Báo cáo thu nhập của Nvidia cho thấy điều gì?

NVIDIA đã công bố kết quả kinh doanh quý I năm tài khóa 2027 một lần nữa vượt kỳ vọng thị trường ở cả doanh thu lẫn lợi nhuận. Đồng thời, phản ứng của thị trường lại tương đối dè dặt, điều này cho thấy nhà đầu tư ngày càng ít tập trung vào động lực “beat and raise” đơn thuần mà đang chú ý nhiều hơn đến chất lượng tăng trưởng, mức độ đa dạng hóa và tính bền vững của tăng trưởng trong bối cảnh chu kỳ đầu tư AI toàn cầu.

Kết quả so với kỳ vọng: Một quý vượt dự báo mạnh mẽ khác trong môi trường kỳ vọng cực cao

Doanh thu đạt 81,615 tỷ USD so với mức đồng thuận Bloomberg là 79,15 tỷ USD, đánh dấu mức vượt kỳ vọng rõ rệt đồng thời tăng 85% so với cùng kỳ năm trước và tăng 20% so với quý trước. Quy mô vượt dự báo này xác nhận rằng nhu cầu đối với hạ tầng AI vẫn mạnh hơn kỳ vọng, bất chấp nền so sánh đã rất cao và kỳ vọng thị trường ngày càng khắt khe hơn.

EPS theo chuẩn GAAP đạt 2,39 USD, trong khi EPS non-GAAP đạt 1,87 USD, cả hai đều vượt ước tính đồng thuận và tiếp tục khẳng định sức mạnh của đòn bẩy hoạt động cũng như khả năng chuyển hóa tăng trưởng doanh thu thành lợi nhuận của công ty.

Về khả năng sinh lời, biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức rất mạnh 74,9%, cho thấy sức mạnh định giá ổn định bất chấp việc công ty tiếp tục mở rộng quy mô và độ phức tạp trong hoạt động ngày càng gia tăng.

Các điểm nổi bật tài chính chính Q1 FY2027

Doanh thu: 81,615 tỷ USD so với kỳ vọng 79,15 tỷ USD, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước và tăng 20% so với quý trước

EPS: 2,39 USD so với vùng đồng thuận 1,77–1,80 USD

Biên lợi nhuận gộp: 74,9% so với khoảng 75% kỳ vọng

Lợi nhuận hoạt động: 53,536 tỷ USD, tăng 147% so với cùng kỳ năm trước

Lợi nhuận ròng: 58,321 tỷ USD, tăng 211% so với cùng kỳ năm trước

Doanh thu mảng Data Center: 75,2 tỷ USD so với khoảng 73,5 tỷ USD kỳ vọng, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước

Chi phí hoạt động: 7,621 tỷ USD, nhìn chung phù hợp kỳ vọng và phản ánh hiệu quả hoạt động tiếp tục được duy trì ở quy mô lớn

Data Center là nền tảng của chu kỳ AI

Mảng Data Center tiếp tục là thành phần quan trọng nhất của báo cáo, tạo ra 75,2 tỷ USD doanh thu. Đây thực chất là yếu tố định hình chu kỳ tăng trưởng hiện tại và tiếp tục đóng vai trò là kênh thương mại hóa chính của làn sóng bùng nổ AI toàn cầu.

Kết quả này xác nhận rằng nhu cầu từ hyperscalers, các nhà cung cấp AI cloud và khách hàng doanh nghiệp vẫn cực kỳ mạnh mẽ, trong khi cấu trúc tăng trưởng ngày càng được thúc đẩy không chỉ bởi GPU mà còn bởi toàn bộ hệ sinh thái AI computing và networking rộng lớn hơn.

Quy mô và hiệu quả hoạt động

Ở cấp độ vận hành, NVIDIA một lần nữa cho thấy khả năng mở rộng quy mô vượt trội. Lợi nhuận hoạt động hơn 53 tỷ USD, kết hợp với chi phí hoạt động tương đối ổn định ở mức 7,6 tỷ USD, cho thấy cấu trúc đòn bẩy hoạt động cực kỳ mạnh.

