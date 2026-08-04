AMD: Thị trường đã định giá trước thành công, giờ là lúc công ty phải chứng minh

AMD bước vào kỳ công bố kết quả kinh doanh sắp tới với vị thế hoàn toàn khác so với khoảng một năm trước. Công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), và giá cổ phiếu đã có một đợt tăng trưởng ấn tượng. Kể từ đầu năm, vốn hóa thị trường của AMD đã tăng gấp đôi, trong khi trong 12 tháng qua, cổ phiếu này đã vượt trội đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường.

Tuy nhiên, quy mô của đợt tăng giá này cũng cho thấy nhà đầu tư không còn mua AMD chỉ dựa trên kết quả kinh doanh hiện tại. Phần lớn định giá của thị trường hiện đã phản ánh kỳ vọng về doanh thu AI trong tương lai, sự mở rộng liên tục của mảng trung tâm dữ liệu (Data Center) và vị thế cạnh tranh ngày càng mạnh của AMD trước các nhà sản xuất chip điện toán lớn nhất thế giới.

Điều đó khiến báo cáo kết quả kinh doanh lần này trở nên quan trọng hơn nhiều so với một bản tổng kết thông thường của quý vừa qua. AMD đang đối mặt với bài kiểm tra liệu tốc độ tăng trưởng hiện tại có đủ mạnh để biện minh cho mức định giá đầy tham vọng hay không. Khi kỳ vọng của thị trường đã ở mức rất cao, gần như không còn chỗ cho bất kỳ sự thất vọng đáng kể nào. Chỉ đơn thuần đạt đúng dự báo của giới phân tích có thể là chưa đủ, và ngay cả việc vượt kỳ vọng ở mức khiêm tốn cũng có thể bị xem là chưa thuyết phục nếu không đi kèm triển vọng mạnh mẽ hơn cho các quý tới.

Thị trường sẽ không chỉ tìm kiếm những con số tích cực mà còn muốn thấy bằng chứng cho thấy AMD vẫn đang tiếp tục tăng tốc. Những yếu tố được quan tâm nhất sẽ bao gồm tốc độ tăng trưởng doanh thu, kết quả của mảng Data Center, khả năng mở rộng biên lợi nhuận và triển vọng cho quý tiếp theo. Trên thực tế, triển vọng kinh doanh có thể còn quan trọng hơn chính kết quả quý II, bởi mức định giá hiện tại của AMD đòi hỏi công ty phải chứng minh rằng phần hấp dẫn nhất trong câu chuyện tăng trưởng vẫn còn ở phía trước.

Các kỳ vọng tài chính nổi bật

Doanh thu: 11,31 tỷ USD

Doanh thu mảng Data Center: 6,55 tỷ USD

Doanh thu mảng Client: 3,01 tỷ USD

Doanh thu mảng Gaming: 790,4 triệu USD

Doanh thu mảng Embedded: 959,7 triệu USD

EPS điều chỉnh: 1,62 USD

Biên lợi nhuận gộp: 56,1%

Lợi nhuận hoạt động: 3,01 tỷ USD

Biên lợi nhuận hoạt động: 26,9%

Dòng tiền tự do (Free Cash Flow): 1,97 tỷ USD

Chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D): 2,45 tỷ USD

Triển vọng quý III

Doanh thu dự kiến quý III: 12,5 tỷ USD

Biên lợi nhuận gộp điều chỉnh dự kiến quý III: 56,2%

Ước tính đồng thuận cũng cho thấy doanh thu cả năm của AMD có thể đạt khoảng 49,8 tỷ USD.

Data Center tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng nhất

Mảng Data Center hiện là hoạt động kinh doanh quan trọng nhất của AMD. Theo ước tính đồng thuận, doanh thu của mảng này sẽ đạt khoảng 6,55 tỷ USD, đồng nghĩa với việc trung tâm dữ liệu sẽ đóng góp hơn một nửa tổng doanh thu của công ty. Theo các dự báo, doanh thu của mảng này có thể tăng khoảng 101% so với cùng kỳ năm trước, nhờ cả bộ vi xử lý máy chủ EPYC và các dòng chip phục vụ hạ tầng AI.

Sự kết hợp giữa hai mảng kinh doanh này có thể trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh lớn nhất của AMD. Công ty không chỉ là nhà sản xuất GPU dành cho AI mà còn sở hữu vị thế rất mạnh trên thị trường CPU máy chủ, vốn vẫn là thành phần không thể thiếu trong hạ tầng của các trung tâm dữ liệu.

Khi việc triển khai AI tiếp tục mở rộng, nhu cầu không chỉ gia tăng đối với GPU mà còn đối với các CPU hiệu năng cao có khả năng xử lý những khối lượng công việc ngày càng phức tạp.

Vì vậy, thị trường sẽ không chỉ đánh giá tốc độ tăng trưởng chung của mảng Data Center mà còn quan tâm đến cơ cấu doanh thu bên trong mảng này. Nếu doanh số của EPYC tiếp tục tăng mạnh, điều đó sẽ cho thấy AMD cũng đang hưởng lợi gián tiếp từ làn sóng AI thông qua nhu cầu ngày càng lớn đối với năng lực tính toán truyền thống trong các trung tâm dữ liệu.

AI Agent có thể trở thành động lực tăng trưởng mới cho các bộ vi xử lý của AMD

Một trong những yếu tố đáng chú ý nhất trong câu chuyện tăng trưởng hiện nay của AMD là sự phát triển của AI Agent. Các hệ thống AI ngày càng tự động hóa sẽ không chỉ đơn thuần tạo ra câu trả lời mà còn có khả năng thực hiện các tác vụ nhiều bước, phân tích dữ liệu, sử dụng các công cụ và đưa ra những quyết định tiếp theo. Những loại khối lượng công việc này có thể làm gia tăng nhu cầu đối với cả GPU lẫn CPU truyền thống.

Nhiều báo cáo trong ngành đã nhiều lần nhấn mạnh rằng sự phát triển của AI Agent đang thúc đẩy nhu cầu đối với các bộ vi xử lý máy chủ. Trong một số ứng dụng, tỷ trọng nhu cầu giữa CPU và GPU thậm chí đang dần tiến tới trạng thái cân bằng hơn.

Điều này có thể đặc biệt quan trọng đối với AMD. Công ty hiện sở hữu sản phẩm ở cả hai lĩnh vực trọng yếu: bộ xử lý máy chủ EPYC, cùng với GPU và các bộ tăng tốc AI. Nếu AI Agent đòi hỏi ngày càng nhiều CPU để điều phối tác vụ, xử lý dữ liệu và vận hành hạ tầng, AMD có thể hưởng lợi từ xu hướng này trên phạm vi rộng hơn so với các doanh nghiệp chỉ tập trung vào một loại bộ xử lý.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đây vẫn chủ yếu là một động lực tăng trưởng tiềm năng trong tương lai. Thị trường sẽ tìm kiếm những tín hiệu ban đầu cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với AI Agent đang thực sự chuyển hóa thành các đơn hàng cụ thể, mức độ sử dụng hạ tầng cao hơn và doanh số bán bộ vi xử lý máy chủ mạnh hơn.

Helios Có Thể Mở Ra Giai Đoạn Tăng Trưởng AI Tiếp Theo

Trụ cột thứ hai trong câu chuyện tăng trưởng của AMD vẫn là việc mở rộng mảng chip AI. AMD hiện vẫn đứng sau Nvidia về quy mô thị trường, nhưng đang nỗ lực củng cố vị thế bằng cách xây dựng các giải pháp toàn diện hơn dành cho trung tâm dữ liệu.

Trong bối cảnh đó, Helios đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là giải pháp đầu tiên của AMD được thiết kế ở quy mô toàn bộ cụm máy chủ (server rack). Hệ thống này dự kiến sẽ sử dụng dòng GPU thế hệ mới MI450, với các lô hàng đầu tiên bắt đầu được giao vào cuối quý III. Theo các thông tin đã được công bố, OpenAI và Meta là những khách hàng đầu tiên, trong khi AMD cũng đã thông báo các thỏa thuận liên quan đến Helios với Microsoft và Anthropic.

Điều này có thể trở thành động lực tăng trưởng doanh thu đáng kể trong các quý tới. Tuy nhiên, quy mô đầy đủ của sự tăng trưởng có thể chỉ thực sự được phản ánh từ quý IV và sang năm sau. Vì vậy, nhà đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến những chia sẻ của ban lãnh đạo về tiến độ giao hàng, tốc độ triển khai và quy mô của thị trường tiềm năng.

Đối với AMD, việc tiếp tục công bố thêm các quan hệ hợp tác mới có lẽ không còn đủ sức thuyết phục. Với mức định giá hiện tại, thị trường sẽ kỳ vọng những thông tin cụ thể hơn về thời điểm các giải pháp mới bắt đầu đóng góp đáng kể vào doanh thu. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tốc độ triển khai đang tăng nhanh đều có thể được xem là bằng chứng rằng AMD đang từng bước xây dựng một lựa chọn thay thế đủ sức cạnh tranh với các nhà cung cấp hạ tầng AI thống trị hiện nay.

