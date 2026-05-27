Cổ phiếu ngành hàng không vũ trụ tăng mạnh khi Phố Wall chờ đợi IPO của SpaceX 📈

Lĩnh vực không gian một lần nữa trở thành một trong những chủ đề nóng nhất trên Phố Wall, khi các nhà đầu tư ngày càng đón đầu đợt IPO được mong chờ của SpaceX. Sự hào hứng xoay quanh công ty của Elon Musk đang thúc đẩy đà tăng diện rộng của các công ty phóng tên lửa, doanh nghiệp hạ tầng quỹ đạo và các công ty truyền thông vệ tinh. Thị trường xem mức định giá tiềm năng của SpaceX - ước tính lên tới 1,75 nghìn tỷ USD - là sự kiện có thể tái định hình đáng kể mặt bằng định giá của toàn bộ ngành công nghệ không gian.

Thử nghiệm Starship: vụ nổ không làm suy yếu tâm lý thị trường

Bất chấp một số vấn đề kỹ thuật, chuyến bay thử nghiệm Starship mới nhất nhìn chung vẫn được thị trường đánh giá tích cực. SpaceX đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm thứ 12 của hệ thống Starship bằng tầng trên Starship V3 mới kết hợp với booster Super Heavy V3 được thiết kế lại. Tầng trên đã triển khai thành công các mô hình Starlink và hai vệ tinh thử nghiệm trước khi thực hiện các thao tác khí động học chuẩn bị cho vụ nổ splashdown theo kế hoạch tại Ấn Độ Dương.

Các vấn đề chính xuất hiện ở booster Super Heavy khi động cơ không thể khởi động lại đúng cách trong quá trình mô phỏng hạ cánh. Tuy nhiên, thị trường không xem đây là thất bại của chương trình mà chỉ là một bước nữa trong quá trình thu thập dữ liệu theo phương pháp phát triển lặp của SpaceX. Các nhà đầu tư ngày càng hiểu rằng những vụ nổ có kiểm soát là một phần trong triết lý phát triển của công ty.

Các cổ phiếu không gian vốn hóa nhỏ dẫn dắt đà tăng

Làn sóng mua mới nhất chủ yếu được kích hoạt bởi bản cáo bạch IPO của SpaceX, lần đầu tiên hé lộ thêm chi tiết về quy mô hoạt động kinh doanh của công ty. Ngoài tên lửa, SpaceX ngày càng định vị mình xoay quanh dịch vụ vệ tinh, AI và có thể là hạ tầng dữ liệu quỹ đạo.

Trong số các mã tăng mạnh nhất ngành:

Redwire tăng hơn 22%, nối dài xu hướng tăng mạnh trong năm 2026.

Momentus tăng gần 70%, hưởng lợi từ sự quan tâm trở lại đối với vận tải quỹ đạo và hạ tầng không gian.

Firefly Aerospace tăng gần 18%.

Rocket Lab tăng khoảng 4% và vẫn là một trong những lựa chọn niêm yết công khai quan trọng nhất thay thế cho SpaceX.

Intuitive Machines tăng khoảng 15%, được hỗ trợ bởi câu chuyện phát triển hạ tầng Mặt Trăng.

Viasat tăng sau thông tin về hợp đồng quân sự mới trị giá hơn 437 triệu USD.

SpaceX có thể trở thành “Nvidia của ngành vũ trụ - không gian”

Từ góc nhìn thị trường vốn, SpaceX có thể trở thành đối với ngành không gian giống như cách NVIDIA đã trở thành biểu tượng của AI. Mức định giá tiềm năng 1,75 nghìn tỷ USD thiết lập một chuẩn mực hoàn toàn mới cho ngành và khuyến khích nhà đầu tư tìm kiếm “SpaceX tiếp theo” trong các công ty niêm yết nhỏ hơn.

Lĩnh vực này vẫn mang tính đầu cơ rất cao, thường phụ thuộc vào dòng tiền xa trong tương lai và nhu cầu đầu tư vốn lớn. Tuy nhiên, IPO của SpaceX có thể thay đổi căn bản cách nhà đầu tư nhìn nhận ngành — chuyển nó từ một chủ đề đầu cơ công nghệ ngách sang câu chuyện đầu tư rộng lớn hơn về hạ tầng, quốc phòng, truyền thông vệ tinh và nền kinh tế quỹ đạo.

Cổ phiếu Redwire (RDW.US)

Nguồn: xStation5