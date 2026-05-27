Nvidia và 150 Tỷ USD - Lý do khiến Đài Loan trở thành trung tâm AI của thế giới

Khoản đầu tư mới nhất của Nvidia vào Đài Loan có thể trở thành một trong những diễn biến địa chính trị và công nghệ quan trọng nhất của thập kỷ này. Jensen Huang cho biết Nvidia dự định nâng mức chi tiêu liên quan đến Đài Loan lên tới 150 tỷ USD mỗi năm, đồng thời gọi hòn đảo này là “tâm chấn của cuộc cách mạng AI”. Ban đầu, thị trường xem tuyên bố này như một phần mở rộng tự nhiên trong mối quan hệ hợp tác giữa Nvidia với TSMC và chuỗi cung ứng bán dẫn của Đài Loan. Tuy nhiên, quy mô của động thái này cho thấy một điều sâu xa hơn nhiều — một sự chuyển đổi chiến lược mang hàm ý toàn cầu.

Ngày nay, Nvidia không còn đơn thuần là một nhà sản xuất card đồ họa hay công ty chip tăng tốc AI nữa. Công ty đang dần trở thành trụ cột trung tâm của hạ tầng công nghệ toàn cầu, hoạt động ở đâu đó giữa vai trò của một gã khổng lồ phần mềm, một nhà cung cấp hạ tầng điện toán đám mây và một đối tác chiến lược cho các quốc gia đang xây dựng năng lực AI riêng. Trong bối cảnh đó, Đài Loan không còn chỉ là trung tâm sản xuất chip. Nó đang trở thành nền tảng của một trật tự công nghệ mới.

Khía cạnh đầu tiên của khoản đầu tư này có thể liên quan đến chính mô hình kinh doanh của Nvidia và khả năng xoay trục dài hạn trở lại thị trường Trung Quốc. Những năm gần đây cho thấy các lệnh hạn chế xuất khẩu của Mỹ đã ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào đến khả năng bán chip tiên tiến của Nvidia sang Trung Quốc. Công ty đã mất quyền tiếp cận một thị trường từng mang về hàng tỷ USD doanh thu. Đồng thời, Trung Quốc không hề chậm lại tham vọng AI của mình. Ngược lại, nước này còn tăng tốc đầu tư vào các giải pháp nội địa và hệ sinh thái bán dẫn trong nước.

Trong bối cảnh đó, việc Nvidia mở rộng quy mô lớn tại Đài Loan có thể là nỗ lực nhằm xây dựng một mô hình hoạt động linh hoạt và cân bằng khu vực hơn. Công ty có thể đang tạo ra một vùng đệm chiến lược giữa áp lực chính trị từ Mỹ và thị trường công nghệ châu Á rộng lớn hơn. Dù có mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ, Đài Loan vẫn gắn kết sâu sắc với Trung Quốc và toàn bộ nền kinh tế châu Á. Điều đó có thể mang lại cho Nvidia nhiều dư địa hơn để xoay xở trong tương lai nếu căng thẳng địa chính trị dần hạ nhiệt. Nói cách khác, công ty có thể đã bắt đầu định vị cho khả năng quay lại thị trường Trung Quốc khi xuất hiện “cửa sổ cơ hội” về mặt chính trị.

Khía cạnh thứ hai của khoản đầu tư này mang tính địa chính trị thuần túy và cuối cùng có thể còn quan trọng hơn cả yếu tố kinh doanh. Càng nhiều hạ tầng AI chiến lược tập trung tại Đài Loan, hòn đảo này càng trở nên sống còn đối với an ninh kinh tế và quốc gia của Mỹ. Trên thực tế, Nvidia đang bổ sung thêm một tầng phụ thuộc mới của phương Tây vào sự ổn định của Đài Loan.

Vài năm trước, lập luận chiến lược chủ yếu xoay quanh sự thống trị của TSMC trong sản xuất bán dẫn tiên tiến. Ngày nay, mức độ quan trọng đã cao hơn rất nhiều. Đây không còn chỉ là vấn đề smartphone hay vi xử lý. Đó là nền móng của toàn bộ nền kinh tế AI toàn cầu: trung tâm dữ liệu, mô hình AI, hệ thống quân sự tự động, an ninh mạng và năng lực tính toán cốt lõi cho các ngành công nghiệp tương lai.

Điều đó có nghĩa rằng bất kỳ sự bất ổn nào tại Đài Loan sẽ không còn chỉ là một cuộc khủng hoảng khu vực. Nó sẽ trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với hệ thống công nghệ và tài chính toàn cầu. Càng có nhiều “ông lớn” Mỹ như Nvidia tham gia sâu hơn, càng khó tưởng tượng một kịch bản mà Mỹ có thể đứng ngoài trước bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm giành quyền kiểm soát Đài Loan — dù bằng biện pháp quân sự, chính trị hay áp lực kinh tế hậu trường.

Theo nhiều góc độ, Đài Loan có thể trở thành bên hưởng lợi lớn nhất từ toàn bộ xu hướng này. Hòn đảo đang củng cố vị thế không chỉ là trung tâm sản xuất bán dẫn của thế giới mà còn là một trong những trụ cột chiến lược quan trọng nhất của nền kinh tế AI toàn cầu. Dòng vốn đổ vào, việc mở rộng hạ tầng, tầm quan trọng địa chính trị gia tăng và sự phụ thuộc ngày càng lớn của các tập đoàn toàn cầu vào hệ sinh thái của Đài Loan có thể tạo ra một động lực cực kỳ khó đảo ngược.

Cũng cần lưu ý rằng Nvidia đang gửi đi một tín hiệu rất mạnh tới thị trường toàn cầu. Công ty cho thấy tương lai của AI sẽ không chỉ được xây dựng tại Thung lũng Silicon hay bên trong các trung tâm dữ liệu hyperscale của Mỹ. Trọng tâm đang ngày càng dịch chuyển sang châu Á, đặc biệt là các khu vực sở hữu năng lực sản xuất bán dẫn thực sự và tiếp cận được trình độ công nghệ tiên tiến nhất thế giới.

Vì vậy, khoản đầu tư này có thể mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với chỉ một thông báo tăng chi tiêu vốn thông thường. Nó có thể đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới trong cuộc đua công nghệ toàn cầu — nơi Đài Loan trở thành một trong những tài sản chiến lược quan trọng nhất thế giới.