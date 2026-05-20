Mở phiên Mỹ: NASDAQ tăng trước thềm công bố báo cáo lợi nhuận của NVIDIA

Thị trường Mỹ mở cửa tăng điểm hôm nay, nối tiếp đà tích cực từ thị trường châu Âu. Cả S&P 500 (+0.7%) và NASDAQ Composite (+1.3%) đều đang giao dịch cao hơn. Cổ phiếu được hỗ trợ bởi mức giảm 4% của giá năng lượng, giúp làm chậm đà tăng của lợi suất trái phiếu.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng vượt 4.68% vào ngày hôm qua, đạt mức cao nhất kể từ tháng 1/2025, thời điểm Tổng thống Trump nhậm chức. Điều này tương đương với mức tăng tích lũy hơn 70 điểm cơ bản kể từ tháng 2. Dù tác động của đợt tăng này lên thị trường chứng khoán cho đến nay vẫn tương đối hạn chế, chúng tôi cho rằng nếu xu hướng tiếp diễn, áp lực có thể gia tăng đáng kể.

Sự ổn định hôm nay cho phép nhà đầu tư tập trung hoàn toàn vào báo cáo lợi nhuận của NVIDIA sẽ công bố tối nay. Do công ty phụ thuộc lớn vào chỉ 5 khách hàng (Microsoft, Amazon, TSMC, Alphabet và Meta), những bên chiếm hơn 50% doanh thu, khả năng dự báo doanh thu của NVIDIA phần nào cao hơn nhiều công ty khác. Vì vậy, sự chú ý sẽ tập trung vào các chi tiết. Trong đó bao gồm hiệu suất của các sản phẩm mới như Rubin, CPU Vera và DGX Spark.

Cổ phiếu của công ty tăng 2% trong lúc chờ báo cáo. Trong khi đó, Intel, Micron, AMD, Marvell Technology và ARM Holdings đều ghi nhận mức tăng đáng kể hơn, được hỗ trợ bởi kế hoạch đình công của nhân viên tại một trong những đối thủ lớn nhất của họ là Samsung. AMD dường như cũng được hưởng lợi từ việc một số nhà phân tích nâng giá mục tiêu.

Tất cả những điều này diễn ra trong bối cảnh không có thay đổi lớn nào trong môi trường kinh tế vĩ mô và địa chính trị. Hôm nay sẽ không có dữ liệu kinh tế quan trọng ảnh hưởng mạnh tới thị trường được công bố (các dữ liệu tiếp theo — PMI tháng 5 — sẽ được công bố vào ngày mai). Chúng ta cũng không nhận được tuyên bố cụ thể nào từ Donald Trump, người vẫn tiếp tục phát biểu thất thường liên quan đến cuộc chiến tại Iran.

Phân tích kỹ thuật

US100 (D1)

Nguồn: xStation (20.05.2026)

US100 đang di chuyển trong một kênh tăng rất dốc và mạnh sau cú bật tăng lớn từ đáy giữa tháng 3/2026. Sau khi thiết lập mức đỉnh mới, thị trường hiện đang tạm nghỉ. Giá hiện đang trải qua một nhịp điều chỉnh cục bộ, nhưng vẫn nằm trong nửa trên của kênh giá. Nếu đợt điều chỉnh sâu hơn, vùng hỗ trợ và điểm dừng quan trọng đầu tiên là mức Fibonacci 23.6% (quanh 28,000 điểm). Cấu trúc hiện vẫn nghiêng rõ ràng theo xu hướng tăng. Giá đã cách khá xa các đường trung bình động (đặc biệt là SMA 50), xác nhận động lượng mạnh nhưng đồng thời cũng phát tín hiệu cảnh báo - thị trường đang hơi quá nóng trong ngắn hạn.

Tin tức công ty

Micron Technology (MU.US): Cổ phiếu tăng hơn 3.5%, được thúc đẩy bởi dòng tiền rút khỏi các nhà sản xuất châu Á trong bối cảnh xuất hiện báo cáo về khả năng đình công tại các nhà máy Samsung. Công ty cũng vừa bắt đầu gửi mẫu thử bộ nhớ máy chủ DDR5 256GB thế hệ mới và triển khai hàng loạt ổ SSD dung lượng 245TB hiệu suất cao mang tính đột phá. Cả hai sản phẩm đều là thành phần thiết yếu để tiếp tục mở rộng hạ tầng AI toàn cầu.

Target (TGT.US): Gã khổng lồ bán lẻ công bố kết quả Q1/2026 vượt xa kỳ vọng thị trường cả về lợi nhuận lẫn doanh thu. EPS điều chỉnh đạt 1.71 USD (so với dự báo 1.46 USD), trong khi doanh thu tăng 6.7% YoY lên 25.4 tỷ USD. Tăng trưởng được thúc đẩy bởi lượng khách đến cửa hàng tăng mạnh (+4.4%) và doanh số kỹ thuật số tăng gần 9%, được hỗ trợ bởi dịch vụ giao hàng trong ngày mới (Target Circle 360). Dù nâng triển vọng doanh số cả năm, cổ phiếu vẫn giảm hơn 5%. Nhà đầu tư lo ngại về việc biên lợi nhuận hoạt động giảm (từ 6.2% xuống 4.5% YoY), chủ yếu do chi phí bán hàng và quản lý tăng cao.

Lowe's (LOW.US): Công ty dẫn đầu thị trường cải tạo nhà ở tại Mỹ công bố kết quả Q1/2026 tích cực, vượt dự báo Wall Street cả về lợi nhuận và doanh thu. EPS điều chỉnh đạt 3.03 USD, cao hơn kỳ vọng 2.97 USD. Điểm bất ngờ tích cực lớn nhất là tăng trưởng doanh số cùng cửa hàng (+0.6%), đánh dấu quý tăng trưởng thứ tư liên tiếp. Thành công này được thúc đẩy bởi mức tăng 15.5% của thương mại điện tử cùng nhu cầu ổn định từ nhóm nhà thầu chuyên nghiệp và thị trường thiết bị gia dụng lớn. Ban lãnh đạo giữ nguyên toàn bộ dự báo cả năm. Tuy nhiên, cổ phiếu hiện vẫn giảm nhẹ (-0.5%).

Hasbro (HAS.US): Nhà sản xuất đồ chơi và trò chơi nổi tiếng của Mỹ ghi nhận khởi đầu tuyệt vời cho năm 2026, dễ dàng vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD (so với kỳ vọng 963.9 triệu USD). EPS đạt 1.47 USD (dự báo 1.13 USD). Động lực lợi nhuận chính đến từ mảng Wizards và Digital Gaming, tăng trưởng 26%. Trò chơi di động Monopoly Go! đóng góp thêm 41 triệu USD lợi nhuận. Tuy nhiên, tâm lý tích cực bị lu mờ bởi dự báo EBITDA cả năm thấp hơn kỳ vọng và doanh thu mảng giải trí giảm mạnh 24%. Điều này khiến cổ phiếu công ty giảm hơn 8%.

Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB