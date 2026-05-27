PDD lao dốc hơn 7% sau báo cáo kết quả kinh doanh ⏰

Chủ sở hữu của Pinduoduo và Temu đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 vào sáng nay, gây thất vọng lớn cho các nhà đầu tư. Cổ phiếu của công ty giảm hơn 7% trong phiên pre-market tại Phố Wall, rơi xuống dưới mốc 90 USD/ADR.

Doanh thu tăng trưởng nhưng thấp hơn kỳ vọng

KẾT QUẢ QUÝ I

Doanh thu: 106,23 tỷ nhân dân tệ, dự báo: 108,6 tỷ nhân dân tệ

Doanh thu từ quảng cáo trực tuyến và các dịch vụ khác: 49,94 tỷ nhân dân tệ; dự báo: 52,56 tỷ nhân dân tệ

Doanh thu từ dịch vụ giao dịch: 56,29 tỷ nhân dân tệ; dự báo: 55,52 tỷ nhân dân tệ

Lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi ADR: 9,51 nhân dân tệ; dự báo: 16,08 nhân dân tệ

Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh đạt 21,09 tỷ nhân dân tệ; dự báo: 22,43 tỷ nhân dân tệ

Lợi nhuận ròng điều chỉnh đạt 14,07 tỷ nhân dân tệ; dự báo: 24,6 tỷ nhân dân tệ

Tổng chi phí hoạt động: 39,8 tỷ nhân dân tệ; dự báo: 39,55 tỷ nhân dân tệ

Chi phí bán hàng và marketing: 33,8 tỷ nhân dân tệ; dự báo: 33,11 tỷ nhân dân tệ

Chi phí quản lý và hành chính: 1,58 tỷ nhân dân tệ; dự báo: 1,79 tỷ nhân dân tệ

Chi phí nghiên cứu và phát triển: 4,4 tỷ nhân dân tệ; dự báo: 4,3 tỷ nhân dân tệ

Dòng tiền ròng từ hoạt động kinh doanh: 16,4 tỷ nhân dân tệ

Lợi nhuận trên mỗi ADR: 8,48 nhân dân tệ; dự báo: 14,48 nhân dân tệ

Lợi nhuận: cú sốc thực sự

Điều khiến thị trường phản ứng mạnh nhất là các con số lợi nhuận. Lợi nhuận ròng giảm 15% so với cùng kỳ xuống còn 12,55 tỷ nhân dân tệ. Các nhà phân tích trước đó kỳ vọng khoảng 22,80 tỷ nhân dân tệ, nghĩa là kết quả thực tế thấp hơn hơn 45% so với đồng thuận thị trường. EPS điều chỉnh trên mỗi ADR đạt 9,51 nhân dân tệ, thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng 16,08 nhân dân tệ.

Điều gì đứng sau kết quả kém tích cực?

Ban lãnh đạo không giấu việc công ty đang bước vào giai đoạn đầu tư chiến lược mạnh mẽ. Theo CEO Jiazhen Zhao, đầu tư vào chuỗi cung ứng là “ưu tiên chiến lược cốt lõi” cho thập kỷ tới. Điều đó nghe có vẻ là một kế hoạch dài hạn hợp lý, nhưng đối với các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, đây lại là tín hiệu cảnh báo. Ngoài ra còn có hàng loạt yếu tố bên ngoài:

Trong tháng 4, các cơ quan quản lý Trung Quốc đã áp mức phạt lớn nhất từng áp dụng với một nền tảng trực tuyến - lên tới 1,5 tỷ nhân dân tệ - đối với PDD vì không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ xác minh người bán thực phẩm trực tuyến. Ngoài ra, cơ quan quản lý còn cáo buộc nhân viên công ty sử dụng bạo lực với thanh tra trong một cuộc kiểm tra hồi tháng 12, khiến mối quan hệ với chính quyền Trung Quốc trở nên căng thẳng hơn.

Temu - sản phẩm chủ lực tại thị trường quốc tế - mới chỉ đang dần ổn định trở lại sau khi Mỹ bãi bỏ quy định “de minimis”, vốn cho phép miễn thuế đối với các kiện hàng nhỏ. Công ty hiện đang thích nghi bằng cách xây dựng kho bãi địa phương và tuyển dụng nhân sự bán hàng bản địa, nhưng điều đó kéo theo chi phí lớn.

Thị trường nội địa Trung Quốc đang cạnh tranh khốc liệt với Alibaba và JD.com, dù các nhà phân tích của Bloomberg Intelligence cho rằng các đối thủ hiện đã bắt đầu giảm bớt cuộc chiến giành thị phần để ưu tiên lợi nhuận, điều này có thể tạo thêm dư địa cho PDD.

Định giá vẫn hấp dẫn nhưng rủi ro ngày càng lớn

Bất chấp kết quả gây thất vọng, định giá của PDD vẫn thuộc nhóm thấp nhất trong ngành. P/E forward hiện chỉ ở mức 7,9 lần, EV/EBITDA là 5,4 lần và P/S là 2,1 lần. Trong tổng số 50 khuyến nghị phân tích, có tới 38 khuyến nghị “mua”, 11 “giữ” và chỉ 1 “bán”.

Một yếu tố rủi ro khác đối với nhà đầu tư nắm giữ ADR là lệnh siết chặt của Trung Quốc đối với các nền tảng môi giới chưa đăng ký. PDD hiện chưa niêm yết tại Hồng Kông, khiến nhà đầu tư đại lục khó tiếp cận cổ phiếu qua các kênh hợp pháp. Điều này có thể hạn chế nhu cầu và thu hẹp tệp nhà đầu tư.

Triển vọng

Kết quả quý I/2026 gửi đi tín hiệu rõ ràng rằng PDD đang chủ động hy sinh lợi nhuận ngắn hạn để đổi lấy vị thế thị trường dài hạn. Chiến lược này có lý, nhưng đòi hỏi nhà đầu tư phải kiên nhẫn và chấp nhận biến động lớn. Với mức tăng trưởng doanh thu 11% và CAGR 3 năm đạt 31%, nền tảng kinh doanh cốt lõi vẫn khá vững chắc. Câu hỏi quan trọng nhất là: khi nào các khoản đầu tư này mới bắt đầu chuyển hóa trở lại thành lợi nhuận?

Cổ phiếu PDD đã giảm gần 20% kể từ đầu năm, tụt lại đáng kể so với Alibaba và JD.com. Sau phiên mở cửa hôm nay tại Mỹ, mức giảm từ đầu năm có thể vượt quá 23%.