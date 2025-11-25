📈Chỉ số US100 vọt 2.1%

Alphabet tạo động lực cho các chỉ số đi lên nhờ ra mắt Gemini 3 và hợp đồng mới với NATO.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục mở rộng đà phục hồi từ phiên thứ Sáu, nỗ lực xóa bỏ đợt bán tháo gần đây - ngay cả khi báo cáo lợi nhuận mạnh của Nvidia trước đó cũng không thể ngăn sự sụt giảm. Nhóm công nghệ dẫn đầu đà tăng (US100: +2%, US30: +0.3%) khi khẩu vị rủi ro được cải thiện nhờ kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 12.

Kỳ vọng cắt giảm lãi suất đã tăng vọt lên trên 70% vào thứ Sáu sau phát biểu của Chủ tịch Fed New York, John Williams, người cho rằng chính sách tiền tệ hiện vẫn đang ở trạng thái "hơi thắt chặt". Tín hiệu “bồ câu” tiếp theo xuất hiện hôm nay từ Christopher Waller - người được xem là ứng viên kế nhiệm Chủ tịch Powell - khi ông bày tỏ lo ngại về thị trường lao động và ủng hộ việc hạ lãi suất ngay trong tháng 12.

Sự trở lại của lập trường nới lỏng đang mang đến động lực mới cho Phố Wall, được củng cố thêm bởi các tin tích cực từ nhóm công nghệ lớn, bao gồm việc ra mắt Gemini 3 - mô hình AI mới nhất của Alphabet. Công ty cũng công bố hợp đồng cung cấp dịch vụ đám mây trị giá nhiều triệu USD với NATO.

Big Tech tiếp tục kéo thị trường tăng mạnh, bao gồm nhóm “Magnificent 7”: Alphabet: +5.4%, Amazon: +2.5%, Tesla: +6.5% và Meta: +3.4%. Toàn bộ nhóm bán dẫn gần như đều tăng (Broadcom: +9%, AMD: +4%, Micron: +6.7%). Đáng chú ý, đà hưng phấn của công nghệ trong phiên hôm qua không khiến các nhóm phòng thủ như dược phẩm hay chăm sóc sức khỏe bị ảnh hưởng (Pfizer: +1.1%, Merck: +3.5%). Nguồn: xStation5

Chỉ số US100 tiếp tục đà tăng dù đã mở cửa trong sắc xanh. Hợp đồng tương lai của chỉ số đã vượt lên trên mức Fibonacci 23.6% và đang tiến tới kiểm định đường EMA 10 ngày (màu vàng), trùng với mức Fibonacci 38.2% và biên trên của mô hình giá. Nếu US100 xóa hoàn toàn nhịp giảm mạnh hôm thứ Năm, điều đó sẽ mở ra khả năng phục hồi mạnh hơn cho Phố Wall, đồng thời chỉ báo RSI đang ở vùng trung tính - yếu tố nói lên rằng vẫn còn dư địa cho xu hướng tăng. Ngược lại, nếu bị từ chối tại đường EMA 10 ngày, điều này có thể là tín hiệu cho thấy tâm lý thận trọng đang gia tăng trước cuộc họp Fed sắp tới.