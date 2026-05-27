Mở phiên Mỹ: Phố Wall nối dài chuỗi kỷ lục, nhưng rủi ro vẫn tồn tại

Phiên giao dịch Phố Wall khởi đầu tích cực, mặc dù hợp đồng tương lai đang xóa gần hết mức tăng trước đó. Hôm nay, chúng ta đã chứng kiến mức đỉnh lịch sử mới của US500 tại 7.570 điểm, trong khi US100 đạt gần 30.400 điểm. Hiện tại, hợp đồng tương lai vẫn duy trì sắc xanh nhẹ khoảng hơn chục phút sau khi mở cửa phiên, dù trước đó mức tăng dao động từ 0,3 - 0,6%.

Nhà đầu tư tiếp tục được thúc đẩy không chỉ bởi sự hưng phấn chưa hề suy giảm xung quanh trí tuệ nhân tạo mà còn bởi đà lao dốc mạnh của thị trường năng lượng. Tuy nhiên, hôm nay yếu tố thứ hai mới là động lực chính hỗ trợ tâm lý thị trường, khi chúng ta đang chứng kiến một nhịp điều chỉnh nhẹ trong nhóm công nghệ.

Giá dầu thô đang giảm sâu giữa bối cảnh kỳ vọng về hòa bình tại Trung Đông vẫn kéo dài. Giá dầu Brent giảm 3,4% xuống quanh 93 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm mạnh hơn một chút, hơn 4%, xuống dưới mốc 90 USD. Đây là phản ứng trực tiếp trước các báo cáo về một thỏa thuận mang tính nguyên tắc giữa Washington và Tehran nhằm khôi phục hoạt động vận tải bình thường qua eo biển Hormuz chiến lược. Theo truyền hình nhà nước Iran, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển sẽ trở lại bình thường trong vòng 1 tháng sau khi tuyến đường được mở lại. Hiện tại, chỉ có vài tàu mỗi ngày đi qua eo biển này, mặc dù số lượng siêu tàu chở dầu đã gia tăng kể từ giữa tháng 5.

Cần lưu ý rằng những lo ngại giảm dần về nguy cơ lạm phát tăng vọt tiếp theo đã kéo lợi suất trái phiếu đi xuống. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống chỉ còn nhỉnh hơn 4,47%.

Phân tích kỹ thuật US100 (Nasdaq 100)

Ngay từ những phút mở cửa giao dịch, chỉ số Nasdaq 100 đã tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới, nhưng sau đó xuất hiện một nhịp điều chỉnh nhẹ. Trước đó, hợp đồng US100 đã đạt mức 30.377 điểm và hiện đang ổn định ngay trên mốc 30.000 điểm. Xét về mặt kỹ thuật, thị trường đang ở trong xu hướng tăng rất mạnh, hoàn toàn phớt lờ các tín hiệu cho thấy trạng thái quá mua tiềm tàng. Cần lưu ý rằng mặc dù mức định giá danh nghĩa hiện tại rất cao hoặc hệ số P/E hiện quanh mức 40, nhưng Forward P/E chỉ vào khoảng 26 - 27, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

US100 đã vượt lên trên mức Fibonacci mở rộng 200,0% của nhịp giảm gần nhất vài ngày trước và hiện đã tăng hơn 30% kể từ đáy cục bộ cuối tháng 3. Hôm nay có thể đánh dấu phiên tăng thứ 6 liên tiếp của Nasdaq.

US100 thu hẹp đà tăng sau khi phiên bắt đầu. Nếu ngày giao dịch kết thúc với cây nến rút chân dài như hiện tại, đây có thể là tín hiệu nguy hiểm cho phần còn lại của tuần. Nguồn: xStation5

Góc nhìn theo ngành

Xét theo nhóm ngành, các nhà sản xuất chất bán dẫn tiếp tục là động lực chính của thị trường. Vốn hóa thị trường của Nvidia - công ty dẫn đầu - đã ổn định ở mức khổng lồ 5,20 nghìn tỷ USD, trong khi Alphabet và Apple lần lượt đạt 4,69 nghìn tỷ USD và 4,53 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường. Đáng chú ý, hôm nay đi vào lịch sử khi hai “gã khổng lồ” bộ nhớ là SK Hynix của Hàn Quốc (1,06–1,08 nghìn tỷ USD) và Micron Technology của Mỹ (1,01 nghìn tỷ USD) gia nhập câu lạc bộ tinh hoa các công ty có vốn hóa vượt 1 nghìn tỷ USD. Lĩnh vực giao dịch nóng thứ hai hôm nay là ngành không gian và vệ tinh. Nhà đầu tư đang đổ xô mua cổ phiếu của các công ty liên quan đến công nghệ này sau các báo cáo về kế hoạch IPO của SpaceX do Elon Musk sáng lập - thương vụ được kỳ vọng sẽ trở thành đợt IPO lớn nhất lịch sử thị trường vốn.

Các công ty bán dẫn đang trả lại một phần mức tăng trước đó. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Trong nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất hôm nay, chúng ta không thấy nhiều tên tuổi lớn ngoài Micron và Tesla, dù cả hai cũng đã thu hẹp mức tăng sau những phút đầu mở cửa. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Tin tức doanh nghiệp