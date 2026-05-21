Thị trường mới chỉ bắt đầu tiêu hóa báo cáo mới nhất của NVIDIA, và ngay trong những phút đầu tiên của phiên giao dịch ngoài giờ cũng đã cho thấy kỳ vọng dành cho công ty đã ở mức cao đến thế nào. Tại thời điểm viết bài, cổ phiếu NVIDIA dao động quanh mức tham chiếu trong giao dịch after-hours, điều này cho thấy rõ rằng nhà đầu tư vẫn đang cố đánh giá liệu ngay cả những kết quả mạnh mẽ như vậy có còn đủ để tiếp tục duy trì sự lạc quan khổng lồ xoay quanh toàn bộ thị trường trí tuệ nhân tạo hay không. Điều này thực chất phản ánh chính xác vị thế hiện tại của công ty. Thị trường không còn đặt câu hỏi liệu NVIDIA có thể công bố kết quả mạnh hay không. Câu hỏi bây giờ là liệu chúng có đủ mạnh để tiếp tục duy trì câu chuyện về siêu chu kỳ AI kéo dài nhiều năm hay không.

Nhưng công bằng mà nói, NVIDIA một lần nữa đã công bố một báo cáo khó có thể mô tả bằng từ nào khác ngoài “ấn tượng”. Công ty kết thúc quý I năm tài khóa 2027 với doanh thu đạt 81,6 tỷ USD, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước và tăng 20% so với quý trước. Chỉ vài năm trước, những con số như vậy đối với một công ty bán dẫn dường như hoàn toàn phi thực tế. Ngày nay, NVIDIA đạt được chúng trong khi vẫn duy trì quỹ đạo tăng trưởng giống như một công ty đang ở giai đoạn mở rộng cực mạnh hơn là một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới.

Mảng Data Center nổi bật nhất khi tạo ra 75,2 tỷ USD doanh thu và rõ ràng là trung tâm tuyệt đối của toàn bộ báo cáo lần này. Đây cũng là nơi thể hiện rõ nhất масшcale chuyển đổi của NVIDIA trong những năm gần đây. Một công ty từng chủ yếu gắn liền với gaming và card đồ họa cho máy tính cá nhân giờ đây đã trở thành một trong những trụ cột cốt lõi của hạ tầng trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Trên thực tế, phần lớn làn sóng bùng nổ AI hiện tại được xây dựng trên chip của NVIDIA, kiến trúc của họ và hệ sinh thái công nghệ mà công ty đã phát triển suốt nhiều năm.

Điều quan trọng là tăng trưởng doanh thu cực mạnh vẫn tiếp tục đi kèm với khả năng sinh lời vượt trội. Biên lợi nhuận gộp duy trì gần mức 75%, trong khi cả lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận ròng đều tiếp tục lập kỷ lục mới. Đây là tín hiệu cực kỳ quan trọng đối với thị trường, bởi nó cho thấy NVIDIA không chỉ hưởng lợi từ nhu cầu AI tăng cao mà còn vẫn là một công ty có khả năng thương mại hóa lợi thế công nghệ của mình một cách rất hiệu quả. Ở quy mô hiện tại, việc duy trì biên lợi nhuận ở những mức như vậy là bằng chứng rõ ràng rằng đối thủ cạnh tranh vẫn còn ở khá xa phía sau.

Tuy nhiên, điều còn quan trọng hơn chính là những gì công ty truyền tải về các quý sắp tới. Guidance cho thấy doanh thu quý tới có thể đạt khoảng 91 tỷ USD, cho thấy NVIDIA vẫn nhìn thấy nhu cầu cực kỳ mạnh mẽ đối với các giải pháp của mình và chưa nhận thấy dấu hiệu giảm tốc đáng kể nào trong đầu tư hạ tầng AI. Đặc biệt đáng chú ý là triển vọng này chưa bao gồm toàn bộ tiềm năng của thị trường Trung Quốc trong mảng Data Center compute. Nói cách khác, ngay cả khi không có đóng góp đáng kể từ Trung Quốc, công ty vẫn tăng trưởng với tốc độ mà phần lớn thị trường khó có thể theo kịp.

Vì vậy, báo cáo hôm nay không chỉ đơn thuần là một quý mạnh nữa. Nó xác nhận rằng NVIDIA đã vượt ra ngoài vai trò của một công ty bán dẫn truyền thống để trở thành một thành tố trung tâm của toàn bộ câu chuyện trí tuệ nhân tạo. Theo nhiều cách, chính kết quả của NVIDIA hiện đang dẫn dắt tâm lý trên toàn bộ lĩnh vực công nghệ và củng cố niềm tin của nhà đầu tư rằng làn sóng AI hiện tại vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước.

Dĩ nhiên, khi quy mô kinh doanh tiếp tục mở rộng, kỳ vọng của thị trường cũng ngày càng tăng cao. Với mức định giá hiện tại, nhà đầu tư sẽ cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đà tăng trưởng chậm lại, biên lợi nhuận bị thu hẹp hoặc cạnh tranh gia tăng. Tuy nhiên, sau những kết quả này, thật khó để phủ nhận rằng NVIDIA vẫn là công ty không chỉ đang hưởng lợi từ làn sóng AI, mà còn phần lớn đang định hình chính tốc độ phát triển của toàn bộ thị trường trí tuệ nhân tạo.