Biên Lợi Nhuận Phải Chứng Minh Chất Lượng Của Tăng Trưởng

Tăng trưởng doanh thu nhanh là điều quan trọng, nhưng với mức định giá hiện nay của AMD, chất lượng của tăng trưởng cũng có ý nghĩa không kém. Theo ước tính đồng thuận, biên lợi nhuận gộp điều chỉnh sẽ đạt 56,1%, trong khi biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh ở mức 26,9%. Sang quý III, biên lợi nhuận gộp chỉ được kỳ vọng tăng nhẹ lên khoảng 56,2%.

Do đó, thị trường sẽ đánh giá liệu sự mở rộng của mảng Data Center và doanh số AI ngày càng tăng có thực sự chuyển hóa thành mức sinh lời cao hơn hay không. Tỷ trọng lớn hơn của các bộ vi xử lý cao cấp và các giải pháp hệ thống hoàn chỉnh có thể hỗ trợ biên lợi nhuận, nhưng AMD đồng thời cũng đang đầu tư rất mạnh cho nghiên cứu và phát triển nhằm duy trì tốc độ đổi mới công nghệ.

Chi tiêu cho R&D được dự báo đạt khoảng 2,45 tỷ USD, cho thấy công ty vẫn đang đầu tư rất lớn vào các thế hệ CPU, GPU tăng tốc AI và giải pháp trung tâm dữ liệu trong tương lai. Mức đầu tư cao này có thể được thị trường chấp nhận nếu nó giúp doanh thu tăng nhanh hơn và biên lợi nhuận tiếp tục cải thiện. Tuy nhiên, nếu doanh số tiếp tục tăng nhưng lợi nhuận không cải thiện tương ứng, nhà đầu tư có thể bắt đầu đặt câu hỏi liệu mức định giá hiện tại của AMD có đang đi trước các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp hay không.

Triển Vọng Có Thể Quan Trọng Hơn Chính Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

AMD hoàn toàn có thể công bố một báo cáo quý II rất tích cực, nhưng với kỳ vọng hiện tại của thị trường, triển vọng cho những tháng tới có thể còn quan trọng hơn. Ước tính đồng thuận hiện dự báo doanh thu quý III đạt khoảng 12,5 tỷ USD, đồng thời duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức cao.

Đây cũng chính là thách thức lớn nhất của công ty. Thị trường có thể sẽ không phản ứng quá tích cực nếu AMD chỉ đơn thuần đạt đúng kỳ vọng. Để bảo vệ mức định giá cao hiện tại, AMD có thể cần nâng dự báo một cách đáng kể hoặc đưa ra những nhận định rất lạc quan về sự mở rộng tiếp tục của mảng Data Center và AI.

Nhà đầu tư sẽ đặc biệt quan tâm đến một số câu hỏi:

Nhu cầu đối với bộ vi xử lý EPYC có còn tăng trưởng mạnh hay không?

Doanh thu từ hạ tầng AI có đang tăng nhanh hơn kỳ vọng?

Helios sẽ bắt đầu đóng góp vào kết quả tài chính nhanh đến mức nào?

Các đợt triển khai mới có thể giúp doanh thu tăng mạnh ngay trong nửa cuối năm hay không?

Biên lợi nhuận có tiếp tục cải thiện khi cơ cấu doanh thu thay đổi?

Ban lãnh đạo có nâng dự báo cho quý tới hoặc cả năm hay không?

Ở mức định giá hiện tại, ngay cả một báo cáo tốt cũng có thể là chưa đủ. Thị trường sẽ tìm kiếm bằng chứng cho thấy tốc độ tăng trưởng vẫn đang tiếp tục tăng tốc, chứ không chỉ đơn giản là duy trì ở mức cao.

Rủi Ro Vẫn Ở Mức Cao

Rủi ro lớn nhất hiện nay chính là mức kỳ vọng rất cao của thị trường. Sau đợt tăng giá mạnh của cổ phiếu AMD, mã cổ phiếu này có thể đặc biệt dễ chịu áp lực chốt lời nếu báo cáo kết quả kinh doanh không mang đến một bất ngờ tích cực rõ ràng. Định giá càng tham vọng thì mức độ chấp nhận của thị trường đối với tăng trưởng doanh thu chậm lại, biên lợi nhuận chịu áp lực hoặc triển vọng thận trọng sẽ càng thấp.

AMD cũng tiếp tục phải cạnh tranh trực tiếp với Nvidia trên thị trường chip AI. Ngay cả khi vẫn tăng trưởng nhanh, công ty vẫn phải chứng minh rằng họ có thể giành thêm các hợp đồng triển khai và mở rộng đủ quy mô để thu hẹp khoảng cách với doanh nghiệp dẫn đầu thị trường.

