hạ tầng điện toán. Đài Loan tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu, chủ yếu nhờ vị thế của TSMC.
