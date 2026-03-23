AMD thách thức Nvidia: Đàm phán bán 10.000 chip AI cho công ty tại Hàn Quốc

Advanced Micro Devices, Inc. đang trong quá trình đàm phán với startup trí tuệ nhân tạo Hàn Quốc Upstage về khả năng bán 10.000 bộ tăng tốc Instinct MI355. Mặc dù hợp đồng vẫn chưa được hoàn tất, quy mô và tầm quan trọng chiến lược của nó khiến đây trở thành một tín hiệu đáng chú ý đối với thị trường hạ tầng AI tại châu Á.

Đơn hàng tiềm năng này nhằm xây dựng năng lực tính toán cho các mô hình ngôn ngữ lớn của Upstage và hỗ trợ phát triển các dự án AI mang tính chủ quyền tại Hàn Quốc. Upstage là một trong các đơn vị tham gia chương trình AI của chính phủ, nơi bốn đội cạnh tranh để trở thành mô hình quốc gia chiến thắng. Cho đến nay, GPU của NVIDIA vẫn chiếm ưu thế trong các dự án này, và vai trò tiềm năng của AMD trong một cụm 10.000 thiết bị cho thấy nỗ lực đáng kể nhằm gia tăng cạnh tranh và củng cố sự hiện diện của công ty trong khu vực.

Đối với AMD, giao dịch này có thể phục vụ một số mục tiêu chiến lược. Thứ nhất, một cụm 10.000 chip là quy mô đáng kể đối với một startup địa phương và chương trình chính phủ, đồng thời có thể trở thành hình mẫu tham chiếu cho các khách hàng khác trong khu vực. Thứ hai, thỏa thuận cho thấy AMD có khả năng thâm nhập vào các chương trình AI cấp quốc gia, nơi các yếu tố chính trị và “chủ nghĩa công nghệ” đôi khi quan trọng không kém thông số sản phẩm. Thứ ba, mỗi hợp đồng lớn của AMD đều nhắc nhở nhà đầu tư rằng thị trường GPU và AI không còn do một nhà cung cấp duy nhất thống trị, trong khi dòng sản phẩm Instinct đang dần được công nhận bởi các doanh nghiệp cần hạ tầng tính toán hiệu năng cao.

Hiện tại, đây vẫn là các cuộc đàm phán đang diễn ra, do đó tác động lên thị trường sẽ phụ thuộc vào việc hợp đồng có được hoàn tất hay không và các điều khoản triển khai cụ thể. Trong lịch sử, các thông báo về hợp đồng AI lớn thường tác động tích cực đến giá cổ phiếu của AMD, nhưng cho đến khi giao dịch được chốt, nên xem đây là tín hiệu về doanh thu tiềm năng trong tương lai hơn là cho lợi ích tài chính ngay lập tức.

Các cuộc thảo luận với Upstage cũng cho thấy sự gia tăng cạnh tranh và nhu cầu đối với hạ tầng AI tại châu Á. Các công ty ngày càng tìm kiếm các nhà cung cấp chip thay thế nhằm tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và tận dụng các công nghệ tăng tốc mới nhất. Đối với AMD, đây là cơ hội để mở rộng thị phần và củng cố vị thế trong một phân khúc chiến lược, có thể trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận trong những năm tới.