Bên cạnh đó, thị trường máy tính cá nhân (PC) vẫn là một thách thức, trong khi tình trạng thiếu hụt chip nhớ có thể làm chậm tốc độ tăng trưởng của mảng Client. Kết quả yếu hơn ở mảng này có thể không làm thay đổi câu chuyện tăng trưởng tổng thể của AMD, nhưng vẫn có thể hạn chế tốc độ mở rộng của toàn bộ doanh nghiệp.

AMD Đang Được Kiểm Chứng Bởi Chính Mức Định Giá Của Mình

AMD hiện đang đứng trước một trong những thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử công ty. Doanh nghiệp đang sở hữu hai động lực tăng trưởng rất mạnh: mảng bộ vi xử lý máy chủ tiếp tục mở rộng và danh mục sản phẩm hạ tầng AI ngày càng lớn.

Nhu cầu đối với chip EPYC vẫn duy trì tích cực, trong khi sự phát triển của AI Agent có thể tiếp tục nâng cao vai trò của CPU trong những năm tới. Đồng thời, Helios và dòng chip MI450 có thể mở ra một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới cho mảng bộ tăng tốc AI của AMD.

Vấn đề nằm ở chỗ thị trường đã phản ánh phần lớn kịch bản tích cực này vào mức định giá hiện tại. Sau khi vốn hóa của công ty tăng gấp đôi kể từ đầu năm, AMD không còn là doanh nghiệp chỉ cần công bố kết quả kinh doanh tốt là đủ làm hài lòng nhà đầu tư. Thị trường sẽ kỳ vọng một báo cáo vượt xa dự báo, biên lợi nhuận tiếp tục mở rộng và triển vọng mạnh mẽ hơn cho các quý tới.

Kịch bản tích cực sẽ bao gồm kết quả vượt trội của mảng Data Center, doanh số EPYC tiếp tục tăng tốc, doanh thu AI tăng mạnh và công ty nâng dự báo. Khi đó, thị trường có thể kết luận rằng mức định giá hiện tại vẫn chưa phản ánh hết tiềm năng dài hạn của AMD.

Kịch bản trung lập sẽ là kết quả phù hợp với kỳ vọng, tăng trưởng vẫn duy trì ở mức cao và công ty xác nhận các kế hoạch hiện tại. Điều này sẽ cho thấy nền tảng kinh doanh vẫn rất vững chắc, nhưng với kỳ vọng đang ở mức cao, có thể chưa đủ để tạo ra một nhịp tăng mạnh mới của cổ phiếu.

Kịch bản tiêu cực sẽ xảy ra nếu mảng Data Center tăng trưởng chậm hơn dự kiến, biên lợi nhuận chịu áp lực hoặc triển vọng không còn cho thấy sự tăng tốc trong thời gian tới. Khi đó, thị trường có thể kết luận rằng kịch bản tốt nhất đã được phản ánh hết vào giá cổ phiếu và mức định giá hiện tại đang đi trước tốc độ tăng trưởng thực tế của doanh nghiệp.

Những Điểm Cần Lưu Ý

AMD bước vào kỳ công bố kết quả kinh doanh với vị thế là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, đà tăng mạnh của cổ phiếu cũng khiến kỳ vọng của thị trường lên mức rất cao, đồng nghĩa với việc chỉ vượt nhẹ dự báo của giới phân tích có thể là chưa đủ.

Data Center vẫn là mảng kinh doanh quan trọng nhất. Nhu cầu ngày càng tăng đối với chip EPYC cùng với sự mở rộng của mảng AI có thể khẳng định AMD đang sở hữu hai động lực tăng trưởng rất mạnh. Tiềm năng của AI Agent càng làm tăng sức hấp dẫn của mô hình kinh doanh, khi công ty cung cấp cả CPU lẫn GPU.

Tuy nhiên, kết quả quý II sẽ không phải là yếu tố duy nhất quyết định phản ứng của thị trường. Điều quan trọng hơn có thể là triển vọng, những chia sẻ của ban lãnh đạo về Helios, triển vọng doanh thu AI và khả năng tiếp tục mở rộng biên lợi nhuận.

AMD không còn phải chứng minh rằng mình có thể tăng trưởng. Điều công ty cần chứng minh là tốc độ tăng trưởng đó đủ nhanh, đủ sinh lời và đủ bền vững để biện minh cho mức định giá hiện đã phản ánh một tương lai rất tham vọng.



Nguồn: xStation5