AMD tăng 3% sau thông báo tích hợp bộ xử lý của Oracle

- Oracle sẽ triển khai 50.000 chip AMD vào cơ sở hạ tầng đám mây của mình như một giải pháp thay thế cho Nvidia.
- Cạnh tranh giữa các nhà sản xuất chip đang ngày càng gay gắt, và các quyết định của Oracle có khả năng làm thay đổi cán cân quyền lực trên thị trường.
Bộ phận Cơ sở hạ tầng đám mây của Oracle (ORCL.US) thông báo rằng họ sẽ triển khai 50.000 GPU của AMD (AMD.US) bắt đầu từ nửa sau của năm 2026 như một giải pháp thay thế cho các sản phẩm của Nvidia trong các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Điều này cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường GPU AI, nơi Nvidia từ lâu đã chiếm vị thế thống trị – chip của hãng được sử dụng, trong số các ứng dụng khác, để phát triển ChatGPT và chiếm hơn 90% thị phần trong thị trường trung tâm dữ liệu.
Đối với Oracle, thế hệ chip AMD Instinct MI450 sẽ được tích hợp vào cơ sở hạ tầng đám mây của họ cho các ứng dụng AI tiên tiến, đặc biệt là trong lĩnh vực inference, mà Oracle nhấn mạnh là khu vực chính để khách hàng áp dụng chip mới.
Trên thị trường chứng khoán, thông báo này có tác động ngay lập tức. Cổ phiếu AMD tăng 3,07% ngoài phiên. Nhìn rộng hơn, trong vài tuần gần đây, thị trường đã chứng kiến sự chuyển hướng rõ rệt trong các ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng sang các giải pháp AI. OpenAI, vốn trước đây gắn chặt với Nvidia, gần đây đã ký một thỏa thuận nhiều năm với AMD (6 GW công suất trong nhiều năm), nếu triển khai đầy đủ, có thể đồng nghĩa với việc OpenAI sở hữu tới 10% cổ phần của AMD.
Với mức tăng trưởng hôm nay trước khi thị trường Mỹ mở cửa, cổ phiếu của công ty vẫn gần mức đỉnh mọi thời đại. Nguồn: xStation