Trên thực tế, điều này có nghĩa là mỗi USD doanh thu tăng thêm đều chuyển hóa thành mức tăng lợi nhuận lớn hơn tương xứng, và đây vẫn là một trong những trụ cột chính hỗ trợ mức định giá premium của công ty.

Hoàn vốn cho cổ đông như một dấu hiệu của sự trưởng thành chu kỳ

Một yếu tố quan trọng khác của báo cáo là việc công ty công bố thêm chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 80 tỷ USD, đồng thời tăng cổ tức hàng quý từ 0,01 USD/cổ phiếu lên 0,25 USD/cổ phiếu. Điều này cho thấy công ty đang bước vào giai đoạn mà bên cạnh tăng trưởng cực mạnh, việc hoàn vốn và phân phối dòng tiền cho cổ đông ngày càng trở nên quan trọng hơn.

Việc mở rộng mạnh chương trình buyback cùng với mức tăng cổ tức đáng kể cho thấy NVIDIA không chỉ tiếp tục tái đầu tư mạnh cho tăng trưởng mà còn ngày càng nhấn mạnh vào lợi ích cổ đông, điều mà ở quy mô công ty hiện tại càng củng cố thêm chất lượng và tính ổn định của mô hình kinh doanh.

Guidance: tín hiệu cho thấy chu kỳ AI vẫn tiếp tục mở rộng

Yếu tố quan trọng nhất đối với thị trường vẫn là triển vọng tương lai. NVIDIA kỳ vọng doanh thu quý tới khoảng 91 tỷ USD, so với mức đồng thuận 87,2 tỷ USD. Đây tiếp tục là một mức vượt kỳ vọng rõ rệt khác và củng cố quan điểm rằng nhu cầu đối với hạ tầng AI vẫn đang ở trong pha mở rộng, chưa xuất hiện dấu hiệu giảm tốc đáng kể nào.

Điều quan trọng là guidance này chưa bao gồm bất kỳ đóng góp doanh thu nào từ thị trường Trung Quốc trong mảng Data Center compute, điều này để lại tiềm năng tăng trưởng bổ sung trong trung và dài hạn nếu điều kiện pháp lý thay đổi.

Rubin, cạnh tranh và cấu trúc thị trường

Dù kết quả rất mạnh, nhà đầu tư vẫn tập trung vào một số khu vực rủi ro chính. Đầu tiên là quá trình chuyển đổi sang các kiến trúc thế hệ mới, bao gồm nền tảng Rubin, dự kiến sẽ kế nhiệm Blackwell và tiếp tục cải thiện hiệu quả cũng như khả năng mở rộng của hạ tầng AI.

Thứ hai là sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ AMD, Broadcom và Google, những công ty đang đẩy nhanh nỗ lực phát triển custom silicon và các kiến trúc compute thay thế nhằm giành thị phần lớn hơn trong chi tiêu AI toàn cầu.

Thứ ba là Trung Quốc, thị trường vẫn rất quan trọng nhưng đang bị hạn chế một phần, duy trì yếu tố bất định đồng thời cũng giữ lại upside optionality trong trung hạn.

Góc nhìn thị trường

Kết quả mới nhất của NVIDIA một lần nữa xác nhận rằng chu kỳ đầu tư AI toàn cầu vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, trong khi công ty tiếp tục nằm ở trung tâm với vai trò nhà cung cấp hạ tầng compute hàng đầu.

Đồng thời, đang xuất hiện sự thay đổi rõ rệt trong cách thị trường diễn giải kết quả kinh doanh. Nhà đầu tư không còn chỉ phản ứng với việc vượt kỳ vọng lợi nhuận mà ngày càng tập trung hơn vào động lực tăng trưởng tương lai, chất lượng guidance và khả năng duy trì vị thế dẫn đầu công nghệ của công ty. Theo nghĩa đó, NVIDIA đang dần chuyển mình từ một công ty báo cáo lợi nhuận truyền thống thành một chỉ báo cốt lõi phản ánh sức khỏe của toàn bộ chu kỳ đầu tư trí tuệ nhân tạo toàn cầu.